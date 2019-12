Streaming PSG Galatasaray : où suivre cette Ligue des Champions ? 🔴

La Ligue des Champions fait son grand retour pour la sixième et dernière journée des phases de poule. Dès 21h00 ce soir, les amateurs de football pourront suivre le streaming PSG Galatasaray grâce à cette offre 100% digitale et sans engagement de RMC Sport. Avec celle-ci, vous pourrez voir ce match en très haute définition, en toute légalité et sans pub.

Voir le match ici

Avec l’application RMC Sport, vous n’avez besoin que de quelques minutes pour pouvoir voir le streaming PSG Galatasaray en toute tranquillitĂ©. L’inscription au service est rapide et une fois que vous avez validĂ© celle-ci en confirmant votre adresse email, vous n’avez plus qu’Ă accĂ©der Ă la diffusion en direct de la Ligue des Champions 2019. L’application est accessible depuis votre tĂ©lĂ©phones, un ordinateur, une tablette ou encore certaines tĂ©lĂ©visions que nous Ă©voquerons. Ceux qui prĂ©fèrent ne pas prendre un nouvel abonnement pourront choisir une offre sans engagement de durĂ©e.

C’est officiellement la dernière journĂ©e des phases de groupe de cette Ligue des Champions 2019. Le club du PSG est assurĂ© de terminer premier de son groupe et d’ĂŞtre qualifiĂ© pour les huitième de finale, mais il jouera tout de mĂŞme le match retour contre Galatasaray ce soir Ă 21h00. L’Ă©quipe de la capitale n’a donc pas Ă©normĂ©ment d’enjeux ce soir pendant le streaming PSG Galatasaray, si ce n’est celui de finir les phases de groupe en Ă©tant invaincu. Ă€ l’aller, Paris avait gagnĂ© en l’important 1 but Ă 0 contre l’Ă©quipe de Turquie. Paris est donc premier de son groupe avec 13 points tandis que le Real Madrid dispose de 8 points.

Si la composition que Tuchel choisira lors de ce streaming PSG Galatasaray n’est pas encore connue, l’entraĂ®neur de Paris devrait vraisemblablement procĂ©der Ă quelques petits changements. Il est possible que le nouvel attaquant Icardi puisse souffler ce soir tandis que MbappĂ© pourrait ĂŞtre titularisĂ© afin de jouer en pointe. Neymar et Di Maria pourrait accompagner le français sur les ailes. Pas de Cavani non plus pour ce soir, donc, si on en croit les premières rumeurs sur ce dernier match des phases de groupes de la Ligue des Champions 2019.

Suivre ce streaming PSG Galatasaray chez RMC Sport

Pour pouvoir suivre le streaming PSG Galatasaray qui a lieu ce soir, il faut vous tourner vers l’offre RMC Sport 100% digitale Ă 19 euros tous les mois. En souscrivant celle-ci, vous vous engagez sur une pĂ©riode de 12 mois et vous pouvez suivre la totalitĂ© des matchs de la Ligue des Champions 2019. Pour ceux qui prĂ©fèrent ne pas s’engager auprès de la chaĂ®ne française, c’est possible aussi avec une formule Ă 25 euros par mois seulement. Pour la dĂ©couvrir :

Voir le match ici

Les clients de SFR seront contents d’apprendre que leur abonnement Ă l’offre RMC Sport bĂ©nĂ©ficie d’une forte baisse de prix. Au lieu de 19 euros par mois, la souscription revient Ă seulement 9 euros par mois, soit une remise non nĂ©gligeable de 10 euros chaque mois. Cela devrait achever de convaincre ceux qui hĂ©sitent encore Ă suivre le streaming PSG vs Galatasaray de ce soir. Cette offre vous permet Ă©videmment de suivre la totalitĂ© de tous les matchs de la grande Ligue des Champions 2019.

Les plus fans de foot pourront se tourner vers une offre en ligne qui a Ă©galement de multiples avantages : dĂ©nommĂ©e le « Pass Sport », celle-ci couple les contenus de RMC Sport avec ceux de la chaĂ®ne BeIN Sport, autre chaĂ®ne diffusant plusieurs matchs. En plus de la Ligue des Champions, vous pourrez donc profiter de certains matchs de Ligue 1. L’offre coĂ»te 29 euros par mois sans engagement.

Toutes les offres RMC Sport Ă©voquĂ©es vous donnent accès au streaming PSG Galatasaray ainsi qu’Ă tous les matchs de la Ligue des Champions 2019. La compĂ©tition de foot de ce soir et toutes celles Ă venir peuvent ĂŞtre regardĂ©s depuis l’application sur smartphone, tablette, ordinateur, Chromecast, Apple TV ou les Smart TV Android.

La Ligue des Champions 2019 en streaming live

Toutes les offres de RMC Sport vous donnent la possibilité de suivre le streaming PSG Galatasaray de ce soir à 21 heures ainsi que tous les autres matchs à venir. Vous pourrez donc supporter pleinement toutes vos équipes préférées, de France ou non, tranquille directement depuis votre canapé, le tout en ayant choisi un abonnement adapté à vos besoins.

L’offre classique de RMC Sport Ă 19 euros ne vous donne pas accès qu’Ă la fameuse Ligue des Champions 2019, car vous pouvez aussi vous faire plaisir avec Premier League (Angleterre), la Liga NOS (Portugal) ou la Liga Europa (C3). Ceux qui n’aiment pas que le football seront contents de savoir qu’ils peuvent aussi suivre la NBA ou les compĂ©titions de tennis. L’offre Pass Sport plaira aux plus fĂ©rus de football qui souhaiteront enchaĂ®ner les matchs sans avoir Ă se compliquer la vie.

Les offres RMC Sport sont indĂ©niablement les plus adaptĂ©es et les plus faciles Ă apprĂ©hender par tous, sachant que l’inscription se fait très rapidement et vous donne directement accès au match. Le tout sans publicitĂ©, en HD et en toute lĂ©galitĂ© depuis votre salon bien au chaud cet hiver.

Le coup d’envoi du streaming Real Madrid PSG sera donnĂ© Ă 21 heures ce soir en live au Parc des Princes :

Voir le match ici