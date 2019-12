Bon plan : Samsung Galaxy S10e, le prix chute brutalement 🔥

Les « Ventes Flash de NoĂ«l » ont commencĂ© depuis plusieurs jours chez Amazon, et c’est le Samsung Galaxy S10e qui n’y Ă©chappe pas. Ce smartphone haut de gamme est le dernier en date de la gamme du constructeur corĂ©en. A quelques jours de NoĂ«l, cette offre est sans hĂ©siter une excellent occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir Ă ses proches. Attention, avec une telle promotion, les stocks seront forcĂ©ment limitĂ©s, le Galaxy S10e ne restera pas Ă ce prix très longtemps.

Cette annĂ©e, Samsung met l’un de ses derniers smartphones en vente flash Ă NoĂ«l sur Amazon, il est important de prĂ©ciser que ce tĂ©lĂ©phone est extrĂŞmement rĂ©cent, il a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par le constructeur corĂ©en au cours du MWC de Barcelone qui s’est dĂ©roulĂ© en fĂ©vrier dernier. De par cette sortie assez rĂ©cente, nous sommes extrĂŞmement surpris de le retrouver en promotion sur Amazon, surtout Ă quelques jours de NoĂ«l.

La gamme Galaxy S10 Ă petit prix sur Amazon

Avec le concept des ventes flash Amazon, Samsung peut se permettre de faire chuter le prix de son Galaxy S10e de quelques centaines d’euros, ce qui permet d’opter pour un smartphone de luxe sous la barre des 500 €. Une telle offre permet de vous faire plaisir, ou Ă un de vos proches pour NoĂ«l. Comme vous le savez surement, il ne vous reste que quelques jours pour finaliser vos cadeaux, pendant cette dernière ligne droite les boutiques physiques vont ĂŞtre bondĂ©es il sera bien plus confortable de vous le procurer en ligne surtout si vous rĂ©alisez en plus des Ă©conomies.

Le Samsung Galaxy S10e est le petit frère des Galaxy S10 et S10+, tous font partie de la famille des smartphone haut de gamme de l’entreprise. Samsung s’est inspirĂ© d’Apple avec ses iPhone en prĂ©sentant Ă son tour trois smartphones de la mĂŞme gamme en mĂŞme temps. Le Galaxy S10e se positionne comme le smartphone le plus accessible des 3, et son principal avantage est son excellent rapport qualitĂ©-prix qui s’amĂ©liore encore pendant les ventes flash de NoĂ«l Amazon.

Si en 2019, Samsung a Ă©galement prĂ©sentĂ© une autre gamme avec ses Galaxy Note 10 et Note 10+. Les Galaxy S10 restent bien plus accessibles. Ceux pour qui, mĂŞme en vente flash Amazon, le prix reste encore trop Ă©levĂ©, il reste l’immense gamme des Galaxy A dont le A10 commence Ă moins de 150€.

Le Samsung Galaxy S10e Ă un prix imbattable sur Amazon

Si vous voulez en savoir plus les aspects techniques de ce smartphone nous vous invitons Ă lire notre fiche, ici nous n’entrerons pas dans les dĂ©tails. Il faut simplement noter que le Samsung Galaxy S10e se dĂ©marque de ses confrères grâce Ă son aspect compact, critère Ă ne pas nĂ©gliger, de plus en plus d’utilisateurs veulent retrouver des portables plus petits, plus maniables.

De plus, ce smartphone prĂ©sente un excellent ratio taille-Ă©cran, Samsung a Ă©tĂ© intelligent en plaçant le capteur photo avant dans un pinçon et non dans une encoche comme on peut le voir sur de nombreux smartphones. En parlant de photo, le Galaxy S10e est Ă©quipĂ© d’un excellent appareil. Encore une raison pour ne pas s’en priver en ces ventes flash de NoĂ«l Amazon. Autre argument, et pas des moindres, ce smartphone est Ă©quipĂ© d’une prise jack, ce qui est extrĂŞmement rare sur des modèles aussi rĂ©cents que le Samsung Galaxy S10e.

Ce qu’il faut retenir : le Samsung Galaxy S10e qui profite des ventes flash de NoĂ«l Amazon est le plus accessible de cette gamme, tout en disposant du savoir faire inĂ©galable du numĂ©ro 1 mondial. Toutes les caractĂ©ristiques techniques du smartphone sont Ă retrouver directement sur Amazon, ou sur notre fiche produit si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ce produit avant de l’acheter.

Après le Black Friday, place aux ventes flash de Noël

Depuis le 9 dĂ©cembre et jusqu’au 22 dĂ©cembre 2019, Amazon a donnĂ© le coup d’envoi des ventes flash de NoĂ«l. Cette opĂ©ration commerciale succède au cĂ©lèbre Black Friday en proposant des promotions tout aussi intĂ©ressantes. Nous avons fait le choix pour cette fois-ci de nous concentrer sur l’excellent Samsung Galaxy S10e, mais vous trouverez une multitude d’offres, sur un grand nombre de produits. En plus des appareils Ă©lectroniques et des smartphones, Amazon Ă©tend ses promotions Ă l’ensemble des catĂ©gories. C’est le moment ou jamais de finir (ou de commencer) vos achats de NoĂ«l, en profitant de belles promotions.

Vous avez manquĂ© l’occasion de profiter du Black Friday ? Heureusement il vous reste les ventes flash de NoĂ«l Amazon, c’est la parfaite occasion de trouver des produits Ă prix rĂ©duit, que ce soit le Samsung Galaxy S10e ou d’autres smartphones. Exactement comme pendant le Black Friday, Amazon vous permet de profiter d’un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours. Une pĂ©riode qui permet de changer d’avis en renvoyant son achat et bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement intĂ©gral. Aucun risque de se retrouver avec un smartphone ou un achat qui pourrait ĂŞtre inutile. Ce dĂ©lai de rĂ©tractation concerne l’acheteur mais Ă©galement celui qui reçoit le cadeau.

Comme chaque annĂ©es, les ventes flash de NoĂ«l Amazon demeurent une vĂ©ritable opportunitĂ© de prĂ©parer ses cadeaux plutĂ´t que d’errer dans les magasins bondĂ©s en ces pĂ©riodes de fin d’annĂ©e. Attention, ce n’est pas forcĂ©ment plus simple, en ligne il faut savoir ĂŞtre rĂ©actif, les ruptures de stock arrivent bien plus vite qu’on le pense. Que ce soit le Galaxy S10e ou un autre appareil, les ventes flash ne durent pas longtemps et disparaissent comme elles sont arrivĂ©es.

Voici la liste des deals Amazon :

