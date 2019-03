Top 4 des meilleurs wallet cryptos pour sécuriser ses devises

Ces dernières années, le nombre de piratages dans l’univers des crypto-monnaies a cru de manière exponentielle et il est devenu obligatoire de protéger ses avoirs en crypto-monnaies pour ne pas risquer de perdre son capital. Dès lors, il faut trouver le meilleur wallet crypto pour sécuriser ses crypto-monnaies en évitant la menace venue du web. Ci-dessous, vous trouverez tous nos conseils pour choisir la solution sécurisée (hardware wallet) qui conviendra à vos besoins.

De toute évidence, ce sont les « cold » wallet qui sont aujourd’hui les solutions considérées comme étant les plus sécurisées. Il s’agit de portefeuilles de stockage de crypto-monnaies qui sont totalement déconnectés d’internet et qui n’ont donc aucun risque d’être infectés par un quelconque malware. Il faut cependant faire très attention d’acheter ces meilleurs wallets crypto depuis le site officiel des fabricants (et surtout pas par un revendeur) pour éviter tout risque de recevoir un appareil déjà corrompu.

Parmi ces solutions « physiques », deux sociétés se distinguent aujourd’hui sur le marché : le français Ledger, et le tchèque Trezor. Ces deux sociétés ont écoulé des millions de portefeuilles de stockage de crypto-monnaies à travers le monde, et leurs ambitions restent toujours aussi fortes malgré un marché qui connait des hauts et des bas. Ci-dessous, voici leurs wallet de références pour sécuriser ses crypto-monnaies.

1/ Ledger Nano X

Ledger est une société française qui a été fondée en 2013, et qui a connu un vif succès grâce à sa solution de stockage de crypto-monnaies. Elle a écoulé plus d’un million et demi de ses cold wallet à travers le monde, avec un pic de ventes qui a été enregistré au moment de l’essor des crypto-monnaies à la fin de l’année 2017. Entre temps, elle a levé pas moins de 75 millions d’euros pour développer son offre, et se positionner comme le meilleur wallet crypto du marché.

La grande nouveauté que l’on a pu découvrir lors du CES qui s’est tenu en janvier 2019 à Las Vegas, c’est un nouveau portefeuille de stockage de crypto-monnaies équipé du Bluetooth. Baptisé Ledger Nano X, il s’impose comme le nouveau produit phare de la marque française, grâce à une technologie encore plus intuitive.

[Événement @Ledger] 🏆 Ledger a annoncé le #NanoX au #CES de janvier 2019 et a reçu un innovation award.@EricLarch : ça vient reconnaitre l'existence d'une nouvelle catégorie de produits. Il y a 2 ans, les hardware wallets n'existaient pas. Ça donne une légitimité à l'écosystème pic.twitter.com/U569yDYVAm — Presse-citron (@pressecitron) 26 mars 2019

Le Ledger Nano X prend la succession du Ledger Nano S, qui lui, nécessitait un câble pour pouvoir gérer les crypto-monnaies stockés sur le wallet depuis un ordinateur. Avec le Nano X, l’utilisateur a la possibilité de gérer ses crypto-monnaies sans fil, grâce au Bluetooth, via une application mobile sur son smartphone (Ledger Live). Le niveau de sécurité reste le même que pour le Nano S, tandis que l’expérience utilisateur fait un bond en avant. Comme vous pouvez le voir dans notre test du Ledger Nano X, nous sommes convaincus.

Au niveau du prix, il faut compter 119€ pour le Ledger Nano X. Pour ceux qui détiennent des avoirs importants, cela vaut largement le coup d’investir ce montant pour obtenir un maximum de sécurité pour ses crypto-monnaies. Si les wallet en ligne sont gratuits, ils sont cependant davantage exposés à un risque de piratage, et à une perte totale du capital. Aujourd’hui, le meilleur wallet crypto, avec un maximum de sécurité, est clairement hors ligne.

2/ Ledger Nano S

Le Ledger Nano S est le prédécesseur du Nano X, et c’est lui qui a contribué à la notoriété de la société française Ledger. Il s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaire, et il a été en rupture de stock pendant de longues semaines au moment du pic des cours des crypto-monnaies en janvier 2018.

Ce portefeuille de stockage de crypto-monnaie nécessite un câble pour être relié à un ordinateur, afin que l’utilisateur puisse gérer ses devises électroniques depuis l’application desktop Ledger Live. Toute opération nécessite une validation physique via les deux boutons situés sur le Ledger Nano S, afin d’éviter tout risque de corruption. Vous pouvez retrouver les différences entre le Nano S et le Nano X sur ce comparatif, comme par exemple la taille et la qualité de l’écran ou encore l’espace de stockage.

Depuis que le Nano X est sorti, le Ledger Nano S a vu son prix chuter de 99€ à seulement 59€. Il est donc deux fois moins cher que le Nano X – et il fait la même chose. Pour ceux qui cherchent le confort, le Nano X sera mieux, mais pour ceux qui font plus attention à leur budget, le Nano S peut être une très bonne alternative. Encore une fois, le Ledger Nano S offre le même degré de sécurité que le Nano X, c’est donc parmi les meilleurs wallet crypto du marché. Le Ledger Nano S a d’ailleurs été le premier wallet crypto reconnu pour sa fiabilité par l’ANSSI.

3/ Trezor One

Le Trezor One a été le premier wallet pour sécuriser les crypto-monnaies de la société tchèque du SatoshiLabs. Disponible en noir et blanc, ce portefeuille de stockage de crypto-monnaies est également réputé pour sa qualité et sa fiabilité. C’est aussi l’un des meilleurs wallet de crypto-monnaie du monde. Si le design est moins élaboré que celui de chez son rival Ledger, il faut reconnaitre que l’application pour gérer les crypto-monnaies est plutôt bien faite.

Le principe est le même que pour le Nano S : il faut un câble pour relier le wallet physique à un ordinateur, et ainsi gérer ses avoirs en crypto-monnaies. La différence avec le Nano S est que le Trezor One possède un écran couleur – tandis que le Nano S possède un écran en LED.

Le Trezor One est disponible pour 69€.

4/ Trezor T

Le Trezor T est l’évolution du Trezor One. Au niveau de la sécurité, le nouveau wallet pour sécuriser ses crypto-monnaies est le même que l’ancien. On peut cependant bénéficier d’un écran tactile de couleur plus grand sur le nouveau, et quelques fonctionnalités en plus. C’est clairement le must chez Trezor aujourd’hui, et il s’impose comme comme l’un des meilleurs wallet crypto disponibles. Au niveau du tarif, il faut compter 149€ pour le dernier Trezor modèle T. Vous pouvez le retrouver ici :

