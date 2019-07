Soldes : les meilleures offres à ne pas manquer ce lundi 🔥

Ce deuxième lundi des soldes sur Amazon, Cdiscount et les autres marchands est une nouvelle fois très fourni en bonnes affaires. Tous les marchands majeurs du marchĂ© proposent de grosses remises et bons plans Ă saisir dès ce lundi matin, et ce jusqu’Ă ce que le stock soit Ă©puisĂ©. Si vous n’avez pas suivi le dĂ©roulement des soldes ces derniers jours, vous constaterez que les stocks peuvent, très rapidement, ĂŞtre rĂ©duits Ă zĂ©ro. Pour vous aider Ă trouver LA promotion faite pour vous, nous vous avons concoctĂ© une sĂ©lection des meilleures promotions de ces soldes, actualisĂ©e en temps rĂ©el.

Voici les acteurs principaux des soldes d’Ă©tĂ© avec leurs pages dĂ©diĂ©es :

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 7 juillet, 22h30

Pendant ces soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres e-commerçants en France doivent faire face Ă la mĂŞme problĂ©matique : assurer une disponibilitĂ© totale. Malheureusement, l’activitĂ© des acheteurs français qui monte chaque annĂ©e, mais aussi Ă cause de la forte canicule qui rĂ©duit le trafic et donc les achats en boutiques physiques, les marchands sont quelques fois dĂ©passĂ©s pendant ces soldes : Amazon et Cdiscount ont dĂ» faire face Ă des ruptures d’inventaire sur certains produits.

Les meilleures promos Ă saisir lundi matin

Alors que les marchands, comme Cdiscount ou Amazon, mais surtout les types de promotions sont multipliĂ©s pendant ces soldes d’Ă©tĂ©, il est parfois compliquĂ© de ne pas se perdre. Pour vous faire gagner du temps, nous avons pris le temps ce lundi matin (comme tous les jours depuis le dĂ©but des soldes) de vous faire une liste non exhaustive des meilleures offres Ă saisir aujourd’hui, avant qu’elles n’expirent.

Mais attention, certaines de ces offres ne restent pas en ligne longtemps, et il vous faudra ĂŞtre rapides pour en profiter : pendant ces soldes, Amazon et Cdiscount ont proposĂ© des promotions qui ont disparu très rapidement – comme ce fut le cas pour celles portants sur les iPhone XR, iPhone XS, MacBook, casque Bose et Sony ou encore aspirateurs Dyson. Mais elle peuvent revenir Ă tout moment et ces marchands proposent des offres flash pendant ces soldes.

Leur fonctionnement est un peu diffĂ©rent, et elles permettent pendant les soldes sur Amazon ou Cdiscount de dĂ©gotter de bonnes affaires, jusqu’Ă la dernière minute du dernier jour. Contrairement aux promotions classiques – qui proposent d’ailleurs des dĂ©marques supplĂ©mentaires – les offres flash sont avant tout limitĂ©es dans le temps (de plusieurs heures Ă quelques dizaines de minutes) mais aussi par le stock. Chaque site e-commerce propose d’ailleurs une section dĂ©diĂ©e sur son site. Cerise sur le gâteau, les plus belles offres flash concernent aussi des grandes marques Ă la mode.

Déjà la deuxième démarque sur Amazon ou Cdiscount

Alors que les offres flash concernent pendant ces soldes des marques reconnues comme Apple, Samsung ou Huawei dans l’Ă©lectronique, les offres promotionnelles plus classiques couvrent un Ă©ventail de marque plus large, avec des stars, mais aussi des petites marques avec des rapports qualitĂ©-prix (et des remises) au top. C’est pourquoi on peut retrouver en ce lundi des soldes sur Amazon et Cdiscount des rĂ©ductions qui peuvent s’Ă©lever jusqu’Ă -80% par rapport au prix public des produits en promotion.

Et c’est un pourcentage de rĂ©duction vĂ©ritable, comme les soldes sont aussi la seule pĂ©riode oĂą les marchands, comme Amazon ou Cdiscount, ont le droit de vendre Ă perte au niveau lĂ©gal. Ils peuvent donc proposer des pourcentages de rĂ©duction toujours plus forts, quitte Ă vendre Ă perte, mais ça peut ĂŞtre positif pour elles, pour par exemple vider un stock et faire de la place Ă de nouveaux produits.

Par contre, en dehors des pĂ©riodes de soldes, Amazon ou Cdiscount n’ont pas le droit de faire des remises aussi Ă©levĂ©es. C’est pour cela que les pourcentages de remise lors d’Ă©vĂ©nements comme Black Friday, French Days ou Cyber Monday sont bien plus limitĂ©s. C’est aussi pour cela que la pĂ©riode des soldes est aussi populaire depuis des annĂ©es auprès des Français. C’est souvent le moment tant attendu pour acheter des produits repĂ©rĂ©s plusieurs mois en avance, et faire des Ă©conomies.

Des soldes oui, mais le client est roi

Lors des soldes, Amazon et Cdiscount et les autres commerçants se doivent d’appliquer les conditions habituelles de protection des clients. Le premier droit majeur est celui de pouvoir renvoyer les colis sous 14 jours si un client n’est pas satisfait de son achat en soldes. Une fois renvoyĂ© (attention le produit doit ĂŞtre en parfait Ă©tĂ©), les clients bĂ©nĂ©ficient alors d’un remboursement intĂ©gral. Sur certains sites, comme Amazon, les clients ont mĂŞme droit Ă un dĂ©lai de 30 jours pour faire cette demande.

C’est aussi une excellente pĂ©riode pour Amazon et Cdiscount de mettre en avant leurs programmes de fidĂ©litĂ© qui permet de cumuler plusieurs avantages lors de ces soldes d’Ă©tĂ©. Le premier (et non des moindres) est la livraison en 24h gratuite. En plus de cela, les clients Prime ou CDAV peuvent avoir accès Ă des deals flash en avant-première, ou encore de pourcentages de rĂ©ductions supplĂ©mentaires. C’est pour cela qu’il faut ĂŞtre vigilant et surveiller les promotions en temps rĂ©el pour obtenir la meilleure rĂ©duction possible en additionnant les diffĂ©rents avantages.

Mais pour vous, le maĂ®tre mot pour rĂ©ussir ces soldes sur Amazon ou Cdiscount c’est la rapiditĂ©. Il faut ĂŞtre « au taquet » sur les offres flash pour espĂ©rer repĂ©rer la remise. Pour cela, nous avons mis au point cette liste plus haut sur cette page avec les meilleures affaires des soldes Ă ne pas rater. Tout au long de la journĂ©e, elle est mise Ă jour avec les nouvelles offres flash – mais surtout avec les deals Ă©puisĂ©s en raison de ruptures de stock.

