Streaming Real Madrid PSG : où voir la Ligue des Champions ce soir ? ⚽️

La Ligue des Champions fait enfin son grand retour après plusieurs semaines d’absence et la trêve internationale. Ce soir, les adeptes de la compétition de football pourront suivre cette cinquième journée des phases de groupe avec le streaming Real Madrid PSG. Dès 21 heures en France, vous pourrez suivre le match entre les deux équipes grâce à l’offre 100% digitale de RMC Sport. Vous pourrez suivre ce match et tous les autres en toute légalité, instantanément en HD et sans aucune publicité.

L’application RMC Sport vous permet de valider votre inscription au service en quelques minutes à peine. Si vous souhaitez accéder au streaming Real Madrid PSG, vous n’avez qu’à créer votre compte et confirmer votre inscription à l’app. Quand vous êtes sur le service, vous n’avez qu’à vous rendre sur la diffusion en direct pour voir le match tant attendu par les fans du Paris Saint-Germain. L’application est disponible sur mobile, mais aussi sur ordinateur, tablette ainsi que certaines télévisions. Sachez également que certaines offres de la chaîne française sont sans engagement si vous préférez ce système.

Il aura fallu attendre quelques semaines avant que la Ligue des Champions 2019 ne fasse enfin son retour sur nos écrans, pour le plus grand plaisir des fans de football. Les adeptes du ballon rond —et de Paris, sont certainement très impatient de retrouver leur équipe ce soir lors du streaming Real Madrid PSG. Rappelons que Paris avait gagné le match aller lors d’un affrontement de qualité, car l’effectif ne disposait alors même pas de ses meilleurs joueurs. Pourtant, le PSG avait gagné son match efficacement avec deux buts de Di Maria et de Thomas Meunier dans le temps additionnel. Actuellement, l’équipe parisienne est première de son groupe avec 12 points, contre seulement 7 pour le deuxième du groupe, représenté par l’équipe espagnole contre laquelle joue la ville française ce soir.

Si Paris a de fortes chances de faire forte impression en Ligue des Champions et lors du streaming Real Madrid PSG de ce soir, l’équipe de football s’illustre également en Ligue 1. Elle est actuellement première du classement avec 33 points, tandis que le deuxième (l’Olympique de Marseille) dispose de 25 points. Lors du prochain match, l’équipe de Thomas Tuchel affrontera Monaco, qui se situe pour l’instant à la quatorzième place du classement de la Ligue 1.

Pour profiter du streaming Real Madrid vs PSG en toute quiétude ce soir, vous devez donc vous tourner vers l’offre RMC Sport 100% digitale à 19 euros par mois. L’abonnement mensuel inclut une période d’engagement de 12 mois et vous donne accès à la totalité des matchs de la Ligue des Champions. Si vous ne souhaitez pas vous engager auprès de la chaîne française, l’offre vous revient à 25 euros par mois.

Mais ce n’est pas tout, car RMC Sport propose également une offre avec une forte remise aux abonnés SFR fans de la Ligue des Champions avec une forte réduction. L’abonnement mensuel passe effectivement de 19 euros à 9 euros, ce qui devrait permettre à ceux qui hésitent encore de prendre leur décision, que ce soit pour le streaming Real Madrid PSG de ce soir ou les prochains matchs de la compétition. Comme les précédentes, cette offre vous permet de suivre tous les matchs de la Ligue des Champions 2019 et les prochaines.

L’autre offre de RMC Sport se destine tout particulièrement aux grands fans de football, car en plus d’intégrer tous les matchs de la Ligue des Champions, elle se couple avec BeIN Sport. Baptisé Pass Sport, elle vous permettra donc de profiter de toute la compétition ainsi que de certains matchs de Ligue 1 diffusés sur la chaîne payante. Celle-ci coûte 29 euros par mois sans engagement.

La totalité des offres RMC Sport listées plus haut vous donne un accès au streaming Real Madrid PSG de ce soir et autres matchs de la Ligue des Champions. Vous pouvez suivre la compétition depuis votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, mais aussi les Smart TV Android, l’Apple TV ou encore le Chromecast de Google.

Avec ces offres RMC Sport, vous pourrez suivre le streaming Real Madrid PSG et tous les matchs de la Ligue des Champions. Compte tenu des différentes prestations proposées par la chaîne, vous devriez trouver votre bonheur.

L’offre traditionnelle à 19 euros par mois vous donnera aussi accès à d’autres compétitions de football comme la célèbre Premier League (Angleterre), la Liga NOS (Portugal) ou encore la Liga Europa (C3). Dans le cas où le ballon rond n’est pas le seul sport à vous plaire, vous retrouverez aussi le basket avec la NBA et le tennis. Les plus grands fans de football se tourneront évidemment vers l’offre Pass Sport qui combine la Ligue des Champions et le streaming Real Madrid PSG avec certains matchs de Ligue 1.

Nul doute que les offres de RMC Sport sont les meilleures qui existent pour suivre la Ligue des Champions et le streaming Real Madrid PSG en toute légalité. Vous serez donc tranquille pour regarder le match depuis votre salon, le tout sans publicité et en HD, des avantages non négligeables pour des matchs de ce niveau. Rappelons qu’il ne faut que quelques minutes pour s’inscrire et accéder au direct depuis l’application.

Le coup d’envoi du streaming Real Madrid PSG sera donné à 21 heures ce soir :

