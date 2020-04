Bon plan : les prix des Samsung Galaxy S10 et S10e en (forte) baisse

C’est parti pour l’opération spéciale « 6 jours pour concrétiser vos projets » à la Fnac et « les jours optimistes » chez Darty. Les deux marchands du groupe proposent des bons plans très agressifs jusqu’au 4 mai. Nous avons décortiqué les offres pour vous, et repéré trois offres immanquables si vous cherchez un nouveau smartphone. Les Samsung Galaxy S10, S10e et S10+ sont en effet proposés à des prix jamais vus, pouvant grimper jusqu’à -40%, ce qui peut vous permettre des économies allant de 200 euros à plus de 400 euros. Comme on peut s’en douter, ces offres flash ne seront pas en ligne très longtemps, dépêchez-vous de sauter sur l’occasion :

Les Samsung Galaxy S10 profitent de l’opération pour bénéficier de très belles réductions de prix alors qu’ils ont été officialisés l’occasion du MWC 2019. Alors que les Samsung Galaxy S20 viennent tout juste de sortir, le rapport qualité-prix des S10 augmente fortement, leur prix étant en baisse pour l’opération Fnac/Darty. Le Samsung S10e est le plus abordable de ces modèles et présente le plus petit prix. Son principal avantage est sa forme compacte, en comparaison aux grands écrans des Galaxy S10 et Galaxy S10+. La gamme « S » de chez Samsung est toujours en confrontation avec les derniers iPhone sur le segment haut de gamme.

Les Samsung Galaxy S10 à prix mini chez Fnac

Lors de cet événement Fnac, les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ affichent donc des prix en forte baisse, comme cela peut être le cas d’autres marques pour cette occasion. Fnac et Darty ont décidé de créer ces opérations pour créer l’événement suite au décalage (voire à l’annulation ?) des French Days.

Notre test vidéo du Samsung Galaxy S10e :

Ces 6 jours fous sont l’occasion de trouver les Galaxy S10e, S10 et S10+ à petits prix et de faire des économies allant jusqu’à 400 euros. C’est une belle occasion de se faire plaisir tout en réalisant de grosses économies. Point important, si vous choisissez un téléphone Samsung chez Fnac ou Darty, vous aurez droit à la même garantie constructeur que si vous l’achetiez directement auprès de la marque elle-même.

Sans entrer dans les détails techniques, il faut savoir que le Samsung Galaxy S10e en réduction à la Fnac est équipé d’un écran AMOLED de 5,8 pouces et exploite un SoC de la marque, l’Exynos 9820. Le smartphone embarque aussi un double capteur arrière pour une caméra avant incrusté directement dans l’écran. Point fort de tous les modèles Samsung, OneUI, la surcouche maison Android qui propose une expérience utilisateur particulièrement aboutie par rapport à certains de ses concurrents.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ toujours premium

Durant cette opération chez Fnac et Darty, les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ sont en promotion, au même titre que les téléphones d’autres marques tout aussi populaires. C’est le cas des Huawei P30 et P30 Lite ainsi que du Xiaomi Mi 9T Pro. On retrouvera aussi de belles réductions sur les Honor 20 ou encore les Redmi Note 8T du fabricant Xiaomi.

Que vous choisissiez un Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ chez Fnac, cette édition est surtout l’occasion de réaliser des économies sur un smartphone, ce qui est indéniablement le cas avec cette offre promo éclair. Aux vues des prix cassés, il est certain que les stocks disponibles ne sont pas illimités. Si vous ne trouvez plus une des références, pensez à regarder chez l’autre e-marchand (Fnac ou Darty), pour voir s’il reste du stock !

Mais si vous êtes allé trop vite en achetant votre Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ chez Fnac ou Darty, sachez aussi que vous pouvez profiter d’une deuxième chance. Les marchands offrent en effet un délai de rétraction si vous changez d’avis : vous bénéficiez d’une période de 15 jours, ce qui est largement suffisant si vous vous rendez compte que le Samsung Galaxy S10 ne vous satisfait pas comme il le devrait.

