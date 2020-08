Bon plan : avec ce deal, pCloud devient le stockage en ligne le moins cher

Si vous recherchez une solution sécurisée pour stocker vos données (ou un moyen efficace pour libérer de l’espace sur votre disque dur), nous avons ce qu’il vous faut. L’excellent fournisseur de stockage en ligne, pCloud, vient de publier une réduction de 65% valable sur ses formules « à vie ». Il vous permet ainsi de garder dans le « cloud » toutes vos données, et de les récupérer sur tous vos appareils reliés à internet (ordinateur, smartphone…).

Ce qui fait la popularité de pCloud, c’est sa fiabilité, son prix et sa souplesse. Le format le plus abordable vous donne 500 Go de stockage en ligne. Le prix devient vraiment très accessible par rapport à tous les fournisseurs de cette technologie sur le marché. Sachez par ailleurs qu’une offre gratuite (10 Go) vous permet de bien découvrir le service, sans engagement.

Pour découvrir l’offre spéciale de pCloud, c’est par ici :

Découvrir l’offre pCloud

Pourquoi nous recommandons pCloud

Lorsque nous vous donnions notre avis sur pCloud, nous en parlions comme l’un des meilleurs dans sa catégorie. Il faut dire qu’il réunit toutes les caractéristiques les plus importantes pour un cloud – comme la rapidité, la simplicité d’utilisation et la sécurité. Pour vous aider à vous faire votre avis, voici quelques éléments qu’il faut comprendre.

pCloud est une solution d’archivage en ligne pour toutes vos données dématérialisées : images, vidéos, documents, musiques et fichiers de travail. Ce fournisseur propose de très bonnes performances au niveau de la vitesse. L’accès aux informations et les transferts de fichiers s’effectuent très rapidement.

Avec pCloud, vous pourrez transférer tous vos fichiers sans limite de taille et les synchroniser automatiquement sur tous vos appareils pour les avoir sous la main à chaque instant. Le fournisseur propose même un mode hors connexion pour visualiser vos données sans avoir besoin d’être connecté à internet.

Les dossiers partagés sont un véritable plus qui permettent d’échanger vos photos et vos souvenirs en envoyant des liens de partage à vos amis. Ils pourront uploader leurs propres photos sur le dossier et en télécharger sans avoir à ouvrir de compte chez pCloud.

Dernier point pour lequel nous recommandons pCloud plutôt qu’un autre : sa fiabilité. La sécurité est vraiment la ligne directrice de pCloud qui applique un chiffrement rigoureux pendant et après le transfert de vos fichiers. Pour renforcer ce dispositif et éviter tout risque de perte de données, pCloud effectue 5 copies de vos données qui sont ensuite sauvegardées sur 3 emplacements serveurs différents.

Un abonnement pCloud « à vie » et en forte baisse

pCloud se distingue avec ses abonnements à vie (Lifetime) qui rentabilisent votre achat en quelques années. En ce moment, ses tarifs sont encore plus intéressants car il applique une réduction de 65% sur ses offres à vie. Depuis sa création, on a rarement vu des prix aussi bas. Si vous voulez vous équiper d’un outil de stockage dans le cloud pour la rentrée, pCloud sera votre meilleur ami.

Selon vos besoins, deux choix s’offrent à vous :

Le paiement peut s’effectuer par carte bancaire, via PayPal ou Bitcoin. Notez que votre achat vient avec une garantie de remboursement de 10 jours. Cette période est amplement suffisante pour vous faire une idée du service. Pour en savoir plus sur cette offre éclair, c’est par ici :

Découvrir l’offre pCloud

Une formule gratuite jusqu’à 10 Go

Si vous n’êtes pas encore prêt à souscrire à une de ses offres payantes de pCloud, vous pouvez opter pour sa formule gratuite. Vous n’aurez pas besoin de sortir votre carte bancaire, il suffit de renseigner votre adresse e-mail et un mot de passe pour pouvoir profiter de son offre de cloud gratuit.

L’ouverture du compte vous donne directement le droit à 2 Go. En réalisant quelques tâches simples comme l’installation de l’application ou le téléchargement d’un fichier, vous gagnerez jusqu’à 10 Go. Cet espace de stockage gratuit est donc un excellent moyen de découvrir tout le service. Il est ensuite possible de passer à un abonnement payant à tout moment pour bénéficier de davantage d’espace de stockage. Mais encore une fois, vous n’êtes pas obligés.

Pour découvrir cette offre pCloud, c’est par ici :

Profiter de 10 Go gratuits