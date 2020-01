Soldes : les iPhone 11 débarquent à prix cassé sur Amazon 🔥

Alors que les soldes débutent mercredi, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro n’ont pas attendu pour voir leur prix chuter. C’est Amazon qui a lancé les hostilités avec des remises qui sont même supérieures à celles que l’on a pu voir lors du Black Friday. Sur certains modèles, les promotions pour ces soldes grimpent jusqu’à -10%, ce qui n’a encore jamais été vu.

Si vous êtes un amateur de la marque à la pomme, vous savez qu’il n’y a que très peu de bons plans sur les nouveaux produits. Voir ces iPhone 11 en soldes alors qu’ils sont sortis il y a quelques mois seulement est une aubaine. Pour ceux qui voulaient franchir le pas et s’équiper des derniers appareils avec double ou triple capteur photo à l’arrière (dont le fameux grand angle), il ne faut pas hésiter.

Les iPhone 11 en soldes, surprise !

Depuis leur arrivée sur le marché, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro ont connu un véritable succès. Il faut dire que les modèles ont connu quelques belles améliorations techniques par rapport aux modèles d’iPhone de l’an dernier (iPhone XR et XS) alors que le prix est resté stable. Logiquement, le rapport qualité prix s’est amélioré et le succès a été au rendez-vous.

Pour ces soldes, ce sont tous les modèles d’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qui sont touchés par les réductions. On retrouve ainsi tous les coloris ainsi que tous les formats de stockage avec des remises. Attention, cela ne veut pas dire qu’ils resteront tous longtemps en ligne – on voit déjà des ruptures de stock. Alors que les soldes n’ont officiellement pas commencé, il ne faut pas hésiter.

Comme pendant le Black Friday, Amazon n’hésite pas à prendre de l’avance et offrir des promotions avant même le début officiel des soldes. Pour autant, ce n’est pas forcément le marchand le plus actif pendant l’événement, il faut donc prendre de l’avance. A tout moment, ces offres peuvent disparaître. Pendant le Black Friday, les promotions sur les iPhone 11 et iPhone 11 Pro sont partis en quelques heures. Il en sera probablement pareil pour ce dimanche des soldes sur Amazon.

Avec des réductions qui vont jusqu’à -10% sur ces modèles d’iPhone 11, les soldes se montrent déjà particulièrement attractives. Alors que le gouvernement a décidé de raccourcir la période des soldes de 2 semaines pour leur redonner leur éclat, Amazon en fait une belle démonstration. Si les soldes d’hiver ont perdu un peu de terrain face au Black Friday, cette promo sur les iPhone 11 montrent qu’on devrait avoir encore de belles surprises.

Amazon, spécialiste des promos sur Apple

Cela fait maintenant un peu plus d’une année que le géant du e-commerce Amazon référence les produits Apple. Pendant toute cette période, il n’a pas hésité à faire quelques belles remises sur les produits de la gamme du fabricant. Ainsi, on a pu voir des réductions sur les AirPods 2, les iPad Pro ou encore quelques MacBook de 15″. Ces soldes sur les iPhone 11 et 11 Pro arrivent au bon moment, surtout pour ceux qui ont eu de l’argent à Noël.

En achetant votre iPhone 11 en soldes sur Amazon, vous bénéficiez de la même garantie que si vous l’aviez acheté dans une boutique officielle Apple. Vous pouvez donc le rapporter dans un magasin si jamais vous avez un problème. La seule différence entre l’achat en boutique et l’achat d’un iPhone 11 en soldes chez Amazon est que vous pouvez économiser de l’argent sur ce dernier.

En moyenne, vous pouvez économiser une centaine d’euros sur les modèles d’iPhone 11 en soldes aujourd’hui. Dans certains cas, cela grimpe même jusqu’à 150 euros, ce qui n’est pas négligeable quand on sait que le produit offre déjà un bon rapport qualité prix par défaut. Si vous voulez profiter de ce téléphone puissant (réputé pour sa puce A13 Bionic, ou encore son offre photo qui le positionne parmi les meilleurs du marché), il ne faut pas hésiter très longtemps.

