Bon plan PS4 : les consoles chutent à un prix (encore) jamais vu 🔥

Comme chaque année, la PS4 de Sony fait partie des blockbusters de Noël. La célèbre console de jeux est toujours un cadeau très apprécié par les amateurs de jeux vidéos et les réductions disponibles en ce mois de décembre devrait les convaincre définitivement. Amazon organise des ventes flash quotidiennes depuis plusieurs jours, et la PS4 bénéficie ce vendredi de remises incroyables. Le stock va partir très vite, soyez vifs !

Ventes Flash PS4 : les offres incontournables

Dans le cadre de ses « Ventes Flash de NoĂ«l » surprises, Amazon a dĂ©cidĂ© de mettre tous les jours des produits très populaires en promotion. C’est le cas en ce moment de la console Sony PS4 qui chute Ă des prix encore jamais observĂ© jusqu’Ă prĂ©sent. Alors que la console s’est Ă©coulĂ©e Ă plus de 102 millions d’exemplaires depuis sa sortie, elle reste toujours aussi populaire. Ce succès, elle le doit notamment Ă sa large variĂ©tĂ© de jeux vidĂ©os qu’aucune autre console n’est capable d’atteindre.

La PS4 sous le sapin de Noël

Depuis quelques jours, la Sony PS4 se positionne comme la meilleure vente dans la catĂ©gorie gaming sur Amazon. Il faut dire que la fameuse console est toujours un cadeau qui fait plaisir – et qui permet Ă toutes les gĂ©nĂ©rations de se retrouver autour d’un loisir commun. Au delĂ de la console en elle-mĂŞme, Amazon fait aussi des rĂ©ductions sur des accessoires qui peuvent agrĂ©menter l’expĂ©rience de jeu. Pour ceux qui ont dĂ©jĂ une PS4 chez eux, c’est donc un bon cadeau complĂ©mentaire.

Parmi les accessoires qui ont le vente en poupe pour ces Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon, les manettes PS4 s’Ă©coulent toujours aussi bien. Elles voient leur prix chuter de manière assez brutale aussi, avec dans la plupart des cas au moins 33% de rĂ©duction. Ce qui est aussi très apprĂ©ciĂ© ces dernières annĂ©es dans l’Ă©cosystème PS4, c’est le pack de rĂ©alitĂ© virtuelle qui inclut le nouveau casque (PlayStation VR) avec une camĂ©ra et un jeu. C’est une nouvelle expĂ©rience, et son rapport qualitĂ© prix est excellent pour se lancer dans la VR.

Ci-dessus, vous pouvez voir la liste d’une bonne partie des produits PS4 en promotion sur Amazon. Il faut bien distinguer les consoles – classiques ou Pro – ainsi que les espaces de stockage qui sont associĂ©s Ă chacune d’entre elles. C’est ce qui justifie le prix Ă©galement. Dans tous les cas, la console PS5 la plus populaire n’est autre que la PS5 Slim 500 Go, et elle saura dĂ©jĂ ravir quiconque souhaite se mettre aux jeux vidĂ©os.

Pour rappel, la Sony PS4 est la deuxième console la plus vendue de tous les temps, derrière la PS4. Elle se positionne loin devant sa grande rivale, la Xbox One de Microsoft qui s’Ă©tait Ă©coulĂ©e Ă 40 millions d’exemplaires ‘seulement » Ă la fin 2018. La PS4 qui est en rĂ©duction sur Amazon ce vendredi est aussi loin devant la Nintendo Switch, qui est toutefois beaucoup plus rĂ©cente.

Amazon soutient les ventes de PS4 Sony

Comme nous le disions plus haut, il y a non seulement la PS4 qui est en vente flash sur Amazon, mais aussi des accessoires – et surtout des jeux. Pour ceux qui ont dĂ©jĂ la console chez eux (ou pour ceux qui commencent et qui veulent s’Ă©quiper), il est indispensable d’avoir des jeux pour commencer Ă s’amuser. Bonne nouvelle, le marchand propose aussi les derniers jeux en promotion : FIFA 2020, Spiderman ou encore The Last of Us Remastered font partie des top ventes ce vendredi grâce Ă des remises encore jamais vues.

Si vous aviez l’intention d’acheter une console Sony PS4 pour NoĂ«l, Amazon est vraiment la solution aujourd’hui. Vous ne verrez probablement pas une remise aussi gĂ©nĂ©reuse ailleurs sur internet ou dans une boutique traditionnelle. Et si jamais le cadeau de NoĂ«l ne plaisait finalement pas, le cyber-marchand vous offre un droit de rĂ©tractation pendant 30 jours. A tout moment, vous pouvez renvoyer la console PS4 et obtenir un remboursement complet.

Encore une fois, cette vente flash spĂ©ciale PS4 ne devrait pas durer longtemps sur Amazon, et il faudra ĂŞtre rapide pour sĂ©curiser son achat de NoĂ«l. La version de la console PS4 Slim 500 Go avec le Voucher Fortnite et la manette Dualshock 4 Ă 189€ au lieu de 299€ (hors coĂ»t du Voucher) est la plus compĂ©titive, on ne l’avait vu que quelques minutes pendant le Black Friday. C’est la dernière chance d’avoir une console PS4 Ă ce prix, il ne faut pas manquer l’occasion.

