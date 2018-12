Venez vous faire bousculer aux Sommets du Digital (avec un tarif spécial Presse-citron)

Sur les hauteurs de La Clusaz, la désormais très réputée conférence Les Sommets du Digital va reprendre ses quartiers d’hiver et dérouler pendant trois jours un calendrier chargé d’interventions et présentations captivantes sur l’état du numérique, et un peu, sur celui du monde.

Il faut dire que Les Sommets du Digital ne sont pas une conférence tout à fait comme les autres. Pendant trois jours, le gotha des acteurs du numérique et de l’innovation se donnent rendez-vous en altitude pour partager leur expérience et leur vision de l’entreprise, de la société et des relations humaines à l’ère de la grande lessive digitale qui emporte tout sur son passage, sauf les plus avertis évidemment. Et les plus avertis justement répondront une fois de plus présent lors de la quatrième édition de l’évènement, qui se tiendra du 4 au 6 février.

Transition digitale : le tour de la question en 60 speakers

Un véritable marathon (des neiges) durant lequel on doit pouvoir affirmer sans trop se tromper que l’ensemble des sujets sur le digital seront abordés autour de cinq grandes thématiques sur la valeur de l’innovation pour l’entreprise, le règne du client, le management, les menaces autour des modèles économiques établis, et enfin les signaux qui nous indiquent que nous allons vers un changement de civilisation. Le tout formant un état des lieux de la thématique telle qu’elle se présente début 2019.

Côte intervenants, là aussi c’est particulièrement varié, avec pour cette quatrième édition pas moins de soixante conférenciers de tous horizons, allant de speakers comme Bruno Gaccio à des animateurs renommés issus de grands médias parmi lesquels David Abiker ou encore Jérôme Bonaldi.

