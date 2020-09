Streaming PSG OM : où regarder la Ligue 1 en direct 🔴

Il aura fallu attendre la troisième journĂ©e de Ligue 1 pour voir le choc le plus attendu de l’annĂ©e, avec le match PSG OM en streaming. Les deux ennemies historiques ne doivent pas dĂ©cevoir leurs supporters respectifs, et la rencontre s’annonce accrochĂ©e.

Ce soir Ă 21 heures, vous pourrez voir le streaming PSG OM grâce aux offres lĂ©gales et sans engagement de Telefoot. Vous pouvez soit opter pour l’abonnement unique, soit opter pour le pack avec RMC Sport le pack avec RMC Sport qui est plus intĂ©ressant, comme il contient les matchs de Ligue des Champions notammeent.

Regarder le match ici

Ou regarder le match ici

Que ce soit pour Telefoot seul, ou le pack avec RMC Sport l’abonnement se fait en quelques clics, quel que soit l’abonnement choisi. Si vous arrivez au dernier moment pour voir le streaming OM PSG, pas d’inquiĂ©tude, vous pourrez assister directement au match sur les appareils compatibles. Une fois le compte crĂ©Ă©, vous n’avez qu’Ă vous connecter sur l’application pour accĂ©der au match.

Telefoot et RMC Sport proposent tous les deux une offre sans engagement, vous ĂŞtes donc libre de stopper votre abonnement juste après le streaming PSG OM, si c’est l’unique match qui vous intĂ©resse. Mais opter pour Telefoot vous permet de voir toute la Ligue 1, et le pack RMC Sport est encore plus intĂ©ressant. Si vous voulez profiter d’un meilleur prix, les offres avec 12 mois d’engagement sont plus intĂ©ressantes.

PSG OM, un classico déséquilibré depuis 10 ans

Le streaming PSG OM est le match le plus attendu chaque annĂ©e en Ligue 1. Depuis l’arrivĂ©e du Qatar, la frustration est maĂ®tre mot pour les supporter de l’Olympique de Marseille, qui n’a plus remportĂ© de confrontation de 2011. La Parc des Princes sera quasiment vide, Ă cause des restrictions dues Ă la pandĂ©mie, et les supporters de l’OM et du PSG seront Ă fond derrière leurs Ă©crans.

Alors que c’est un match devenu simple pour le PSG et ses milliards, ce Paris Saint Germain Olympique de Marseille semble pour une fois plus ouvert. Ce deuxième rendez-vous en Ligue pour les joueurs de Tuchel dans ce streaming PSG OM compte son lot d’absents. D’une part les parisiens ont jouĂ© avant-hier, et une partie de leur effectif est touchĂ©e par le Covid-19. MalgrĂ© la communication orientĂ©e vers les absences cette semaine, l’effectif du soir rĂ©cupère Di Maria, Neymar et Navas, l’Ă©quipe sera donc plus compĂ©titive que contre Lens.

De son cĂ´tĂ©, l’OM compte deux absents importants du 11 avec Morgan Sanson et Bouna Sarr. Après avoir manquĂ© les deux derniers classicos, Florian Thauvin est enfin de retour, et Dimitri Payet est très attendu après son chambrage le soir de la dĂ©faite mĂ©ritĂ©e du PSG contre le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions. Ce streaming PSG OM sera l’occasion pour les deux Ă©quipes de prouver leur valeur sur le terrain.

Le doute plane sur la prĂ©sence de la recrue parisienne Fiorenzi pour son premier match, du cĂ´tĂ© de l’OM, Balerdi, Gueye et Nagatomo sont tous dans le groupe. Ce match PSG OM semble ĂŞtre le moment oĂą jamais pour dĂ©crocher la victoire pour les joueurs de l’Olympique de Marseille.

OĂą voir le choc PSG OM

Alors que les offres foot se sont multipliĂ©es avec l’arrivĂ©e de MediaPro, vous avez deux choix pour regarder le streaming PSG OM en direct. Le moins cher, c’est l’abonnement Telefoot Mobile qui est facturĂ© 14,90€ par mois, sans engagement. Cette offre est la plus abordable, mais ne propose les matchs que sur le smartphone et la tablette. Pour y avoir accès sur la TV, l’offre sans engagement est facturĂ©e 29,90€, et celle avec engagement 25,90€. Si vous ĂŞtes passionnĂ©s de sĂ©ries, un pack avec Netflix est facturĂ© 29,90€ par mois.

Regarder le match ici

L’arrivĂ©e de Telefoot a bouleversĂ© le paysage audiovisuel, et les accords ne sont pas encore trouvĂ©s avec 100% des FAI. L’offre la plus intĂ©ressante pour les fans de foot, c’est clairement le pack RMC Sport + Telefoot. Avec engament, les deux chaĂ®nes sont facturĂ©es 19,90€ pendant 6 mois puis 25,90€. Sans engagement, c’est 29,90€ par mois. En choisissant ce pack, vous pouvez accĂ©der aux matchs de Ligue 1 (Telefoot), de Ligue des Champions, de Premier League, de Liga et d’Europa League (RMC Sport).

Il faudra donc bien vous poser la question de savoir si vous prĂ©fĂ©rez n’assister qu’au streaming PSG OM ce soir, ou Ă la suite des compĂ©titions. Si vous avez une tablette, et ne suivre que le match du soir, le meilleur rapport qualitĂ©-prix c’est l’offre sans engagement Telefoot Ă 14,90 euros. Pour tout le reste, et Ă©tant donnĂ© les tarifs, les options avec RMC Sport sont bien plus intĂ©ressantes, vous accĂ©derez Ă beaucoup plus de matchs, qu’uniquement la Ligue 1.

Regarder le match ici

Mis Ă part l’offre Mobile Acess, toutes les offres des deux opĂ©rateurs sont disponibles via leurs applications sur la plupart des Ă©crans. TV, smartphone, tablette, smart TV, etc. vous avez le choix. C’est un très bon moins pour profiter pleinement du streaming PSG OM ce soir, et de la suite des compĂ©titions. Pour l’instant Telefoot n’a pas trouvĂ© d’accord avec MyCanal.

OĂą regarder la Ligue 1 en streaming direct

Avec la redistribution des droits TV de Ligue 1, Telefoot a la main sur les meilleures affiches de chaque journĂ©e, donc ce streaming PSG OM. Pour les fans de foot, le pack d’abonnement RMC Sport + Telefoot pour 25,90€ par mois, est de loin le plus intĂ©ressant.

L’offre est aussi disponible sans engagement, pour 29,90€ par mois. Après avoir assistĂ© au match PSG OM, vous pourrez voir les plus belles affiches de Ligue 1, de Ligue des Champions, de Liga et de Premier League.

Voir les offres

C’est un superbe pack pour tout fan de foot, il ne manquera que les deux rencontres par journĂ©es auxquelles Canal+ a le droit. N’oubliez pas, opter pour les formules sans engagement c’est payer plus cher, mais aussi ĂŞtre libre de bouger en fonction des nouveaux accords trouvĂ©s par MediaPro.

Dans tous les cas, les stades Ă©tant bloquĂ©s Ă 5 000 spectateurs maximum, prendre ces abonnements est devenu obligatoire, et le match en streaming PSG OM, est dans tous les cas bien moins chers que le prix d’une place dans une tribune vide. Pour voir le match, c’est ce dimanche Ă 21 heures, en direct sur Telefoot :

Regarder le match ici