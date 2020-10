Streaming PSG Manchester United : où regarder la Ligue des Champions en direct 🔴

La Ligue des Champions est de retour pour la saison 2020-2021. Ce soir, Ă partir de 21 heures, tous les fans de football pourront regarder le streaming PSG Manchester United de cette compĂ©tition. On se demande dĂ©jĂ si le club parisien sera capable de gagner son premier match face au club anglais… et d’aller aussi loin que l’an dernier.

Dès 21 heures, il sera possible de suivre le streaming PSG Manchester United grâce Ă l’offre HD et sans engagement RMC Sport. Comme la saison prĂ©cĂ©dente, le match de ce soir ainsi que les suivants seront disponibles lĂ©galement sur la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision française. Pour cette reprise de la Ligue des Champions, c’est sur l’application que vous pourrez suivre tous les affrontements Ă venir en toute tranquillitĂ©.

Il ne suffit que de quelques minutes pour bĂ©nĂ©ficier de RMC Sport, ce qui veut dire que vous ĂŞtes assurĂ© de ne pas rater le coup d’envoi du match. Ensuite, vous aurez accès au streaming PSG Manchester United depuis plusieurs appareils selon vos prĂ©fĂ©rences, que ce soit votre smartphone ou votre ordinateur. Pour ce faire, vous n’avez qu’Ă tĂ©lĂ©charger l’application, crĂ©er un compte puis valider votre inscription. Enfin, validez votre inscription et… profitez du match.

RMC Sport propose un abonnement sans engagement de durĂ©e afin que vous puissiez vous dĂ©sinscrire facilement Ă n’importe quel moment si vous le voulez. Si vous adoptez l’offre (avec ou sans engagement), vous aurez droit au streaming PSG Manchester United et Ă tous les suivants. On rappelle que cette offre est 100% lĂ©gale et en HD, deux arguments de poids qui devraient facilement de vous convaincre.

C’est un plaisir de retrouver la Ligue des Champions ce soir après quelques mois de pause dans la compĂ©tition. Après la fin de la Ligue 1 de l’an dernier, nous avons pu voir que les clubs français Ă ĂŞtre sĂ©lectionnĂ©s pour cette compĂ©tition europĂ©enne Ă©taient le PSG, l’OM et Rennes. Sinon, on retrouve donc les plus grands clubs europĂ©ens comme le Barça, la Juventus, Manchester United ou encore Liverpool et l’Ajax. On le rappelle, le PSG a atteint la finale de la LDC l’an dernier, un match qu’il a finalement perdu face au Bayern Munich avec 1 but Ă 0. C’est l’attaquant Robert Lewandowski qui a ouvert le score face au club parisien qui n’a pas rĂ©ussi Ă remonter malgrĂ© ses efforts. D’ailleurs, l’homme a Ă©tĂ© Ă©lu meilleur buteur de la compĂ©tition. La LDC reprendra dès ce soir avec le streaming PSG Manchester United Ă 21 heures.

Cette Ligue des Champions 2020 – 2021 est l’occasion pour le PSG d’espĂ©rer faire mieux que l’an dernier, ou du moins aussi bien. Le club français a dĂ©jĂ rĂ©ussi l’exploit d’arriver jusqu’Ă la finale alors que cela faisait des annĂ©es qu’il n’Ă©tait pas allĂ© aussi loin. D’ailleurs, un seul club de football issu de l’hexagone a dĂ©jĂ Ă©tĂ© en mesure de gagner la LDC —il s’agit de l’Olympique de Marseille en 1993. Les Parisiens ont atteint la finale, mais ils n’ont pas Ă©tĂ© en mesure de transformer l’essai face Ă l’Ă©quipe allemande. Cette annĂ©e, on espère que l’OM, le PSG ou Rennes sera capable d’aller aussi loin. On sait dĂ©jĂ que ce streaming PSG Manchester United sera le premier match d’une compĂ©tition qui s’annonce Ă©pique.

L’an dernier, le PSG et l’OL sont deux clubs Ă avoir fait un très beau parcours lors de la Ligue des Champions. Le club de Jean-Michel Aulas s’est inclinĂ© sans dĂ©mĂ©riter en demi-finale face au Bayern Munich avec 0 but Ă 3, le tout malgrĂ© un dĂ©but de match qui aurait pu laisser croire Ă un combat plus serrĂ© entre Lyonnais et Allemands. Si possible, on espère que le match en streaming PSG Manchester United lancera la saison du club français.

