Soldes : iPhone XR et MacBook jusqu’à -40% pour le week-end 🔥

Apple n’est pas un grand amateur de promotions et de soldes, et pourtant l’iPhone XR et le MacBook sont en réduction chez certains marchands. Si le géant de la technologie ne baisse pas ses prix, ce sont les marchands revendeurs comme Amazon ou Darty qui réduisent leur marge pour offrir des remises sur les appareils de la marque à la pomme.

Voici les offres en cours pour samedi sur les produits Apple :

Comme vous pouvez le constater par vous-même, le pourcentage de réduction pour ces soldes – sur l’iPhone XR et le MacBook – sont absolument considérables. Ce sont des ventes flash, et le stock est très limité. Il faut donc savoir saisir très rapidement les offres spéciales pour ne pas le regretter ensuite. Fnac a longtemps eu une promotion similaire à celle de Darty sur le MacBook 12″, mais elle a depuis connu une rupture.

Voir l’offre Cdiscount

Ruptures imminentes sur les MacBook et iPhone XR

Dans tous les cas, m̻me si vous achetez un peu trop vite pendant les soldes un MacBook ou un iPhone XR, vous avez toujours une chance de vous rattraper : que ce soit Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou Rue du Commerce Рtous les marchands en ligne offrent la possibilit̩ de se r̩tracter et renvoyer son achat sous au moins 14 jours. Vous obtiendrez ensuite un remboursement int̩gral de ce que vous avez achet̩, sans aucune retenue.

Pour en venir maintenant très brièvement aux produits en soldes mentionnés ci-dessus, il y a tout d’abord le MacBook. C’est le modèle avec 256 Go de stockage, un écran 12 pouces Retina ainsi que 8 Go de RAM qui est en réduction de 40% par rapport au prix initial. Autrement dit, vous économisez pas moins de 600€ sur cet achat, c’est colossal. Il ne reste plus que quelques modèles de MacBook en soldes chez Darty et Fnac, mais tous les coloris ne sont plus disponibles.

Soldes : activez-vous avant qu’il ne soit trop tard

Au delà du MacBook, il y a aussi l’iPhone XR qui est en soldes depuis quelques heures. Ici, c’est toujours le coloris bleu qui est en promotion – mais qu’importe. Ceux qui n’apprécient pas la couleur peuvent toujours mettre une coque, et bénéficier des excellentes performances du dernier smartphone de la marque à la pomme : puce A12 Bionic, écran 6,1 pouces LED, un très bon capteur photo à l’arrière (12 Mpx) et à l’avant. Le tout peut se recharger de manière sans fil avec un support compatible Qi.

Encore une fois, les soldes passent très vite, et les promotions sur ce MacBook et cet iPhone XR ne devraient pas durer jusqu’à la fin de ce samedi. Pour ceux qui ont l’occasion ce samedi matin de saisir ces offres vraiment exceptionnelles, c’est le moment d’y aller. Vous pouvez toujours vous faire rembourser si besoin. Pour rappel, le site officiel Apple n’a aucune promotion – ce n’est pas dans son habitude.

Par ailleurs, les produits achetés sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou Rue du Commerce bénéficient tous de la même garantie Apple (2 ans) qu’un produit acheté en boutique officielle. Vous avez donc tout intérêt à en bénéficier maintenant pendant les soldes sur ces sites marchands, afin de faire un maximum d’économies sur l’achat d’un iPhone XR ou MacBook qui sont deux produits haut de gamme et onéreux.

Pour voir les offres Amazon lors de ces soldes :

Voir l’offre Amazon