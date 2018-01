Pornhub a récemment rendu public son « Year In Review », un rapport annuel qui rassemble de nombreuses données concernant les recherches des utilisateurs. Rétrospective sur le célèbre site web qui a fêté ses 10 ans en 2017.

En 2017, le site pornographique a accueilli plus de 28,5 milliards de visiteurs, soit l’équivalent de 81 millions de personnes par jour. PornHub précise que si McDonalds vend 800 hamburgers par seconde dans le monde, le même nombre de recherche est effectué chaque seconde sur le site web.

Pour l’anecdote, le rapport révèle aussi que 120 millions de votes ont été attribués aux vidéos hébergées (dont 80% de positifs), soit un million de voix de plus que lors des présidentielles américaines.

Concernant les thématiques, les recherches « Porn for Women », « Rick et Morty » et « Fidget Spinner » atteignent respectivement la première, deuxième et troisième place. La première recherche a connu une augmentation de 1400% par rapport à l’année dernière. Force est de contacter que le mouvement #MeToo a su révéler son impact jusqu’au domaine de la pornographie. À ce titre, la directrice du Pornhub Sexual Wellness Center révèle que : « 2017 semble avoir été l’année où les femmes se sont manifestées pour exprimer plus ouvertement leurs désirs ».

À propos des tags les plus recherchés mondialement, « lesbian » arrive en tête sans surprise puisque c’est le cas depuis maintenant 2015. Si ce terme est le plus recherché, PornHub explique qu’il a le mérite d’être l’un des fantasmes principaux des hommes tandis qu’il suscite la curiosité des femmes (hétérosexuelles). Dans le classement se bousculent aussi « teen », « milf », « anal » ou encore « creampie ». Des tags qui reviennent somme toute depuis quelques années maintenant. Le plus surprenant est certainement le terme « hentai » (animés souvent japonais et pornographiques), qui gagne 6 places pour se placer en deuxième.

En ce qui concerne les durées des visites, elles sont de 13 minutes pour les Philippines et de 7 minutes 41 pour la Russie. La France propose un juste milieu avec des visites de précisément 10 minutes. Il est intéressant de constater que le temps moyen d’une visite a augmenté de 23 secondes depuis l’an dernier.

PornHub en France et en français

Spécifiquement en France, le top des recherches est toujours aussi disons, patriotique, que les années précédentes puisque « française », « French » et « maman française » arrivent aux premières places. Pour les catégories, « anal » gagne la première place suivi de « lesbian », « mature » et « ebony ». D’autre part, Clara Morgane fait toujours partie du top 3 des actrices les plus recherchées alors même qu’elle a mis fin à sa carrière d’actrice il y a plus de 10 ans.

En somme, des données dont les thématiques recherchées laissent parfois entrevoir à quel point actualité et pornographie peuvent être liées.