Soldes : MacBook en réduction jusqu’à -23% au Prime Day Amazon 🔥

Apple ne participe ni aux soldes ni au Prime Day, mais Amazon fait quand même des remises sur les MacBook. Les ordinateurs de la marque à la pomme voient leur prix baisser sensiblement pendant cette opération spéciale grâce à des deals flash dont le stock est toutefois assez limité. Attention, ces offres sont destinées aux clients Prime : ceux qui ne le sont pas devront souscrire à l’offre sans engagement et gratuite pendant 30 jours.

Lors du Prime Day Amazon, les MacBook sont à la fête cette année. Si les ordinateurs Apple étaient absents de l’édition précédente l’été dernier, tout comme lors du Black Friday en novembre dernier, le marchand semble finalement convaincu de réduire sa marge jusqu’à plus de 30% sur les MacBook pour ce Prime Day. Cette année, Amazon semble avoir passé un nouveau cap pour cette opération choc en plein milieu des soldes, et c’est très positif.

Voici comment accéder aux offres sur les MacBook :

Les MacBook en réduction au Prime Day

Pour ces Prime Day Amazon fait donc un effort sur les ordinateurs Apple. Si les plus belles réductions concernent la gamme de MacBook classiques de 12 pouces, on peut également voir de belles ventes flash sur les derniers modèles de la génération des MacBook Pro ou encore des MacBook Air. Alors qu’il n’y a vraiment aucune promotion sur la boutique officielle Apple (ni dans les magasins physiques d’ailleurs), obtenir plus de 10 à 20% de remise sur ces modèles est donc du pain béni – en particulier avant la rentrée.

De plus, il faut savoir que tous les ordinateurs de type MacBook qui sont achetés lors du Prime Day sur Amazon bénéficient des mêmes garanties constructeur (pendant 2 ans) que si vous l’achetez dans une boutique. C’est donc strictement la même chose, sauf que cela vous permet d’économiser plusieurs centaines d’euros sur vos achats. Le principe reste le même pour les iPhone ou les tablettes de type iPad qui sont en promotion lors du Prime Day, ou pendant les soldes.

En plus de participer activement aux soldes sur les MacBook avec de petites réductions intéressantes, Amazon n’hésite pas à utiliser ce Prime Day pour renforcer encore sa générosité sur ces produits à forte valeur. Le Prime Day s’est imposé au fil des années comme un second Black Friday, qui a lieu en été, et qui permet de faire des économies sur les plus grandes marques comme Apple.

C’est aussi le jour de l’anniversaire de la création du géant du e-commerce américain. Il faut toutefois s’activer car les promotions ne sont pas éternelles, et les offres sont éclair et très limitée par le stock. Depuis le début du Prime Day ce lundi matin, bon nombre de produits sont déjà arrivés à la fin de leur inventaire, et les MacBook ne devraient plus rester très longtemps sur le site marchand Amazon.

Amazon et les soldes sur les ordinateurs Apple

Alors qu’il a longtemps été dans l’ombre d’un Fnac qui offrait 10% de remise sur de nombreux MacBook, Amazon s’est réveillé depuis quelques mois avec les meilleures offres du marché sur ces ordinateurs de la marque à la pomme. Après les soldes, ce Prime Day est une occasion idéale pour les clients Prime de faire des économies sur des ordinateurs haut de gamme.

Pour ceux qui n’ont pas encore souscrit à l’abonnement Prime, il est possible d’avoir une version d’essai de 30 jours gratuite qui donne tous les avantages, sans engagement. Autrement dit, non seulement vous pourrez bénéficier des remises généreuses sur les MacBook du Prime Day Amazon mentionnées ci-dessus, mais vous pouvez aussi obtenir la livraison gratuite en un jour, ainsi qu’un accès à Amazon Prime Music.

Tous ces avantages sont disponibles après le premier mois d’essai pour 49€ par an – ce qui reste une somme accessible si on compare aux économies que l’on peut réaliser sur les offres dédiées aux membres Prime. Aujourd’hui, les clients l’ont bien compris puisqu’il y a déjà plus de 100 millions de clients Prime dans le monde qui peuvent donc profiter du Prime Day Amazon, et des soldes sur les ordinateurs MacBook par exemple.

