Black Friday : 7 deals choc jusqu’à -80% pour dimanche 🔥

Black Friday sur Amazon, Cdiscount et Darty aurait du avoir eu lieu le 27 novembre. Ă€ cause de la crise sanitaire, les marchands ont acceptĂ© de repousser l’Ă©dition 2020 d’une semaine. Pour autant, les acteurs ont dĂ©jĂ mis en ligne leurs offres dès ce week-end. Ci-dessous, notre sĂ©lection des pĂ©pites Ă ne pas rater ce dimanche.

Voir toutes les offres

Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres aura un format un peu diffĂ©rent selon les marchands cette annĂ©e. Cette semaine, la plateforme amĂ©ricaine a acceptĂ© de dĂ©caler l’Ă©vĂ©nement d’une semaine, mais tous n’ont pas rĂ©agi de la mĂŞme manière. Fnac a choisi de mettre en avant l’opĂ©ration alternative « libĂ©rez le pouvoir de NoĂ«l » et Darty lance une Ă©dition spĂ©ciale « des promos plein la hotte ». Toutefois, vous pouvez ĂŞtre garanti d’avoir une tonne de deals chez ces marchands.

Le nom de l’opĂ©ration Ă©volue chez certains, mais le fond reste le mĂŞme. Les offres prĂ©voient toujours d’ĂŞtre aussi gĂ©nĂ©reuses, c’est d’ailleurs dĂ©jĂ le cas depuis plusieurs jours maintenant. Si les deals sont impressionnants, les quantitĂ©s sont rĂ©duites et les ruptures peuvent arriver vite. Comme les commerces physiques sont encore fermĂ©s, les bons plans sur internet partent encore plus vite que la normale.

Un Black Friday avant l’heure ?

Si Black Friday et Amazon ont un lien Ă©troit, il ne faut pas croire que le marchand règne en maĂ®tre sur l’opĂ©ration en France. C’est lui qui a contribuĂ© Ă amener l’Ă©vĂ©nement en France il y plusieurs annĂ©es, mais il doit se frotter Ă une concurrence mieux organisĂ©e. Et pour cause, 80% du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© lors de l’opĂ©ration de 2019 l’a Ă©tĂ© dans les boutiques. Sur les 20% restants effectuĂ©s en ligne, seuls 10% peuvent ĂŞtre attribuĂ©s au marchand amĂ©ricain.

S’il y a les soldes en hiver et en Ă©tĂ©, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres est une opĂ©ration qui se veut plus premium. Toutes les grandes marques ont droit Ă des prix barrĂ©s lors de cet Ă©vĂ©nement. Du cĂ´tĂ© de l’Ă©lectronique, on peut voir des excellents deals sur des produits signĂ©s par Apple, Huawei, Microsoft, Sony ou encore Bose. Ce ne sont que quelques exemples, notre liste inclut toutes les marques en vogue ainsi que les produits poussĂ©s par les remises.

Depuis le dĂ©but du mois de novembre, des promotions ont Ă©tĂ© poussĂ©es avant Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres. La plateforme amĂ©ricaine a affichĂ© une remise de folie sur les AirPods Pro, Fnac a baissĂ© les prix de la Surface Pro 7 et Cdiscount s’est focalisĂ© sur les vĂ©los. Vous avez la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies pouvant atteindre quelques centaines d’euros selon les deal.

Pour voir les promotions sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Cette année, les stocks déjà tendus

Les marchands en ligne ont une longueur d’avance sur les commerces physiques cette annĂ©e, car la crise sanitaire rend la situation complexe pour eux depuis plusieurs mois. Cependant, les plateformes en ligne doivent elles aussi faire face Ă quelques difficultĂ©s, tant en termes de logistique que de stock. Plusieurs produits populaires affichent des ruptures chez tous les cyber-marchands, il se peut que ces articles ne soient pas de retour au Black Friday sur Amazon.

Comme pour les prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions du Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres sites ne seront pas les seuls Ă faire des promotions en ligne. Plusieurs marques et autres marchands internationaux comptent bien avoir leur part du gâteau, Ă l’exemple d’AliExpress, Dyson ou de certains fournisseurs de VPN. Certains ne prĂ©voient d’ailleurs pas de reporter Ă©vĂ©nement Ă la semaine d’après. Ce qui est assurĂ©, c’est que tous vont publier des deals qui permettront aux français de faire des affaires en cette pĂ©riode de fin d’annĂ©e.

Tous les marchands n’affichent pas le mĂŞme format de promotions au Black Friday. Amazon divise les offres en deux parties : les deals flash et les promos plus Ă©talĂ©es dans le temps. Les offres flash sont très agressives, mais elles durent Ă peine quelques heures parce qu’elles sont très limitĂ©es par le temps et le stock. Cela pousse les clients Ă se rendre rĂ©gulièrement sur le site pour voir les bonnes offres. Notre guide devrait vous permettre de gagner un peu de temps.

Cette liste est mise Ă jour dynamiquement toute la journĂ©e et pendant toute l’opĂ©ration, ce qui devrait vous offrir la possibilitĂ© d’y voir plus clair rapidement. Vous pouvez ajouter cette page web Ă vos favoris et vous y rendre souvent pour trouver les offres plus vite avant ou lors de Black Friday sur Amazon et consorts. Nous avons veillĂ© Ă afficher les meilleurs prix en vigueur et les deals les plus pertinents.

Amazon a un autre atout choc

Black Friday sur Amazon n’a mĂŞme pas dĂ©butĂ© que le marchand dĂ©voile dĂ©jĂ des deals de folie. Mais ce n’est pas tout, il offre aussi un peu plus de souplesse Ă tous ses clients en cette pĂ©riode de fin d’annĂ©e. Cdiscount, Fnac ou Darty permettent aux clients de renvoyer un produit pendant 14 jours suite Ă la commande, contre 30 pour le marchand amĂ©ricain d’habitude. La plateforme e-commerce a dĂ©cidĂ© de modifier ses habitudes pour cette Ă©dition 2020.

La modification vous offre la possibilitĂ© de commencer vos cadeaux de NoĂ«l de suite en profitant des prix mini. En effet, Amazon a allongĂ© son dĂ©lai de rĂ©traction au 31 janvier 2021, une date fixe peu importe quand vous faites votre achat.Vous pouvez donc bĂ©nĂ©ficier de ces offres dĂ©voilĂ©es avant le Black Friday mĂŞme pour prĂ©parer les fĂŞtes de fin d’annĂ©e qui arrivent Ă pas de gĂ©ant. Si certains cadeaux ne plaisent pas, vous aurez tout le mois de janvier pour les rendre tranquillement plutĂ´t que de devoir les revendre ailleurs.

Pour cette Ă©dition du Black Friday sur Amazon et ailleurs, les stocks seront limitĂ©s. Tous les marchands risquent de faire face Ă des ruptures, comme c’est dĂ©jĂ un peu le cas aujourd’hui. Cela veut dire qu’elles seront encore plus rĂ©gulières lors de l’opĂ©ration, veillez Ă ĂŞtre vif. C’est l’occasion parfaite pour faire de belles affaires.

Pour dĂ©couvrir les deals en cours chez Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres