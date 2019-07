Soldes : MacBook à 951€ au lieu de 1499€ sur Amazon 🔥

Alors que ce deal était disponible pendant quelques heures sur Fnac et Darty il y a quelques jours déjà (avant rupture), voilà qu’il apparait sur Amazon : le MacBook 12″ avec 256 Go de stockage est disponible pour 951€ au lieu de 1499€, soit une remise de 37% par rapport à son prix de base que l’on peut constater sur le site Apple. Si les offres Fnac et Darty s’étaient écoulées en quelques heures, inutiles de préciser que celle-ci devrait partir encore plus rapidement.

Pour voir le MacBook en soldes, c’est ici

Voir l’offre sur Amazon

Le MacBook en soldes, et pourtant…

Si vous êtes un fidèle à la marque Apple, vous savez probablement que le géant de Cupertino n’aime pas faire des réductions (ni soldes) sur ses produits. Cela ne convient pas forcément avec son image premium qu’il souhaite communiquer. Pour autant, certains e-commerçants n’ont pas hésité pendant ces soldes d’été à faire de belles ventes flash sur les produits de la marque à la pomme : MacBook, iPhone ou encore iPad – autant de produits phares qui ont vu leur prix baisser ponctuellement pendant cette opération.

Toutefois, il faut tomber au bon endroit et au bon moment pour en profiter au plus vite : les soldes sur les MacBook ne durent jamais très longtemps, et le stock est très vite écoulé. Dans le cas du MacBook 12″ de 256 Go qui est en réduction sur le site marchand Amazon en ce moment, ce sont donc près de 550 euros qui peuvent être économisés sur un très bon ordinateur Apple.

Hormis le MacBook qui est en soldes, on retrouve d’autres produits en réduction sur Amazon. Cela concerne par exemple le dernier iPhone XS de 512 Go qui est en promotion de 19% (soit une économie de près de 300€) ou encore les iPad sur Fnac qui permettent d’obtenir une réduction jusqu’à -30% sur certains modèles. Bref, les soldes sont animés cette années, il serait dommage de passer à côté de ces achats intéressants – et attendre la rentrée pour payer le prix fort. C’est une occasion unique, il ne reste d’ailleurs que 5 MacBook en soldes à -37% sur Amazon, il faut donc se dépêcher pour en profiter.

Comme vous pouvez l’imaginer, les garanties sont exactement les mêmes que vous achetiez sur Amazon ou dans une boutique physique Apple.

Pour voir l’offre sur le MacBook sur Amazon, c’est par ici que ça se passe :

Voir l’offre sur Amazon