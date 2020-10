Streaming Olympiakos OM : où regarder la Ligue des Champions en direct 🔴

Cette semaine, la Ligue des Champions est de retour. Ce mercredi soir, à 21 heures, les fans de l’OM vont suivre le streaming Olympiakos Olympique de Marseille. Après plusieurs années d’absence de la compétition, les Phocéens sont attendus au tournant. Leur groupe semble accessible, et une première victoire lancerait la saison.

Dès 21 heures, le meilleur moyen de suivre le streaming Olympiakos Marseille c’est l’offre HD et sans engagement RMC Sport. Le groupe français est diffuseur de la compétition, vous pourrez donc assister à tous les matchs de la suite de la Ligue des Champions. Avec ce calendrier resserré, nous aurons droit à des matchs pendant trois semaines de suite. Pour regarder le match, c’est par ici :

Regarder le match ici

Si vous êtes un là au dernier moment, le point fort de RMC Sport, c’est l’inscription est rapide, vous ne raterez donc pas le coup d’envoi du match. Vous pourrez voir le streaming Olympiakos Marseille sur l’appareil de votre choix, grâce aux applications RMC Sport. Créez votre compte, validez votre inscription, téléchargez la bonne app, et c’est parti pour le retour de l’OM en LDC.

Point clé avec RMC Sport, son abonnement est sans engagement de durée. Vous pouvez donc vous désinscrire quand bon vous semble. Quelle que soit l’offre que vous choisissez (avec ou sans engagement), vous aurez accès au streaming Olympiakos OM, les prochains matchs. C’est une offre qui est 100% légale, et en HD.

Où voir le match Olympiakos Marseille en streaming ?

Depuis mardi, la Ligue des Champions a recommancé et les matchs de ce samedi sont très attendus. Alors que le PSG a complètement raté son entrée dans la compétition en perdant hier, Rennes s’en est un peu mieux sorti avec son nul à domicile contre Krasnodar. Ce soir, d’autres grands clubs sont attendus pour leur entrée, donc le Real, l’Inter, le Bayern, l’Atlético ou Liverpool. Tous les matchs sont d’ailleurs disponibles en streaming comme le match Olympiakos Marseille, sur les châines RMC Sport. Après sept ans d’absence et une finale d’Europa Ligue, l’OM retrouve la plus grande compétition européenne, et aura fort à faire contre l’Olympiakos de Valbuena. Les Olympiens compteront sur leur nouvelle recrue Michael Cuisance pour gagner la bataille du milieu de terrain. Une chose est sûre, ce streaming Olympiakos Olympique de Marseille s’annonce serré.

Dans un groupe qui sera très certainement dominé par Manchester City, l’OM peut jouer un coup face à Porto et l’Olympiakos. Sortir de la phase de poule serait une nouvelle étape pour le Champions Project tant décrié de Frank McCourt. L’OM aime cette compétition, comme c’est l’unique club à l’avoir remporté le 26 mai 1993. Depuis seul le PSG a atteint la finale (l’an passé), et les pays espagnols, anglais et allemand archi dominent la compétition depuis 20 ans. Ce streaming Olympiakos Marseille sera le premier match du groupe, et l’enjeu est déjà là pour les deux clubs.

Pour les clubs français, la saison 2019-2020 a été positive en Ligue des Champions, avec deux demi-finalistes, et le PSG qui termine second. Des joueurs comme Dimitri Payet, Florian Thauvin, ou Duje Caleta-Car profiteront de ce streaming Olympiakos Marseille pour montrer l’étendue de leur talent aux supporters à travers l’Europe. Voici la grille des programme de RMC Sport ce soir :

Olympiakos Marseille (RMC Sport 1 )

Salzbourg – Lokomotiv (RMC Sport 3)

Bayern РAtl̩tico (RMC Sport 2)

Real – Chakhtior (RMC Sport 4)

Inter – Gladbach (RMC Sport 7)

City – Porto (RMC Sport 6)

Midtjylland – Atalanta (RMC Sport 8)

Ajax – Liverpool (RMC Sport 5)

Voir ces matchs ici

Comment voir le streaming Olympiakos Marseille en direct

Si vous voulez suivre le streaming Olympiakos OM, le plus facile est d’opter pour l’offre RMC Sport 100 digitale. Le groupe propose plusieurs avantages, dont la retransmission de tous les matchs de Ligue des Champions en direct. La première formule revient actuellement à 19 euros par mois avec engagement sur 12 mois et frais d’inscription à 1 euro. Une seconde formule existe : RMC et Telefoot la Chaîne pour 19,90 euros par mois pendant 6 mois puis 25,90 euros par mois. La période d’engagement est aussi de un an. Ce prix spécial est valable jusqu’au 28 octobre, soyez rapide, vous pouvez faire des économies tout en profitant de la nouvelle chaîne du foot pour la Ligue 1.

Regarder le match ici

Une autre offre est destinée aux clients de SFR. Si vous avez une box de l’opération, l’abonnement à la chaîne RMC Sport est proposé à 9 euros par mois seulement, ce qui est un super tarif pour voir la Ligue des Champions en toute tranquillité. C’est le moyen le moins cher pour ne pas manquer le streaming Olympiakos Marseille de ce soir.

Toutes ces formules RMC Sport ont un point commun : vous profiterez de tous les matchs de la Ligue des Champions cette saison. C’est une meilleure solution que de vous tourner vers une version illégale du match alors que vous pouvez suivre le streaming Olympiakos Marseille depuis votre smartphone, tablette, PC/Mac, mais aussi les Smart TV Android, l’Apple TV ou encore le Chromecast de Google en toute légalité.

La Ligue des Champions 2020-2021 en direct HD

RMC Sport est devenu une référence pour les fans de foot. Ce soir sur RMC Sport 1, vous pourrez regarder le match en streaming Olympiakos Marseille de ce soir en plus de tous les suivants. Choisissez votre appareil et lancez l’application dès 21 heures en toute facilité, vous êtes certains d’accéder à la HD en plus de la légalité.

RMC Sport propose le streaming Olympiakos OM et toutes les autres confrontations de la Ligue des Champions, mais plus. La chaîne diffuse aussi l’Europa League, la Premier League (Angleterre) et la Liga NOS (Portugal). Les adeptes de basketball trouveront leur bonheur avec la diffusion de l’Euroligue. Tous les mordus de sport pourront choisir l’abonnement RMC + BeIN Sports à 29 euros par mois. Pour la Ligue 1, l’offre commune à la Téléfoot la Chaine est aussi très intéressante.

C’est simple, le match en streaming Olympiakos Marseille est à suivre sur RMC Sport, c’est une solution aussi simple qu’efficace qui vous assure de ne pas manquer le début de cette belle affiche qui a lieu ce soir. L’occasion parfaite de voir le retour de l’OM en Ligue des Champions, pour son déplacement en Grèce. Benedetto retrouvera-t-il le chemin des filets ? Payet a-t-il profité de sa suspension pour s’affûter ? Thauvin aura-t-il enfin le niveau européen ? Réponse à 21h à Athènes.

Pour suivre le match en streaming Olympiakos Marseille, c’est par là :

Regarder le match ici