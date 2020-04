Bon plan : le Redmi Note 8 T (64 Go) à 179€ au lieu de 199€ 🔥

Alors que le Redmi Note 8T coûte normalement 199 euros, la FNAC propose celui-ci à 179 euros pendant une durée limitée. De ce fait, si vous êtes intéressé par le Redmi Note 8T, il faut faire vite avant que l’offre n’expire ou que les stocks ne soient épuisés.

Voir l’offre chez FNAC

Le Redmi Note 8T est disponible à 179 euros chez FNAC

Xiaomi a une offre très diversifiée. Et si dernièrement, ce sont ses appareils haut de gamme, comme le Mi 10 Pro, qui ont fait les titres de la presse en ligne, il ne faut pas oublier que les appareils abordables de la gamme Redmi Note sont également très importants pour l’entreprise. Si les caractéristiques ont évolué de génération en génération, la formule est restée la même : un design proche de ceux des appareils haut de gamme, des performances et des caméras acceptables, ainsi qu’une importante autonomie, tout en gardant des prix très abordables.

Le Redmi Note 8T est arrivé dans l’Hexagone au mois de novembre et fait partie de ces smartphones Xiaomi dont le rapport qualité/prix est difficile à battre. Et durant une semaine, du 29 avril au 4 mai, la FNAC propose une réduction très intéressante sur le modèle Double SIM, 64 Go, avec un coloris Bleu de Minuit.

Redmi Note 8 T : un smartphone abordable avec une très bonne fiche technique

Le Redmi Note 8 T a un design presque irréprochable, avec un écran borderless avec une encoche. Cet écran a une diagonale de 6,3 pouces et affiche une résolution de FHD+ (2340×1080). L’appareil est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5, qui assure une bonne résistance aux chocs et aux rayures.

Sous le capot, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octa-core, conçu pour les appareils milieu de gamme, qui es accompagné d’une mémoire RAM de 4 Go (pour la version 64 Go).

Et bien que le Redmi Note 8 T soit catégorisé comme un appareil abordable, celui-ci est doté d’une combinaison de caméras très intéressantes. En effet, l’appareil a 4 caméras sur le dos : une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un autre capteur de 2 mégapixels pour la profondeur.

Pour en savoir plus sur le Redmi Note 8 T, vous pouvez également lire le test de cet appareil réalisé par Presse-Citron. Jusqu’au 4 mai, la FNAC propose des centaines d’offres sur des produits populaires, n’hésitez pas à fouiller le site pour trouver une pépite !