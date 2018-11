Un accessoire pour purifier l’air qui sert aussi d’écouteurs

S’adapter face à la pollution

C’est un sujet particulièrement d’actualité notamment avec la mobilisation contre la hausse du prix des carburants. On le sait, la pollution est amenée à augmenter à un vitesse grand V si on ne trouve pas de solutions alternatives pour produire de l’énergie ou se déplacer. Dans certains pays comme la Chine, la situation est déjà critique dans certains grandes villes.

Or, il ne s’agit pas d’un sujet à prendre à la légère. Une étude récente a montré que la pollution rend bête. On commence à peine à comprendre les dommages causés par l’air toxique mais on peut déjà deviner qu’on devra sans doute tous mettre des masques destinés à purifier l’air que nous respirons. Autant dire qu’il s’agit d’un marché potentiel, que l’on voudra sans aucun doute agrémenter avec des gadgets histoire de les rendre plus supportables.

Dyson en quête de diversification

C’est exactement sur ce créneau que chercherait à s positionner l’entreprise Dyson. Vous la connaissez sans doute surtout pour ses aspirateurs. Mais elle possède déjà plusieurs appareils destinés à purifier l’air dans son catalogue. Son nouvel accessoire serait toutefois du genre inédit. Il s’agit de proposer un masque qui purifie l’air et qui sert d’écouteurs en même temps.

Si l’idée peut paraître surprenante, il faut avoir à l’esprit que Dyson est déjà en train de proposer d’autres accessoires très particuliers. Ainsi, on trouve le Airwrap, qui a les capacités d’un fer à lisser, à boucler et à friser tout en pouvant sécher vos cheveux.

Dans le même temps, Dyson a aussi fait des incursions du côté de la voiture électrique. De sérieux investissements sont en cours pour voir un véhicule à partir de 2020-2021. D’ici là, on pourra miser sur le purificateur d’air…

