Bon plan : les Huawei P30 Pro et P40 en baisse drastique 🔥

En remplacement des French Days, Fnac organise de son cĂ´tĂ© une opĂ©ration spĂ©ciale pendant 6 jours avec de très belles ventes flash. Pour ce premier jour, il met Ă l’honneur les derniers smartphones premium du gĂ©ant chinois Huawei : les P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro. Les remises sont vraiment très gĂ©nĂ©reuses quand on sait qu’il s’agit des tĂ©lĂ©phones parmi les plus puissants sous l’OS Android.

Ci-dessus, nous vous avons listé les principales offres sur les excellents Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro. Fnac offre également de très belles remises sur toutes les versions « Lite » de ces modèles, à partir de 279€ pour la version Huawei P40 Lite et 299€ pour la version P30 Lite. Pour tous les modèles, les stocks affichés sont très limités (certains impliquent de devoir déjà attendre un peu pour la livraison). Il faut donc être rapide pour sécuriser un prix cassé au plus vite.

Lequel choisir entre les Huawei P30 et P40 ?

Chaque annĂ©e, Huawei a pris l’habitude de dĂ©voiler de nouveaux smartphones. En 2019, le gĂ©ant chinois dĂ©voilait les Huawei P30 Pro, qui sont aujourd’hui encore parmi les meilleurs smartphones sous le système d’exploitation Android du moment. Nous avons Ă©tĂ© sĂ©duit sur tous les aspects du tĂ©lĂ©phone, vous pouvez regarder notre test en vidĂ©o ci-dessous pour vous faire votre avis.

Le Huawei P40 (et le P40 Pro) appartiennent Ă la nouvelle gĂ©nĂ©ration qui a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e 2020. Si on n’en parle pas autant, c’est parce que cet excellent tĂ©lĂ©phone n’est pas Ă©quipĂ© de l’OS Android. Cette raison est purement politique : les États-Unis ont interdit Ă Huawei (chinois) de commercer avec des sociĂ©tĂ©s amĂ©ricaines. Et donc Google. C’est pour cette raison que l’on ne retrouve pas les services de Google par dĂ©faut sur le smartphone (Google, Gmail, YouTube… et Android). C’est donc une vrai contrainte qui pĂ©nalise le succès de ce smartphone.

Si l’on ne prend pas en compte le système d’exploitation Android, le Huawei P40 Pro est nettement au dessus du P30 Pro, Ă tous les niveaux. Il appartient au cercle très fermĂ© des smartphones les plus puissants du marchĂ©. C’est d’ailleurs l’une des premières gĂ©nĂ©rations Ă ĂŞtre totalement compatibles avec la 5G. Malheureusement, la France est en retard sur ce terrain, et les premières offres d’opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms en 5G devraient seulement arriver en fin d’annĂ©e.

Pourquoi les acheter Ă la Fnac ?

Fnac est le seul marchand qui a dĂ©cidĂ© de se lancer sur une semaine de ventes flash. Clairement, l’argument principal pour acheter chez Fnac est que les prix sont beaucoup plus bas qu’ailleurs. Le marchand compense largement la fermeture de ses boutiques par des promotions imbattables. Quand on sait que les Huawei P30 Pro et P40 Pro sont parmi les meilleurs tĂ©lĂ©phones du marchĂ©, voir des rĂ©ductions Ă©phĂ©mères de -20% Ă -45% est assez exceptionnel.

La deuxième chose qui devrait vous rassurer en achetant les Huawei P30 et P40 sur le site Fnac, c’est que vous bĂ©nĂ©ficiez d’une pĂ©riode de 15 jours pendant laquelle vous pouvez profiter du produit, sans engagement. A tout moment, vous pouvez renvoyer le smartphone et obtenir un remboursement complet. Cela permet de mieux tester le produit (en particulier pour le P40, qui ne propose pas les services de Google) avant de franchir le pas.

Enfin, le dernier point qui vient comme une cerise sur le gâteau, c’est un abonnement de 4 mois Ă Deezer Premier qui est offert pour tout achat d’un smartphone Huawei. D’une valeur de 9,99€ par mois, cet abonnement Ă la plateforme de streaming musical française permet de profiter de millions de titres sur son smartphone, en ligne comme hors ligne. C’est un petit bonus qui sera forcĂ©ment apprĂ©ciĂ©.

