Streaming PSG Lens : où regarder la Ligue 1 en direct 🔴

Le retour en Ligue 1 pour les Parisiens c’est ce jeudi soir Ă 21h00 avec le match PSG Lens en streaming. Après le parcours historique jusqu’Ă la finale de Ligue des Champions, retour sur les terrains de l’hexagone.

Ce soir Ă 21 heures, vous pourrez regarder le streaming Lens PSG grâce Ă l’offre lĂ©gale et sans engagement de Canal+. Alors que les droits ont Ă©tĂ© redistribuĂ©s pour la Ligue 1 cette annĂ©e, c’est le groupe Canal qui est le seul diffuseur lĂ©gal pour le match du soir, en direct et en HD.

Souscrire Ă Canal+ est un processus facile, et vous pouvez accĂ©der en quelques minutes Ă toutes les chaĂ®nes disponibles en fonction de l’abonnement choisi. Si vous voulez voir le streaming Lens PSG, c’est la solution idĂ©ale, et elle permet d’accĂ©der directement au match sur divers appareils comme les PC, smartphones ou tablette. L’application MyCanal est lĂ pour ça, et vous n’avez qu’Ă vous connecter au compte crĂ©Ă©.

Canal+ propose aussi son offre sans aucun engagement, vous pouvez donc rĂ©silier votre abonnement Ă tout moment. Si vous n’avez envie de suivre que le streaming Lens PSG, c’est la solution idĂ©ale. Mais l’offre Canal+ est ultra complète, vous pouvez aussi opter pour de l’engagement, qui baisse votre coĂ»t mensuel.

Lens PSG, un vrai classique de Ligue 1

Alors que le streaming Lens PSG a Ă©tĂ© dĂ©calĂ© suite Ă la demande des Parisiens, c’est un match très attendu par les supporters des deux clubs. D’un cĂ´tĂ©, Lens fait son retour dans l’Ă©lite, et va se confronter au meilleur club de la dĂ©cennie dans l’hexagone. Le stade Felix Bollaert ne fera pas le plein, et les supporters sang et or devront assister au match devant leurs TV, tablette ou smartphone sur MyCanal.

Le match Lens PSG est aussi important pour les Parisiens, et ne s’annonce pas aussi facile que prĂ©vu. Ce premier rendez-vous en Ligue 1 dans ce streaming Lens PSG est compliquĂ© au niveau du calendrier. Les Parisiens ont rĂ©cupĂ©rĂ© leurs joueurs internationaux hier, et doivent dès ce soir jouer sur match. En plus de cela, une grande partie des titulaires est absente suite Ă des cas positifs. Neymar, MbappĂ©, ou encore Di Maria font partie de la liste.

Les deux Ă©quipes ne connaĂ®tront pas le mĂŞme destin en Ligue 1, Paris Ă©tant le favori incontestĂ©, et Lens devrait lutter pour sa survie en première division. Si sur la durĂ©e la diffĂ©rence entre les deux Ă©quipes est infinie, Lens a peut ĂŞtre une chance d’accrocher le PSG Ă domicile. Étant donnĂ© la largeur de l’effectif parisien, l’Ă©quipe alignĂ©e sera bis, mais tout de mĂŞme très compĂ©titive. Ce streaming Lens PSG sera certainement l’occasion de se montrer pour des joueurs comme Draxler, Gueye ou Sarabia.

Le RC Lens a obtenu sa montĂ©e grâce Ă sa deuxième place en Ligue 2 l’an passĂ© et s’est bien renforcĂ© depuis, avec notammenet le recrutement du milieu de terrain de l’Udinese, Seko Fofana, pour la somme de 10 millions d’euros. Sa doublette avec l’enfant du pays Gael Kakuta pourrait bien jouer des tours Ă l’arrière garde parisienne dans ce match RC Lens Paris Saint-Germain.

OĂą regarder le match Lens PSG

Pour regarder le streaming RC Lens Paris Saint-Germain en direct, vous devez vous tourner vers les diffĂ©rentes offres Canal+. La chaĂ®ne de sport propose plusieurs abonnements qui sont avantageux. Le premier est facturĂ© 19,90€ par mois et est sans engagement et 100% Digital. Il contient les chaĂ®nes Canal+ via MyCanal sur les diffĂ©rents supports. Le second est pour les fans de sport, Ă savoir la sĂ©rie limitĂ©e avec les chaĂ®nes Bein Sports, pour 30€ par mois au lieu de 34,90€. C’est le combo parfait pour regarder les Playoffs NBA, et la Premier League notamment.

Si vous avez moins de 26 ans, vous payez moitiĂ© moins cher pour tous ces packs. Ce qui est le moyen le moins cher pour voir le streaming Lens PSG ce soir, et 2 matchs de Ligue 1 pour chaque journĂ©e. Une autre façon d’Ă©conomiser, c’est d’opter pour Canal+ avec un engagement de 2 ans. Si vous optez pour cette formule, le tarif mensuel baisse, et vous bĂ©nĂ©ficiez de 50€ offerts + le premier mois pour essayer.

En plus de cela, l’offre avec engagement vous permet d’avoir les chaĂ®nes Canal+ sur votre TV. Vous pouvez aussi avec les offres 100% digital, si votre modèle de TV intègre l’application MyCanal. Pour chacun de ces abonnements, l’application MyCanal vous permet d’accĂ©der Ă vos chaĂ®nes, sur une multitude de supports comme les smartphones, tablettes, box TV ou consoles. Une fois inscrits, vous pouvez y accĂ©der directement et profiter de Lens PSG.

Voir la Ligue 1 en streaming direct

Les droits ont Ă©tĂ© redistribuĂ©s cette annĂ©e. Canal+ bĂ©nĂ©ficie de 2 affiches (dont ce streaming Lens PSG), mais ce sont surtout RMC Sport et Telefoot les grands gagnants. Ils ont d’ailleurs trouvĂ© un accord en proposant un abonnement RMC Sport + Telefoot pour 25,90€ par mois.

L’offre est aussi disponible sans engagement, pour 29,90€ par mois. Vous aurez donc accès ce week-end au match PSG OM en direct, mais aussi aux affiches de la Ligue des Champions dĂ©tenues par SFR, donc RMC Sport.

L’abonnement RMC + Telefoot vous permet aussi de bĂ©nĂ©ficier des rencontres de Premier League et de la Ligue Europa notamment. En souscrivant au pack Canal+ Bein Sports et au pack RMC Sport + Telefoot, vous avez donc accès Ă l’intĂ©gralitĂ© des matchs de foot de la saison.

Avec les restrictions actuelles et la quasi-impossibilitĂ© de se rendre au stade, c’est certainement une belle solution Ă©conomique. Mais aujourd’hui, c’est le streaming Lens PSG qui commence Ă 21 heures, et c’est sur Canal+ que ça se passe :

