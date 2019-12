Bon plan : la PS4 en promo historique sur Amazon 🔥

Depuis son lancement en 2014, la PS4 de Sony est l’un des cadeaux de NoĂ«l prĂ©fĂ©rĂ©s. Ceci Amazon l’a très bien compris, si bien que le marchand n’hĂ©site pas Ă rĂ©duire son prix Ă des niveaux historiquement faibles pour amĂ©liorer encore plus les ventes. En ce mardi, le prix de la cĂ©lèbre console de jeux Sony est en chute libre, on a aperçu des rĂ©ductions Ă -50% voire plus dans certains cas. Pour ceux qui souhaitent faire plaisir (ou se faire plaisir) Ă NoĂ«l, c’est une promotion qui tombe Ă pic.

Ventes Flash PS4 : les offres incontournables

Comme toutes les annĂ©es, Play Station 4 se place parmi les meilleures ventes des sites marchands comme Amazon ou encore Cdiscount. Depuis la sortie de la PS4, Sony comptabilise près de 100 millions d’unitĂ©s vendues. Si bien quelle se place juste derrière son ancĂŞtre la PS2 qui occupe toujours la première place des consoles les plus vendues de tous les temps. Si l’on se penche sur la concurrence, la PS4 se vend bien mieux que la Xbox One ou que la Nintendo Switch, mĂŞme si cette dernière Ă fortement tendance Ă monter en puissance.

La PS4 : le meilleur cadeau de Noël Amazon

Qui n’a pas envie de trouver une Play Station 4 sous le sapin cette annĂ©e ? Il faut dire que cette console s’adapte Ă tous les âges grâce Ă un catalogue de jeux imbattable. On peut utiliser la PS4 pour jouer Ă des jeux en famille, ou jouer en ligne Ă FIFA, sans oublier le jeu qui a marquĂ© l’annĂ©e 2019 : Fortnite. Peu importe la gĂ©nĂ©ration, tout le monde peut trouver une raison d’apprĂ©cier la PS4. Avec la promotion sur la Play Station 4 de Amazon, c’est le moment de craquer.

Comme les produits Apple, Sony ne met pas souvent en promotion la PS4 le reste de l’annĂ©e. La dernière fois remonte au Black Friday, cette pĂ©riode n’est une exclusivitĂ© Ă ne manquer sous aucun prĂ©texte. Une rĂ©duction aussi gĂ©nĂ©reuse que celle observĂ©e ce mardi sur Amazon, c’est du jamais vu. Dans l’histoire de la Play Station 4, c’est la première fois que son prix affiche une rĂ©duction supĂ©rieure Ă -50%.

Comme toutes les ventes flash que ce soit sur la PS4 ou non, elle ne va pas durer très longtemps. De plus Amazon l’a mis en avant sur son site. On a pu le voir pendant le Black Friday, il est fort probable que le stock soit vide en quelques heures suivant la publication du deal. Si vous aviez l’intention d’acheter cette console Ă NoĂ«l, c’est le moment ou jamais, en toute transparence il sera sĂ»rement trop tard ensuite.

Qu’est-ce qu’une Play Station sans accessoires ?

En ce NoĂ«l Amazon, la PS4 n’est pas le seul produit Ă ĂŞtre concernĂ©e par les ventes flash. En effet, les nombreux accessoires compatibles avec cette console sont Ă©galement en promotion. Le nombre de ventes est si Ă©norme qu’il est fort probable que vous ou votre entourage possĂ©dez dĂ©jĂ une de ces consoles, dans ce cas offrir un accessoire est une excellente idĂ©e.

Sans trop rentrer dans les détails, vous pouvez tout simplement opter pour les manettes PS4 Dualshock dont le prix est à -30%. Le pack spécial VR (avec le casque PSVR et des jeux en VR) est également un accessoire fortement apprécié avec de belles réductions. Bien sûr partir sur un jeu est LA bonne idée, que ce soit le dernier FIFA 20 ou encore le populaire Death Stranding, vous êtes sûr de faire plaisir . Vous pouvez retrouver des dizaines de jeux en réduction lors de cette vente flash PS4 sur Amazon.

Comme ce fut le cas pendant le Black Friday, Amazon offre toujours la possibilitĂ© de changer d’avis au cas oĂą vous regrettez votre achat. Le marchand laisse un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours pour renvoyer le colis et bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement intĂ©gral. Grâce Ă cette solution, vous pouvez acheter Ă toute vitesse pendant les ventes flash en sachant que vous pouvez changer d’avis quand vous voulez.

Une remise -50% et plus sur la cĂ©lèbre PS4 de Sony sur Amazon est historique, et ce serait très dommage de passer Ă cĂ´tĂ© de cette offre. Si vous n’optez pas pour ce produit dès maintenant vous allez vous en mordre les doigts, jamais une telle promotion ne reviendra. Au cours du dernier Black Friday, Amazon et Cdiscount ont Ă©coulĂ© tous leurs stocks de PS4, Ă tel point que la vente n’a durĂ© que quelques heures. Si vous voulez offrir une PS4 Ă NoĂ«l, c’est aujourd’hui qu’il faut saisir cette opportunitĂ©.

