Un téléphone 5G pourrait coûter plus de 1 000 €

Le prix des téléphones a considérablement augmenté depuis des années -contrairement au SMIC, mais vous devriez déjà l’avoir assez entendu- et il devient donc de plus en plus difficile pour les classes moyennes de s’offrir un smartphone haut de gamme, ces derniers temps.

Résultat, cette catégorie de mobile reste réservée aux professionnels ou à ceux qui en ont les moyens. Les forfaits proposés par les opérateurs permettent toutefois d’y avoir accès, mais il faut savoir que le client paie au final un montant plus important, décomposé en plusieurs mensualités. Et tout ceci ne devrait pas aller en s’arrangeant.

200 à 300 € de plus pour profiter d’une puce 5G

En effet, selon Pete Lau, le fondateur de OnePlus, fabriquer un téléphone équipé de la dernière technologie en matière de réseau Internet pourrait coûter bien plus cher qu’auparavant :

It’s hard to know because there’s a lot of specifics still to look at, but it’s likely in the neighborhood of $200-300 more

Nous pouvons considérer ces propos avec sérieux, surtout quand on sait que la société s’apprête à entrer sur le marché de la 5G en Europe d’ici à l’année prochaine. Toutefois, selon le président de Qualcomm, cela ne devrait pas concerner 100% des prochains modèles, et l’information est donc à relativiser.

Quel avenir pour les consommateurs ?

Depuis que Google a lancé les Pixel -voir notre test du dernier modèle en vidéo– et même depuis la fin des Nexus, on s’est habitué à des tarifs dépassant 600 € en toute circonstance pour pouvoir profiter d’un smartphone robuste et durable, avec en prime un OS fluide pendant plusieurs mois (avant d’être victime de l’obsolescence programmée pour laquelle de grandes marques comme Apple ont été condamnées).

Avec la 5G encore plus chère, il y a donc de fortes chances pour que certains utilisateurs soient face à un choix cornélien : dépenser plus d’argent, ou devoir ramer sur Internet avec une vitesse de connexion plus lente. Mais peut-être que lorsque cette nouvelle technologie sera démocratisée, elle sera plus accessible. Affaire à suivre !

