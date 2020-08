Bon plan : le pack PS4 Pro avec Ghost of Tsushima à moins de 350 €

La PS4 Pro de 1 To est en promotion sur Amazon, de ce fait, vous aurez l’occasion de profiter de la 4K ainsi que des performances nettement supérieures aux anciennes PS4. Inclus dans ce pack, vous aurez accès à Ghost of Tsushima, le jeu qui a fait couler énormément d’encres grâce à un gameplay extraordinaire et une histoire qui prend aux tripes. Le pack est disponible sur Amazon au prix de 349,90 € au lieu de 469,98 € soit 120,08 € de réduction.

PS4 Pro + Ghost of Tsushima

Un super bon plan, ce pack est proposé à un prix très intéressant. La PS4 Pro permet de faire tourner les derniers jeux sans aucun ralentissement afin d’être immergé totalement dans le jeu. En plus de ça, elle prend en charge la technologie HDR si votre télévision le permet également. La PS4 Pro est compatible 4K se qui vous permettra de jouir d’une qualité exceptionnelle. Néanmoins, vous devrez avoir une télévision compatible 4 K.

Celle-ci est livrée avec le jeu, Ghost of Tsushima. Celui-ci est développé par Sucker Punch à qui nous devons des jeux tels que InFamous ainsi que Sly Raccoon. Le jeu vous propulse dans un Open World au Japon en 1274. Le jeu s’inspire de fait réel qui s’est passé à cette période-là. Ghost of Tsushima vous plongera dans un gameplay immersif avec une histoire très bien ficelée. Vous pouvez venir lire notre test de Ghost of Tsushima en suivant directement ce lien.

En bref, un pack qui vaut le détour. N’achetez pas les éléments séparément, car ça vous reviendra beaucoup plus cher. La PS4 Pro coute à elle seule 399,99 €. Ghost of Tsushima est quant à lui proposé à 69,99 €. Or, nous vous avons déniché ce bon plan sur Amazon pour seulement 349,99 € au lieu de 469,98 € soit 120,08 € d’économie.

