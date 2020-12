Tirage Euromillions : comment jouer et gagner ce super jackpot ? 🔥

Ce vendredi, ce sera la troisième fois que le super jackpot de 200 millions d’euros sera remis en jeu dans le cadre de l’Euromillions. Cette super loterie européenne n’a pas vu de gagnant dans les deux derniers épisodes, la cagnotte est donc remise en jeu. Avant le tirage au sort ce soir à 20h15, vous avez la possibilité de jouer à l’Euromillions pour avoir une chance de remporter la cagnotte.

Plus le montant mis en jeu augmente, plus jouer à Euromillions devient populaire. Ce sont des dizaines de millions d’européens qui participent à ce tirage au sort qui verra un record historique tomber. En effet, le précédent record a été décroché par un anglais qui avait gagné 190 millions d’euros en novembre 2019. S’il faut être très chanceux pour remporter le jackpot, vous pouvez aussi prétendre à des lots intermédiaires.

Comment jouer à l’Euromillions ?

Il y a plusieurs moyens pour jouer à ce tirage Euromillions. La façon la plus traditionnelle est de se rendre chez un buraliste et de remplir des grilles en papier. Celui-ci viendra ensuite les enregistrer dans une machine électronique pour confirmer votre participation. Une alternative qui se développe ces dernières années est la participation sur internet.

Vous pouvez jouer au tirage Euromillions via un site internet ou une application mobile de la FDJ. Pour cela, il suffit juste de s’inscrire sur le site et d’acheter les différentes grilles. Il ne vous faudra que quelques minutes pour cela, c’est plus facile (et raisonnable par temps de Covid) que de se rendre chez un buraliste. Par ailleurs, cela vous permettra de voir plus simplement si les grilles sont gagnantes ou non.

En ce moment et jusqu’au 20 décembre, FDJ vous offre un bonus exceptionnel pour toute première ouverture de compte sur son site / application. Vous toucherez une prime de 10€ sous forme de crédit pour pouvoir jouer à Euromillions (ou tout autre jeu) sur ses supports. Cela vous permettra de le réutiliser pour le tirage Euromillions ce soir et ainsi de réaliser des économies.

Si la participation sera probablement encore en nette hausse ce vendredi soir 11 décembre, la probabilité de gagner reste la même. Vous avez une chance sur 139 millions pour avoir la bonne combinaison. Attention, ce n’est pas la seule façon de devenir millionnaire avec le grand jeu Euromillions. En effet, il y a un jeu annexe baptisé Euromillions My Million qui garantit un millionnaire durant la soirée.

Un millionnaire est garanti (au moins)

Si vous jouez à l’Euromillions, cette solution My Million est une bonne façon de diversifier au maximum son risque. Par ailleurs, sachez que si vous n’avez pas les 5 bons numéros et les 2 étoiles, vous pouvez quand même remporter un gain.

Par exemple, le tirage de mardi dernier a récompensé 4 joueurs Euromillions (dont 2 français) avec un pactole de 5,6 millions d’euros. Ces derniers ont été des gagnants de rang n°2, à savoir qu’il leur manquait un seul numéro / étoile pour avoir le tirage gagnant. Pour cette nouvelle édition de ce vendredi soir, ce sont 30 millions d’euros qui seront partagés aux gagnants de rang 2.

Les rangs suivants sont également gagnants. On rappellera que vous avez au minimum une chance sur 22 de repartir avec un gain. La grille par défaut coûte 2,50€ pour cocher 5 numéros et 2 étoiles. Vous pouvez payer davantage pour obtenir des options en plus et maximiser vos chances de gain. C’est une cagnotte historique pour cet Euromillions et l’engouement est encore plus fort.

C’est à vous de faire vos calculs et probabilités pour savoir combien de chances vous avez de gagner la grille Euromillions que vous avez joué. Par exemple, si vous avez les 5 bons numéros mais aucune étoile correcte, vous partirez quand même avec un bonus entre 50 et 100 000 euros. Dans ce cas-là , vous aurez environ 1 chance sur 3 millions de gagner.

A quelle heure est le résultat du tirage Euromillions ?

Il faut distinguer deux résultats pour ce tirage Euromillions. Le premier résultat connu ce soir sera celui du jeu Euromillions My Million. Ce dernier sera annoncé à partir de 20h45, sous contrôle d’un huissier. Vous saurez donc à ce moment-là si vous êtes officiellement devenu millionnaire ou non. Ensuite, il y a alors un second tirage pour le super jackpot de 200 millions d’euros.

Celui-ci aura lieu à 21h15 et il sera retransmis en direct sur la chaine TF1. Si vous voulez directement connaître le résultat, enregistrer sa grille sur l’application FDJ est le moyen le plus simple. Si vous ouvrez un compte et que vous confirmez la grille du jeu Euromillions dès maintenant, vous aurez la certitude de connaître vos résultats au plus vite. Les résultats seront ensuite publiés au Journal Officiel du lendemain.

Si vous faites partie des heureux gagnants au tirage Euromillions, il y a deux possibilités. Soit le montant est inférieur à 3 000€ et vous pouvez directement le retirer chez le buraliste Soit il est supérieur à ce seuil, il faudra alors demander un virement de la part de la FDJ. Si vous avez gagné le jackpot du tirage Euromillions, il faudra alors contacter en direct la FDJ.

Le dernier grand gagnant français a empoché 170 millions d’euros en 2017. Ce soir, la super-cagnotte pourrait enfin tomber. Si ce n’est pas le cas, elle sera remise en jeu la semaine prochaine avec un gain maximal de 210 millions d’euros. Pour ce tirage Euromillions, vous pouvez donc toucher le maximum qui n’ait jamais été mis en jeu. Les chances sont minces pour rentrer avec le jackpot, mais des sommes intermédiaires peuvent faire l’affaire.

Pour voir ce tirage Euromillions, c’est par ici :