Comme la prĂ©cĂ©dente, cette saison de Ligue des Champions se jouera sous les auspices de la pandĂ©mie de Covid 19 qui sĂ©vit encore Ă travers le monde. Si cette ambiance est particulière, elle n’enlève rien au beau jeu auquel on aura droit ce week-end Ă l’occasion du match Ă suivre en streaming PSG Manchester United. Outre le streaming PSG Manchester United de ce soir, le match Rennes Krasnodar se jouera Ă©galement Ă 21 alors que l’OM affrontera l’Olympiakos demain Ă la mĂŞme heure.

Comment regarder le streaming PSG Manchester United en HD ?

Si vous voulez suivre le match streaming PSG Manchester United, le plus simple est de se tourner vers l’offre RMC Sport 100 digitale. La chaĂ®ne dispose de plusieurs arguments compĂ©titifs qui devaient achever de vous convaincre si vous hĂ©sitez encore. La première formule revient actuellement Ă 19 euros par mois avec engagement sur 12 mois et frais d’inscription Ă 1 euro. Sinon, vous pouvez aussi suivre la Ligue des Champions avec la seconde formule incluant RMC et Telefoot pour 19,90 euros par mois pendant 6 mois puis 25,90 euros par mois. La pĂ©riode d’engagement est aussi de 12 mois. Ce prix mini est valable jusqu’au 28 octobre, soyez rapide, vous pouvez faire des Ă©conomies tout en profitant de la nouvelle chaĂ®ne du foot.

Il existe une troisième offre destinĂ©e aux clients de SFR. Elle est très intĂ©ressante pour tous ceux qui possèdent une box chez l’opĂ©rateur français. Dans ce cas, l’abonnement Ă la chaĂ®ne RMC Sport est Ă 9 euros par mois seulement, autant dire que c’est donnĂ© pour profiter de la Ligue des Champions en toute tranquillitĂ©. Vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de cette offre dès maintenant afin d’ĂŞtre assurĂ© de ne pas manquer le streaming PSG Manchester United de ce soir. Le service est disponible en toute lĂ©galitĂ© depuis n’importe quel appareil.

Quelle que ce soit la formule RMC Sport que vous choisissez, vous profiterez de tous les matchs de la Ligue des Champions de cette saison. Cela vous Ă©vitera de perdre du temps et de l’Ă©nergie Ă chercher une version illĂ©gale du match alors que vous pouvez suivre le streaming PSG Manchester United en toute tranquillitĂ© sur l’application depuis votre smartphone, tablette, PC/Mac, mais aussi les Smart TV Android, l’Apple TV ou encore le Chromecast de Google.

Comment regarder la Ligue des Champions 2020-2021 en direct ?

RMC Sport se destine aux fans de football, on le sait. Grâce Ă l’application de la chaĂ®ne TV, vous ĂŞtes assurĂ© de voir le match en streaming PSG Manchester United de ce soir en plus de tous ceux de la saison prĂ©cĂ©dente et de celle Ă venir. Choisissez votre appareil et lancez l’application dès 21 heures en toute simplicitĂ©, vous ĂŞtes certain d’accĂ©der Ă la HD en plus de la lĂ©galitĂ©.

RMC Sport propose le streaming PSG Manchester United et tous les autres matchs de la Ligue des Champions, mais pas seulement. La chaĂ®ne diffuse aussi l’Europa League, la Premier League (Angleterre) et la Liga NOS (Portugal). Les adeptes de basketball trouveront leur bonheur avec la diffusion de l’Euroligue. Tous les mordus de sport pourront choisir l’abonnement RMC + BeIN Sports Ă 29 euros par mois.

C’est simple, le match en streaming PSG Manchester United est Ă suivre sur RMC Sport, c’est une solution aussi simple qu’efficace qui vous assure de ne pas manquer une partie de cette belle affiche qui a lieu ce soir. C’est l’occasion de voir comment le club parisien commence la compĂ©tition après avoir gravi les Ă©chelons jusqu’Ă la finale lors de la prĂ©cĂ©dente saison. Alors, quels sont vos pronostics ?

