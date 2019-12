Bon plan : -300€ sur le drone DJI Mavic Pro, vente flash Amazon 🔥

Le constructeur chinois DJI est Ă ce jour le leader incontestĂ© dans le secteur des drones. Toutes les annĂ©es, DJI vend des milliers de drones Ă travers le monde, et Amazon y est pour beaucoup. En ce mardi, le marchand amĂ©ricain propose une vente flash sur un pack incluant le très cĂ©lèbre drone DJI Mavic Pro Platinum. Grâce Ă cette opĂ©ration, vous pouvez rĂ©aliser une Ă©conomie de plus de 300€ sur un pack – Ă condition qu’il reste du stock !

Pack DJI Mavic Pro Platinum à 999€ au lieu de 1299€

Comme on vous l’a dit cette promotion vous permet d’Ă©conomiser plusieurs centaines d’euros grâce Ă Amazon en optant pour ce pack DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum. Ce dernier comprend le drone dans sa version spĂ©ciale platinum, ainsi que des accessoires qu’il faut pour tout adepte de photos et vidĂ©os. Avec un tel pack vous profitez de 3 batteries de vol (soit quasiment 2h de vol), un chargeur pour voiture, sans oublier la manette pour piloter.

Le drone DJI en promotion ce mardi

DJI est un peu comme Apple en ce qui concerne les promotions, le constructeur chinois n’en fait que très rarement. Les dernières offres promotionnelles avant celle-ci remontaient au Black Friday. D’ailleurs, cette dernière offre a rapidement disparue faute de stock. Cette nouvelle promotion est inattendue et ne devrait pas durer très longtemps. En effet une remise de 25% sur cet excellent pack avec le drone DJI Mavic Pro sur Amazon est une vĂ©ritable aubaine. C’est le moment ou jamais d’acheter cet objet parmi les plus tendances du moment, pour vous ou pour faire plaisir Ă votre entourage.

Vous le savez, l’Europe est très stricte sur les autorisations de vol, mĂŞme s’il s’agit d’une drone. Rassurez-vous, le DJI Mavic Pro Platinum ne nĂ©cessite pas de certification particulière pour le faire voler au dessus du territoire français. Il faut dire que DJI a Ă©tĂ© malin, ce drone ne pèse que 743 grammes alors qu’Ă partir de 800 grammes une certification est obligatoire. C’est par exemple le cas du Mavic 2. Le pack DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum en promotion sur Amazon, est le cadeau idĂ©al pour NoĂ«l, vous ĂŞtes sur de faire plaisir dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un novice ou d’un expert dans le domaine. Attention, l’offre spĂ©ciale sur Amazon ne dure pas très longtemps, le stock est limitĂ©.

Un cadeau pour tous les passionnés de photos

Le drone DJI Mavic Pro Platinum est un produit qui plait Ă©normĂ©ment, et ses notes sur Amazon en disent beaucoup sur les qualitĂ©s de l’appareil. Pour ceux qui aiment les photos et les paysages, ce drone est un outil essentiel pour faire des photos aĂ©riennes en toute simplicitĂ©. Il n’y a guère besoin d’ĂŞtre un geek pour maĂ®triser l’appareil, cela se fait en quelques essais.

La fiche produit est bien plus dĂ©taillĂ©e sur Amazon, mais nous pouvons vous dire que ce drone DJI Mavic Pro est 60% plus silencieux qu’un modèle de base, c’est l’une des caractĂ©ristiques mis en avant pendant ces « Ventes Flash de NoĂ«l » sur Amazon. En ce qui concerne la vitesse de pointe, elle est de 64 km/h, de plus il est important de noter que le DJI Mavic Pro peut facilement atteindre une altitude de 5,5 km en Europe (et 7 km hors Europe). Sans oublier que les photos et vidĂ©os sont en 4K, ce qui permet un rendu bien plus qualitatif que les anciennes versions.

Ă€ seulement quelques jours de NoĂ«l, Amazon prolonge les promotions comme on peut le voir sur le drone DJI Mavic Pro. Le gĂ©ant amĂ©ricain dispose d’un stock très limitĂ© sur la plupart des catĂ©gories, il faut donc ĂŞtre très rapide pour en profiter. Comme toujours, Amazon met Ă disposition 30 jours de rĂ©tractation sur tous les colis sous condition qu’ils soient encore comme neuf. C’est donc un bon moyen de ne prendre aucun risque – quitte Ă le renvoyer si le bĂ©nĂ©ficiaire du cadeau n’est pas entièrement convaincu.

