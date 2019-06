Soldes : MacBook 12 pouces 256 Go, flash à -40% chez Darty 🔥

C’est le début des soldes ce mercredi matin, et les produits Apple sont à la fête : les MacBook et MacBook Air voient leur prix chuter drastiquement chez plusieurs marchands, dont Rue du Commerce, Cdiscount ou encore Amazon. Si vous avez l’intention d’acheter un ordinateur de la marque à la pomme à un prix avantageux, c’est maintenant qu’il faut y aller. Ces réductions sont exceptionnelles, elles ont rarement été aussi généreuses. Voici une liste de MacBook en soldes :

Comme vous pouvez l’imaginer, ces MacBook Air et MacBook en soldes avec des réductions jusqu’à plus de 40% vont être pris d’assaut dès les premières minutes sur les sites marchands. C’est clairement l’une des plus belles promotions de ces soldes d’été 2019, et il ne faut pas la manquer. Il s’agit de ventes flash qui sont limitées par le temps, mais surtout pas un stock très restreint. Si vous voulez en bénéficier et faire de grandes économies, il ne faut même pas hésiter.

Voir l’offre Darty

Profitez vite de l’offre sur le MacBook de Darty

Rue du Commerce est généralement assez compétitif sur les ordinateurs de la marque Apple. Et pour ce mercredi premier jour des soldes, on peut reconnaître à la plateforme marchande du groupe Carrefour qu’elle se positionne très loin devant la concurrence sur les MacBook Air, et sur le MacBook classique. Très clairement, offrir 27% de remise, soit 500€ sur un MacBook Air ou MacBook pendant les soldes, c’est très généreux.

En général, les produits Apple voient des réductions osciller entre -10 et -20% au maximum. Il faut croire que certaines plateformes e-commerce ont des ambitions très fortes, et qu’elles comptent gagner en visibilité dès le début des soldes avec des offres choc vraiment très impressionnantes. Pour bénéficier de cette offre sur les MacBook Air et MacBook chez Rue du Commerce, il faut cumuler 2 offres : la remise affichée sur chaque produit + 10% de remise supplémentaire (celle-ci est valable jusqu’au vendredi 28 juin à 10h).

Les soldes mettent les MacBook en avant

Les ordinateurs type MacBook et MacBook Air sont très populaires lors des soldes, puisque les économies peuvent rapidement se chiffrer en centaines d’euros. Au delà de ces modèles d’ordinateurs, Apple offre également de très belle remises sur ces deux autres catégories, les iMac et les MacBook Pro. Encore une fois, c’est la Fnac qui se distingue sur les MacBook Pro avec une réduction généralisée pour ces soldes d’été 2019 sur toute la gamme.

Apple n’est pas un grand amateur de promotions, et les soldes sur les MacBook Air n’ont jamais vraiment existé. Cela fait quelques mois que l’on retrouve ponctuellement des remises sur ces ordinateurs, pour le plus grand bonheur des amateurs de la marque à la pomme. Il en va de même pour d’autres produits tels que les iPhone, qui voient toujours plus de réductions pendant les soldes. Vous pouvez aller faire un tour chez les différents sites marchands lors de cette opération soldes pour découvrir tous les MacBook, iPhone, iPad et autres accessoires de la marque Apple en réduction.

Pour en voir plus sur les MacBook lors des soldes Fnac :

Voir l’offre Fnac