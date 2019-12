Bon plan : iPhone 11, son prix chute (encore) chez Amazon 🔥

Depuis qu’il ont Ă©tĂ© annoncĂ©s en septembre, les iPhone 11 n’ont quasiment jamais Ă©tĂ© vus en promotion : Amazon, contre toute attente, lance (dĂ©jĂ ) une vente flash sur les tout derniers modèles des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Les Ă©conomies que vous pouvez faire peuvent grimper jusqu’Ă presque 200 euros sur certains exemplaires, une aubaine pour un produit aussi rĂ©cent.

Bons plans iPhone 11 :



Pour voir les bons plans iPhone 11 :

Voir toutes les offres

Premier point important, si vous achetez un iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max sur Amazon avant NoĂ«l, la garantie du fabricant est exactement la mĂŞme qu’en vous dĂ©plaçant dans un Apple Store. En cas de pĂ©pin, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier des services des boutiques Apple Store, et du fameux Genius Bar. Chez la marque Ă la pomme, vous ne trouverez pas contre jamais de rĂ©ductions sur les iPhone car c’est contre son principe.

Amazon est l’un des seuls Ă proposer des ventes flash sur les iPhone 11, sans avoir recours Ă des vendeurs de la marketplace. C’est parce qu’Apple veut garder une image de marque premium, donc il limite volontairement les remises. Face au marchand en ligne amĂ©ricain, il doit toutefois cĂ©der un peu de terrain, et accepter ponctuellement des offres spĂ©ciales. Ce bon plan est donc le bienvenu d’autant plus que les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max se vendent dĂ©jĂ très bien sur Amazon, mĂŞme quand ils ne sont pas en rĂ©duction.

Les iPhone 11 en vente flash sur Amazon

Jusqu’au 22 dĂ©cembre, Amazon propose les ventes flash de NoĂ«l. Et toutes les marques, mĂŞme les plus premium, ont droit Ă leurs mises en avant. Mais nĂ©gocier avec Apple, c’est compliquĂ© et Amazon est l’un des seuls Ă pouvoir proposer des prix cassĂ©s sur ces produits. Depuis que les deux gĂ©ants ont trouvĂ© un terrain d’entente, les produits Apple sont rĂ©fĂ©rencĂ©s chez Amazon, et mĂŞme les nouveaux iPhone 11.

Bien sĂ»r cela ne veut pas dire que 100% des produits sont en promotion, c’est pourquoi les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max qui sont en rĂ©duction, ne sont pas disponibles dans tous les coloris et tailles de stockage. De plus, ces offres flash spĂ©ciales sont très limitĂ©es en quantitĂ©s, il faut donc ĂŞtre rapide si vous ne voulez pas passer Ă cĂ´tĂ© d’une promotion. En seulement quelques heures, tous les modèles d’iPhone 11 64 Go en vente flash sur Amazon ont disparu. On retrouve le plus de promotions sur les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Autre point sensible, la date de livraison. NoĂ«l approche et Amazon est le commerçant qui sait le mieux gĂ©rer un grand flux de commande en France. Mais plus vous commandez tĂ´t, plus votre iPhone 11 arrivera tĂ´t, c’est une bonne chose si vous fĂŞtez NoĂ«l avant l’heure. Fiez-vous bien Ă la date de livraison indiquĂ©e dans votre panier, Amazon s’engage sur ce point. Ce mardi, le marchand offre encore des livraisons au 20 dĂ©cembre (voire en un jour si vous ĂŞtres membre Prime). Cela vous laisse encore du temps pour commander son iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max.

Un stock qui s’Ă©coule de minute en minute

Ne vous attendez pas Ă voir des rĂ©ductions montant Ă -40% sur ces modèles rĂ©cents, mais en fonction des capacitĂ©s, vous pouvez gagner jusqu’Ă presque 200€ sur un iPhone 11 Pro Max, et une centaine d’euro sur l’iPhone 11 Pro. Mais le vrai point fort de cette offre Amazon, c’est que votre achat vous donne droit au mĂŞme suivi que si vous achetiez Ă plein tarif dans un Apple Store ou sur le site officiel d’Apple. Amazon propose aussi un renvoi gratuit sous 30 jours si vous n’ĂŞtes pas satisfait, ce qui est un argument de poids.

Toute la gamme des nouveaux iPhone 11 et 11 Pro sont Ă©quipĂ©s de la puce A13 Bionic, et un tout nouveau capteur photo qui les place parmi les meilleurs photophones du marchĂ©. L’iPhone 11 a deux capteurs Ă l’arrière et l’iPhone 11 Pro en a trois. Les trois modèles se vendent dĂ©jĂ très bien, et c’est une chance que nous ayons droit Ă de telles rĂ©ductions en France chez Amazon. Apple aurait mĂŞme recommandĂ© un stock Ă ses fournisseurs pour faire face Ă la forte demande.

Ces iPhone 11, 11 Pro Max et 11 Pro ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s dans la keynote de rentrĂ©e d’Apple. Ils prennent la suite des iPhone XR (le 11) et les iPhone XS/XS Max (11 Pro et 11 Pro Max). Ces derniers ne sont d’ailleurs plus vendus par Apple, contrairement au XR. Au niveau, les tarifs sont les mĂŞmes, et c’est donc une excellente chose de voir si vite des promotions sur les modèles de toutes dernières gĂ©nĂ©rations comme ces iPhone 11. Le rapport qualitĂ© prix de la dernière gĂ©nĂ©ration de smartphones est le meilleur depuis plusieurs annĂ©es, ce qui ne devrait pas arranger les stocks de cette promotion sur Amazon

Pour accĂ©der Ă l’iPhone 11 chez Amazon :

Voir les offres Amazon