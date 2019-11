Streaming Zenit Lyon : voir la Ligue des Champions en direct ⚽️

La Ligue des Champions revient ce mercredi pour la cinquième et avant-dernière journée des phases de groupe. Plusieurs matchs sont diffusés ce soir, dont le streaming Zenit OL, un affrontement qui commencera dès 18h55. Pour le voir, vous pourrez vous tourner vers l’offre 100% digitale de RMC Sport. Avec celle-ci, vous pourrez suivre ce choc en toute légalité depuis votre canapé —et sans publicité.

Grâce à l’application RMC Sport, vous pourrez accéder au streaming Zenit OL en direct dès inscription terminée. Il ne faut que quelques minutes pour se créer un compte et finaliser cette dernière avant d’accéder au contenu live. Dès que vous êtes connecté, vous n’avez qu’à vous rendre sur la rubrique dédiée à la diffusion en direct de la Ligue des Champions pour choisir votre match. L’application de RMC Sport a aussi l’avantage d’être disponible depuis votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette et certaines Smart TV.

C’est avec joie que les fans de football accueillent le retour de la Ligue des Champions après plusieurs semaines sans compétition. Ce soir, les adeptes pourront suivre le streaming Zenit OL et profiter de ce match retour qui s’annonce prometteur. L’OL est actuellement deuxième de son groupe avec 7 points au classement, tandis que Leipzig revendique actuellement la première place avec un total de 9 points. Au match aller, le club lyonnais n’avait pas fait mieux qu’une égalité avec un but partout contre le Zenit de Saint-Pétersbourg grâce à un penalty de Memphis Depay transformé en deuxième mi-temps. Espérons que les lyonnais seront meilleurs ce soir et réussiront à repartir avec la totalité des points.

Outre la Ligue des champions, l’OL remonte peu à peu le classement avec son nouvel entraineur Rudi Garcia (… ex OM) arrivé il y a quelques semaines maintenant. Lyon a donc remporté son dernier match contre Nice 2 à 1 le week-end dernier, mais il s’est incliné en début de mois face à l’OM et un Dimitri Payet en feu après ses déclarations adressées à Garcia. Il faudra donc que ce dernier continue à prouver sa valeur et il est certain que le streaming Zenit OL en Ligue des Champions sera décisif pour l’entraîneur qui a débarqué à Lyon après le derby contre l’ASSE. Une chose est sûre, une grande partie de la qualification pour les huitièmes se joue ce soir.

Comment voir le streaming Zenit OL avec RMC Sport ?

Pour profiter du streaming Zenit OL de ce soir en Ligue des Champions, vous devrez donc logiquement vous tourner vers l’offre RMC Sport 100% digitale à 19 euros par mois. Avec celle-ci, vous êtes engagé après de la chaîne durant 12 mois. Si vous souhaitez une offre sans engagement, elle vous reviendra à 25 euros par mois.

Les abonnés à SFR auront la chance de bénéficier d’une très belle remise sur le tarif mensuel de RMC Sport. Que vous ayez un forfait mobile ou une box auprès de l’opérateur français, le tarif de l’application baissera à 9 euros par mois au lieu de 19, ce qui représente une économie non négligeable sur le long terme. Abonnés chez SFR ou non, vous pourrez profiter de tous les matchs de la Ligue des Champions, dont le streaming Zenit OL qui sera diffusé dès ce soir à partir de 18h55.

RMC Sport propose une seconde offre qui permet de coupler les contenus de la chaîne à ceux de BeIN Sport. Baptisé Pass Sport, cet abonnement à 25 euros par mois vous donnera accès à tous les matchs de la Ligue des Champions ainsi que certains matchs de Ligue 1. L’offre dédiée aux fans du ballon rond est sans engagement.

Rappelons que toutes ces offres vous donnent un accès total à tous les matchs de la Ligue des Champions en quelques clics, dont au streaming Zenit OL diffusé à 18h55 ce soir. Vous pouvez profiter des matchs depuis votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, votre Chromecast, votre Apple TV ou encore vos Smart TV Android.

Tous les matchs de Ligue des Champions en streaming

Pour la totalité de la Ligue des Champions comme le streaming Zenit OL, vous trouverez donc certainement votre bonheur parmi les offres disponibles chez RMC Sport. Plus de publicité ou d’attente pour des matchs et HD et en toute légalité. Le match OL-Zenit étant à 18h55, vous pourrez enchainer la soirée de LDC.

L’offre basique de RMC Sport vous donnera aussi accès à d’autres compétitions de football en plus de la Ligue des Champions, ce qui ne sera pas pour déplaire aux plus fans. Au programme, Liga Europa, la célèbre Premier League (Angleterre) ainsi que la Liga NOS (Portugal). Pour ceux qui apprécient également d’autres sports, vous pourrez aussi vous tourner vers le basket avec la diffusion de la NBA ou vers le tennis. Les plus adeptes du ballon rond choisiront définitivement le Pass Sport qui couple les offres de RMC Sport et de BeIN pour avoir accès à encore plus de matchs pour 29 euros par mois.

Les offres RMC Sport apparaissent comme les meilleurs pour suivre la totalité de la Ligue des Champions qui se terminera juste avant le début de l’été, et l’Euro 2020. Vous n’aurez besoin que de quelques minutes pour vous inscrire et profitez pleinement du streaming Zenit OL qui se jouera ce soir.

Le coup d’envoi du streaming Zenit OL sera sifflé ce soir à 18h55 :

