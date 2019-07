Soldes : iPhone XS 512 Go en vente flash à -19% sur Amazon 🔥

Apple n’aime pas les promotions mais cela n’empĂŞche pas des marchands en ligne comme Amazon de faire des soldes sur les iPhone XS et autres appareils de la dernière gĂ©nĂ©ration du fabricant amĂ©ricain. Depuis ce midi, on peut voir un très bel iPhone XS avec 512 Go de stockage en soldes avec une remise de 18% par rapport Ă son prix d’origine. Cela reprĂ©sente ainsi une Ă©conomie de plus de 300€ par rapport au prix du dernier smartphone Apple, puisqu’il passe de 1557€ Ă seulement 1254€ lors de cette vente flash spĂ©ciale.

iPhone XS en soldes : mĂŞme garanties que sur Apple

Comme chaque annĂ©e, Apple fait l’impasse sur son site officiel sur les promotions. C’est d’autant plus vrai avec ses derniers produits comme les iPhone XS, les iPad Pro ou encore les MacBook Pro de dernière gĂ©nĂ©ration que l’on voit très rarement en promotion mĂŞme ailleurs. Alors que l’iPhone XR a Ă©tĂ© en soldes pendant quelques heures la semaine dernière, c’est maintenant au tour de l’iPhone XS d’avoir une belle remise sur Amazon.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que vous achetez sur Amazon que l’iPhone XS arrive sans garantie : ce sont strictement les mĂŞmes que si vous l’achetiez sur le site officiel Apple (ou dans une boutique), cette offre flash sur le tĂ©lĂ©phone est donc entièrement gagnante. Avoir près de 300€ de rĂ©duction sur ce tĂ©lĂ©phone de 512 Go, cela vous revient moins cher que si vous achetiez la version 128 Go (1327€) et lĂ©gèrement plus que la version 64 Go (1157€). Comme toujours, les ventes flash Amazon ne durent pas longtemps, il faudra donc se dĂ©pĂŞcher pour en profiter.

Pour vous donner quelques caractĂ©ristiques sur l’iPhone XS en soldes, il s’agit d’un modèle avec un magnifique Ă©cran OLED de 5,8 pouces, un double capteur photo Ă l’arrière et un capteur selfie Ă l’avant et il vient avec la dernière puce d’Apple (A12 Bionic). A noter qu’il est rĂ©sistant Ă l’eau (IP 68) et qu’il possède la technologie pour le rechargement sans fil (Qi) pratique.

Autres offres sur l’iPhone XR

Hormis ce modèle d’iPhone XS avec 512 Go de stockage qui est en rĂ©duction, il y a aussi d’autres versions de la dernière gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phones Apple qui voient leur prix baisser lĂ©gèrement pendant ces soldes d’Ă©tĂ©. Si Amazon est gĂ©nĂ©ralement celui qui offre les meilleures remises sur les produits du fabricant amĂ©ricain, Cdiscount se positionne aussi plutĂ´t bien. Ci-dessous, nous vous avons fait une sĂ©lection Ă jour des offres flash sur l’iPhone XR.

Hormis l’iPhone XR, il n’y a que très peu de remises sur les iPhone XS et iPhone XS Max. Sur Amazon, vous pouvez trouver des rĂ©ductions entre 5 et 10% sur ces deux derniers produits, mais pas davantage. Cela reste quand mĂŞme intĂ©ressant puisque cela peut rapidement reprĂ©senter une centaine d’euros d’Ă©conomies sur un tel smartphone. Encore une fois, Ă©tant donnĂ© que ce sont les mĂŞmes garanties constructeur que sur le site officiel Apple, cela vaut le coup de faire ses achats sur Amazon.

Pour ceux qui veulent voir les offres d’iPhone XS en soldes sur Amazon :

