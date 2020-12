Depuis quelques années maintenant, les appareils audio gagnent en popularité. Écouteurs, enceintes, casques, les consommateurs se tournent de plus en plus vers ces accessoires pour écouter leur musique ou visionner leurs contenus.

Pour tirer leur épingle du jeu, les marques améliorent sans cesse les technologies embarquées. Aujourd’hui, les casques audio sans fil avec réduction de bruit ont le vent en poupe. L’offre s’agrandit et regroupe désormais de grand noms de la tech ainsi que des spécialistes de l’audio.

Face à cette offre de plus en plus complète, choisir le bon casque audio sans fil n’est pas chose aisée. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons sélectionné les meilleurs modèles du moment.

Sony WH-1000XM4 : la référence

Impossible de commencer cette sélection sans mentionner le Sony WH-1000XM4, dernier casque audio sans fil du japonais. Avec le WH-1000XM3, Sony livrait déjà une copie presque irréprochable.

Son successeur reprend donc logiquement les mêmes bases et se pare de nouveaux algorithmes de traitement du son et de réduction de bruit. Le résultat n’en est que meilleur, aussi le XH-1000XM4 s’impose comme la référence du moment.

D’abord grâce à une qualité de son aux petits oignons avec un bon équilibre entre les aigus et médiums mais surtout une excellente gestion des basses. Mais surtout grâce à sa réduction de bruit active irréprochable.

Son utilisation est extrêmement simple grâce notamment aux contrôles tactiles sur l’écouteur droit. L’application compagnon est également bien conçue. Enfin, le WH-1000XM4 est compatible avec Google Assistant et Alexa. Il prend également en charge le Bluetooth multipoints, principale faiblesse de son prédécesseur.

Le Sony WH-1000XM4 est disponible au prix de 349 euros. Il se décline en noir et argent. Pour les plus petits budgets, le WH-1000XM3 est une bonne alternative. Moins cher, il existe peu de différences entre ces deux modèles.

Bose Headphones 700 : l’autre, c’est lui

Le dernier de la famille Bose n’a pas grand chose à envier au modèle de Sony. Très attendu, le successeur du QC 35 II répond présent. Avec son Headphones 700, l’américain a souhaité marquer le coup en revoyant complètement le design. Une réussite.

Parmi ses principaux points forts, la réduction de bruit figure en tête. Il faut dire que le métier premier de Bose était de créer des casques dans le domaine de l’aviation.

Bose, c’est aussi une qualité de son saluée par tous les spécialistes. Le Headphones 700 hérite donc de ce savoir-faire. À la différence du casque de Sony, la signature Bose se distingue par un son plus axé sur les médiums. De quoi ravir les fans de podcasts par exemple.

Comme le WH-1000XM4, le Headphones 700 prend en charge les connexions Bluetooth multipoints. Notez enfin que ce casque audio brille par son excellente autonomie.

Le Bose Headphones 700 est disponible au tarif de 320 euros et se décline en trois couleurs : noir, argent et bleu nuit. Si votre budget est plus réduit, vous pouvez vous tourner vers le Bose QC 35 II, toujours un excellent casque fin 2020.

Sennheiser Momentum 3 : tout pour le son

Les audiophiles connaissent bien Sennheiser. Ce spécialiste de l’audio s’est fait une place parmi les références dans le milieu de la production musicale. Avec le Momentum 3, il propose donc une alternative aux modèles de Sony et Bose. Avec de bonnes choses et des moins bonnes.

Son principal atout réside dans la qualité de son qu’il délivre. Sennheiser maîtrise et on le sent dès la première écoute. Le son est rond, chaud voire parfois un poil trop basseux. Mais le résultat est bien là, ce Momentum 3 est une petite pépite pour les mélomanes.

Malheureusement, Sony et Bose gardent une longueur d’avance puisque Sennheiser n’a pas réussi à proposer une réduction de bruit d’aussi bonne qualité. Le Momentum 3 conviendra pour écouter de la musique à la maison ou au bureau, un peu moins dans les environnements bruyants comme les transports ou la ville. Dommage, car il avait tout pour venir se frotter à Sony et Bose. Il se distingue en prime de ses concurrents par son design plus rétro.

Le Sennheiser est disponible en noir ou blanc au prix de 399 euros.

Nura Nuraphone : l’inattendu

Celui-ci, on ne l’avait pas vu venir. Et pourtant, il a de quoi inquiéter les références du marché. Docteurs en ingénierie acoustique, les créateurs du Nuraphone ont développé leur casque audio d’une manière bien différente de tout ce que vous avez vu jusqu’à aujourd’hui.

Pour restituer le meilleur son possible dans vos oreilles, le casque peut analyser votre otoémission acoustique. En résumé, le casque scanne avec une précision d’orfèvre la constitution de votre conduit auditif pour une restitution du son aux petits oignons.

Pour y parvenir, les créateurs ont donc imaginé un casque à la fois circum-aural et intra-auriculaire. Cette conception lui permet non seulement de délivrer un son d’’excellente qualité mais aussi d’assurer une immersion incomparable.

