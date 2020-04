Bon Plan : toutes les Surface jusqu’à -15% sur le site officiel Microsoft

La toute nouvelle génération des Microsoft Surface a beau être récente, la marque n’hésite pas à nous proposer de très belles ventes flash sur son site officiel jusqu’à dimanche. Elle vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur toutes les configurations des Surface Pro 7, Surface Laptop 3 et Surface Pro X. Voici les meilleures offres, pour économiser jusqu’à 397€ :

15% de réduction sur les Surface Pro 7

La Microsoft Pro 7, c’est l’équilibre parfait entre flexibilité d’une tablette et puissance d’un ordinateur classique. La dernière version du PC hybride de Microsoft est sortie il y a un peu plus de 6 mois, et le succès est déjà au rendez-vous.

Pendant cette opération ventes flash qui dure jusqu’au 3 mai, Microsoft offre une remise de 15% sur toute la gamme, sur toutes les couleurs et les configurations. Pour prendre un exemple, la Surface Pro 7 avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 849€ au lieu de 999€. Les configurations avec des processeurs plus puissants (comme le i7), davantage de RAM (8 ou 16 Go) bénéficient aussi de la même remise en pourcentage. Au final, cela peut vite aller au-delà des 300€ d’économies sur un seul PC hybride.

Voir les offres Surface Pro 7

Enfin, pour ceux qui voudraient immédiatement s’équiper de la suite Microsoft 365, le site propose aujourd’hui tous les abonnements avec 20€ de réduction. Vous pouvez les retrouver au moment de faire votre configuration de Surface.

Toute la gamme de Surface Laptop 3 en promo

Si le côté hybride de la Surface Pro 7 ne vous intéresse pas, Microsoft propose une gamme d’ordinateurs portables ultras légers, les Surface Laptop 3. L’autonomie de plus de 11 heures est son plus grand atout, tout comme son design premium et son poids plume. Vous avez le choix entre deux tailles d’écrans, 13,5 ou 15 pouces. Grâce aux réductions actuellement proposées par Microsoft, vous pouvez économiser jusqu’à 397,35€ sur les Surface Laptop 3 seules.

Comme pour le Surface Pro 7, Microsoft propose également plusieurs packs avec des remises encore plus généreuses. Ça vous permettra de vous équiper d’accessoires en réduction (souris, stylets, headphones, dock…) pour obtenir la meilleure expérience possible.

Voir les offres Surface Laptop 3

Juqu’à 300€ d’économies sur un Surface Pro X

Si vous êtes à la recherche d’une tablette hybride design et pensée pour les déplacements, la Surface Pro X est un excellent choix. Son écran tactile de 13″ est un réel atout, tout comme sa connectivité 4G LTE intégrée. Si vous êtes un travailleur nomade, utilisant énormément la suite Microsoft 365, c’est l’outil idéal, couplé à un clavier Surface Pro X Signature et le Slim Pen.

Tournant grâce à une puce ARM et couplée à 8 ou 16 Go de RAM, elle est très rapide pour la bureautique. Elle n’est par contre pas compatible avec les applications en 64 bits, si vous avez l’habitude d’utiliser des logiciels comme Photoshop, mieux vaudra vous tourner vers la Surface Pro 7.

Pendant les ventes flash sur le site officiel de Microsoft, vous pouvez économiser jusqu’à 300€ sur les différentes configurations de la Microsoft Surface Pro X :

Voir les offres Surface Pro X

Toutes les promotions sur le site officiel de Microsoft se terminent le 3 mai, soyez donc rapides si vous voulez en profiter !