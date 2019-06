Soldes : disque dur externe Samsung en promo de -60% 🔥

Il y a des produits qui s’achètent surtout en soldes, et c’est par exemple le cas d’un disque dur externe : Samsung fait en ce moment de très belles réductions sur le site Amazon. Ses disques durs externes voient leur prix chuter de plusieurs centaines d’euros grâce à des réductions qui grimpent jusqu’à 60% par rapport au prix initial. Attention, il s’agit d’une vente flash et le stock est forcément limité pendant les soldes d’été.

Si vous avez besoins de sécuriser vos documents en utilisant un disque dur externe, qui soit déconnecté d’internet et qui vous permette de les stocker en dehors de votre ordinateur, Samsung a la solution. Les disques durs externe du fabricants sont très réputés pour leur qualité, et le coréen s’engage sur une garantie de 3 ans pour ses produits. Il assure par ailleurs qu’ils sont super résistants aux chocs, et qu’une chute de 2 mètres ne mettrait pas le contenu du disque dur externe en soldes en danger.

Samsung participe aux soldes activement

Pour ces soldes, Amazon ne fait pas dans la demie mesure, et il propose quasiment tous les formats de disque dur externe Samsung en réduction. Alors qu’il y avait déjà quelques petites remises sur ces produits, le marchand n’a pas hésité à les augmenter encore ces dernières heures pour les soldes. Si le modèle avec 250 Go de stockage n’est plus disponible, les plus grands formats de stockage le sont toujours.

Voici la liste des disques durs externes en soldes :

Comme vous pouvez le constater, il s’agit de disques durs externes en SSD (mémoire flash) qui sont réputés pour leur vitesse par rapport à un disque dur externe plus classique. Ici, la vitesse de transfert monte jusqu’à 540 Mo / seconde, ce qui permet facilement de transférer des fiches de grande taille, comme des films par exemple. Samsung offre là une bonne solution pour sécuriser rapidement ses documents depuis un ordinateur vers un périphérique distant et sécurisé.

Stocker sur un disque dur externe

Vous pouvez bien imaginer qu’un disque dur externe en soldes de -61% comme le plus petit format de Samsung sur Amazon va partir très vite, et qu’il faudra donc être très efficace afin de ne pas manquer cette occasion. C’est toujours un produit très utile, et il vous sera possiblement d’une grande aide alors que de le nombre d’attaques informatiques ne cesse de croître. En mettant vos contenus sur un appareil distant, c’est un moyen supplémentaire d’effectuer une sauvegarde de tout votre ordinateur.

Cette belle promotion pour les soldes sur un disque dur externe de la marque coréenne Samsung est une aubaine pour ceux qui veulent protéger leur contenu. C’est aussi beaucoup moins cher qu’un abonnement Dropbox (Cloud) sur la durée, qui peut vous coûter cher, et qui stocke vos données via internet. Quand on connait la qualité et la réputation de Samsung, il s’agit là d’une très bonne affaire.