Pour le reste, le Nuraphone s’accompagne d’une application très ergonomique et complète. Son autonomie n’a rien à envier non plus aux références du genre. Nous lui reprocherons uniquement une petite tendance à chauffer les oreilles et une sous-exploitation des touches tactiles. Sinon, c’est un sans faute.

Le Nuraphone est disponible au prix de 399 euros dans un seul et unique coloris noir.

Master & Dynamic MW65 : le plus sexy

Master & Dynamic est une marque audio venue tout droit de Manhattan. Et dans la grosse Pomme, mieux avoir du style pour se faire remarquer. M&D met donc un point d’honneur à proposer des produits audio particulièrement élégants.

Le casque MW65 s’invite donc logiquement dans cette sélection, et pas seulement pour son design léché et ses finitions premium. Non, le casque de Master & Dynamic brille aussi par son excellente qualité audio ainsi que sa réduction de bruit efficace. Le new-yorkais n’a rien à envier à Sony ou Bose de ce côté.

Il présente toutefois deux inconvénients. D’abord, il est beaucoup moins confortable que ses concurrents. Style et confort ne sont pas toujours bons amis (vous avez déjà porté des talons vous ?). Mais surtout, le Master & Dynamic MW65 est cher.

Commercialisé à 499 euros (en cinq coloris dont un marron/gris particulièrement sexy), il est donc moins abordable que les grands noms du secteur. Il n’en demeure pas moins un bon produit, recommandé pour celles et ceux souhaitant allier style et bonne qualité de son.

Shure Aonic 50 : une valeur Shure

Les fans de notre bien aimé PP Garcia le savent, Shure est un monstre de l’industrie de l’audio. Connu pour son matériel professionnel, l’américain lançait cette année son premier casque audio à réduction de bruit destiné au grand public. Il aura fallu deux ans de travail pour concevoir le Shure Aonic 50.

S’il n’est pas parfait, ce premier essai se révèle concluant. Shure oblige, la qualité audio est au top. Le casque est compatible avec une flopée de codecs pour le plus grand bonheur des mélomanes. Ajoutons à cela une conception irréprochable et une bonne réduction de bruit, et on obtient un excellent casque audio sans fil.

Néanmoins, le Shure Aonic 50 n’atteint pas encore le niveau des références du marché. Sa réduction de bruit peut encore s’améliorer pour atteindre celle des Sony et Bose. Surtout, l’Aonic 50 est un casque lourd et encombrant que l’on utilisera surtout à la maison ou au bureau. Cela est d’autant plus vrai que son autonomie est encore un peu juste pour l’emporter avec soi toute la journée.

Le Shure Aonic 50 est disponible au prix de 369 euros en noir, blanc ou marron.

Jabra Elite 85H : l’excellent rapport qualité-prix

Si vous êtes arrivés jusqu’ici, vous vous êtes sans doute aperçus que les casques audio sans fil représentaient un gros investissement financier. Rassurez-vous, il existe aussi de très bons modèles plus abordables.

C’est le cas du Jabra Elite 85H qui s’impose sans doute comme le meilleur rapport qualité-prix du marché. Si ses finitions n’atteignent pas celles d’un modèle plus onéreux (plastique bruyant, écouteurs qui tiennent chaud), il n’en demeure pas moins efficace.

Parmi ses points forts, soulignons une très bonne qualité de son (pas au niveau des meilleurs mais bonne tout de même) ainsi qu’une autonomie record. Il prend également en charge le Bluetooth multipoints et s’accompagne de l’application Sound+ particulièrement bien conçue.

Surtout, le Jabra Elite 85H coûte 199 euros, un prix bien plus abordable que les modèles de Bose, Sony et consorts. À vous de voir si ses petites faiblesses sont plus acceptables à ce prix.

Sennheiser HD 350BT : un casque audio à moins de 100 euros

Même si le Jabra Elite 85H est un casque plus abordable que ses concurrents, son tarif de 200 euros n’en demeure pas moins élevé pour de nombreux consommateurs.

Bonne nouvelle, Sennheiser permet de profiter de son savoir-faire sans débourser une petite fortune. Avec le casque audio HD 350BT, le géant de l’audio s’adresse aux plus petits budgets.

Proposé à moins de 100 euros, le HD 350BT est loin d’être ridicule. Sa conception le rend très confortable même pour une écoute prolongée et ses écouteurs assurent une très bonne isolation passive.

Le HD 350 BT se démarque surtout sur la partie audio. La qualité de son se révèle étonnante pour un casque à ce prix, à condition de ne pas pousser le volume à son maximum (distorsion). Ajoutez à cela une compatibilité avec les codecs AAC et aptX et vous obtenez un cocktail détonnant pour un prix contenu.

Le Sennheiser HD 350BT est disponible au prix de 99 euros. Il se décline en deux couleurs : noir ou blanc.

Ce guide s’arrête ici… pour le moment. Car à l’heure où nous écrivons ces lignes, Apple vient de lancer le AirPods Max, son premier casque audio à réduction de bruit active. Nous ne l’avons pas testé pour l’heure et attendons donc de savoir ce que ce casque à 630 euros a dans le ventre pour nous prononcer.