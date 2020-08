Streaming PSG Bayern Munich : où voir la finale de la Ligue des Champions en direct 🔴

La finale de la Ligue des Champions a lieu ce dimanche soir après deux demi-finales de folie. Dès 21h00, les fans de football pourront suivre le match en streaming PSG Bayern Munich. Le club de Neymar sera-t-il capable de reproduire l’exploit de son dernier match ?

À partir de 21 heures, vous avez la possibilité de voir le streaming PSG Bayern Munich avec l’offre légale et sans engagement de RMC Sport. Comme les précédents matchs de la Ligue des Champions, cette finale est retransmise sur la chaîne TV en live et en HD. RMC Sport possède les droits pour la compétition, vous êtes donc assuré que cela sera 100% légal.

Pour accĂ©der Ă RMC Sport, vous n’avez besoin que de quelques secondes : vous n’avez donc aucun risque de rater le dĂ©but du match. Vous pouvez ensuite voir le streaming PSG Bayern Munich depuis plusieurs appareils comme le tĂ©lĂ©phone, ordinateur ou tablette. Il faut tĂ©lĂ©charger l’application, crĂ©er un compte et de confirmer votre inscription puis vous n’avez plus qu’Ă vous connecter.

Il existe une formule sans engagement avec laquelle vous pouvez vous désinscrire de la chaîne de télévision quand vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez suivre le streaming PSG Bayern Munich ainsi que les matchs de la saison prochaine —le tout en live HD et de manière légale. Le match de ce dimanche soir est aussi sur TF1.

Suivre le streaming PSG Bayern depuis l’Ă©tranger

Dans le cas oĂą vous n’ĂŞtes pas en France, pas d’inquiĂ©tude : il est possible d’accĂ©der au streaming PSG Bayern Munich sur RMC Sport ou TF1. Pour ce faire, vous n’avez qu’Ă utiliser un VPN pour vous localiser virtuellement en France. Il suffit de prendre un logiciel VPN comme ExpressVPN (ou CyberGhost VPN) puis d’activer la localisation dans l’Hexagone en un seul clic. Ensuite, vous n’avez plus qu’Ă vous rendre sur rmcsport.tv ou tf1.fr pour voir cette finale de Ligue des Champions.

Si vous ĂŞtes basĂ© Ă l’Ă©tranger, en Suisse par exemple, RMC Sport et TF1 ne vous permettront pas d’accĂ©der Ă leur contenu —que ce soir le streaming PSG Bayern Munich ou autre. Le VPN permet de contourner le blocage et voir la finale de Ligue des Champions depuis un autre pays. Avec ExpressVPN et CyberGhost, vous avez le droit Ă une pĂ©riode d’essai de 30 et 45 jours.

PSG Bayern Munich, un match de folie

Cette finale de Ligue des Champions est très attendue par les fans de football. Et pour cause, le match diffusĂ© en streaming PSG Bayern Munich met en lumière le club parisien qui a l’occasion de gagner la finale d’une compĂ©tition qui n’a Ă©tĂ© remportĂ©e qu’une seul fois par un français : l’OM de Boli en 1993. Les parisiens sont aux portes de ce prestigieux titre après avoir remportĂ© leur match face au RB Leipzig, un duel dans lequel l’Ă©quipe de Tuchel a marquĂ© 3 buts. Cette soirĂ©e peut ĂŞtre la parfaite occasion de ramener la coupe Ă la maison.

Le PSG affronte finalement le Bayern Munich après une demi-finale gagnĂ©e par le club allemand contre l’OL 3 – 0 au terme d’un duel oĂą les lyonnais n’ont pas dĂ©mĂ©ritĂ©. Nous n’aurons donc pas de finale 100% française, mais bien Ă un choc qui opposera les français et les allemands sur 90 minutes. Cette finale de Ligue des Champions et le streaming PSG Bayern Munich vont attirer plein de monde.

Il est certain que les deux Ă©quipes qui seront sur le terrain ce soit n’ont pas le mĂŞme parcours en championnat cette annĂ©e. De son cĂ´tĂ©, le PSG a remportĂ© la Coupe de France 1 but Ă 0 contre l’ASSE au terme d’un match qui a valu une expulsion du retraitĂ© LoĂŻc Perrin. Comme ce match, la finale de la Ligue des Champions se jouera dans un stade vide. On espère que le match en streaming PSG Bayern Munich sera Ă la hauteur de l’Ă©vĂ©nement.

Le Bayern Munich fait peur après sa victoire 3 Ă 0 contre l’OL, mais surtout Ă cause de ses 8 buts inscrits lors du prĂ©cĂ©dent match contre Barcelone. L’espagnol n’a pas rĂ©ussi Ă se dĂ©fendre comme un club allemand offensif ce soir-lĂ et Lionel Messi n’as pas pu se dĂ©marquer. Reste Ă voir si le PSG pourra jouer avec le niveau de mardi et repartir avec le titre de la Ligue des Champions.

OĂą voir le match PSG Bayern Munich

Pour regarder le streaming PSG Bayern Munich en direct, vous devez vous tourner vers l’offre RMC Sport qui est 100% digitale. La chaîne de sport propose plusieurs abonnements qui sont avantageux. Pour 19 euros sur un mois, vous êtes engagé sur un an et vous pouvez regarder la prochaine Ligue des Champions. Si vous ne voulez pas vous engager, il y a aussi une formule à 25 euros (sans engagement).

La formule de RMC Sport la plus intĂ©ressante concerne les clients des box SFR. Si c’est votre cas, l’abonnement Ă la chaĂ®ne de sport coĂ»te seulement 9 euros par mois. Vous aurez la possibilitĂ© de suivre la prochaine Ligue des Champions Ă prix rĂ©duit, mais aussi le match en streaming PSG Bayern Munich dès 21 heures. L’offre est lĂ©gitime et disponible depuis tous les supports. La finale est Ă©galement diffusĂ©e sur TF1.

Tous les abonnements de RMC Sport sont lĂ©gaux, ce qui vous assure de suivre la Ligue des Champions en toute tranquillitĂ© depuis chez vous. Il suffit de lancer le direct sur l’application plutĂ´t que de passer du temps Ă essayer de chercher un lien de mauvaise qualitĂ© qui sera illĂ©gal. Le match PSG Bayern Munich est aussi en streaming sur TF1 ce soir. Dans le cas oĂą vous partez sur la chaĂ®ne de sport, vous avez plusieurs appareils pour voir la compĂ©tition, dont le tĂ©lĂ©phone, la tablette, l’ordinateur et le Chromecast, l’Apple TV et les Smart TV.

Regarder la finale de Ligue des Champions 2020

Sur RMC Sport, vous pouvez suivre de nombreux matchs de football. Tous les matchs de Ligue des Champions sont diffusĂ©s sur la chaĂ®ne, comme ce streaming PSG Bayern Munich qui dĂ©bute Ă 21h00. Vous n’avez qu’Ă choisir votre appareil et dĂ©marrer l’application.

C’est RMC Sport qui dispose des droits de la Ligue des Champions, dont le streaming PSG Bayern Munich. Toutefois, la chaĂ®ne ne se limite pas Ă la compĂ©tition europĂ©enne et diffuse aussi en grande exclusivitĂ© les matchs de Premier League, Liga NOS et Liga Europa. Sinon, vous pouvez aussi optez pour suivre l’Euroligue de basketball par exemple.

Cette finale de Ligue des Champions avec ce match PSG Bayern Munich s’annonce historique. Le club de la capitale sera-t-il Ă la hauteur ?

