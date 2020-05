French Days : Amazon casse les prix, voici 10 offres choc

Si les French Days débutent officiellement demain matin, certains marchands comme Amazon ou Fnac ont pris de l’avance. Si le confinement a été très douloureux pour certains acteurs, ils espèrent ainsi se rattraper sur cette opération Made in France. Ce mardi soir, il y a quelques très beaux deals à saisir pour ces French Days sur Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount ou encore AliExpress.

Liste des participants aux French Days 2020 :

French Days 2020 : les offres en direct

Ci-dessus, toutes les offres spéciales sont limitées par le temps et le stock. Pendant les French Days Amazon, Fnac, Cdiscount et consorts, il vaut mieux sauter sur les occasions dès lors qu’une affaire se présente. Même ce mardi soir, les promotions sont à durée limitée et elles pourraient très bien ne plus être là demain. Il ne faut donc pas hésiter si vous trouvez un produit qui vous intéresse à prix réduit.

Les French Days, un festival de promotions

Les French Days ont été imaginés en avril 2018, pour soutenir les cyber-marchands français face au Black Friday. C’est un second rendez-vous annuel qui permet aux français de faire de très belles économies sur tous types de produits. Si à l’origine, cette opération a été imaginée par des acteurs locaux comme Cdiscount ou Fnac, elle a depuis pris une ampleur plus grande : les French Days Amazon et AliExpress ont pris de l’ampleur, c’est un succès.

Cette année, les French Days sur Amazon (et chez les autres) ont un goût assez particulier. Alors qu’ils devaient initialement se tenir fin avril, ils ont finalement été décalés à la fin du mois de mai. Le confinement a pénalisé leur opération, et elle a failli ne pas voir le jour. Finalement, les e-commerçants se sont concertés pour faire un bel événement pendant quasiment une semaine, du 27 mai au 2 juin.

Cela dit, les French Days fonctionnent toujours de la même façon : Amazon, AliExpress, Fnac et consorts mettent toujours les meilleures offres en avant dans les premiers jours. Ensuite, il faudra espérer que le stock ne disparaisse pas trop vite. Il faut donc être réactif pour saisir toutes les plus grandes marques à des prix réduits pendant les French Days sur Amazon.

Pour voir les offres sur Amazon, c’est ici :

Les French Days sur Amazon, le top en mai

Cette année, les marchands français sont plutôt discrets pour les French Days : Amazon et AliExpress ont la voie libre pour lancer leurs plus belles promos et séduire le public français avec des offres à des prix défiants toute concurrence. Cela dit, Fnac et Darty ne sont pas en reste, et ces deux acteurs ont déjà sorti ce mardi soir de très belles affaires.

Ci-dessus, nous avons fait une liste de quelques bons plans à ne surtout pas rater ce mardi. Cette sélection pour les French Days sur Amazon sera mise à jour tout au long des prochains jours, avec les meilleures offres. Si nous couvrons principalement la high-tech, il y a toutes les catégories de produits qui sont en réduction. Cela va aussi bien de l’électronique en passant par la cuisine, la culture ou encore le bricolage.

Cette année, les marchands ont décidé de mettre les plus grandes marques en avant pour les French Days 2020 : Amazon fait honneur à Apple, Samsung, Huawei ou encore Bose. On retrouve de très belles remises sur des outsiders comme Xiaomi (et ses Redmi), OnePlus ou encore Sony et Microsoft. Cela concerne la tech, mais vous pouvez retrouver des marques aussi prestigieuses sur toutes les thématiques. C’est le cas avec Dyson dans l’électroménager par exemple, ou encore de Moulinex dans la partie cuisine.

Une flexibilité idéale pour faire ses achats

Pendant les French Days, Amazon est le site e-commerce qui propose le plus de flexibilité à son public. En l’occurrence, ils bénéficient d’une période de 30 jours pendant laquelle ils peuvent tester leur produit. S’ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent demander un renvoi et un remboursement complet. Cdiscount, Fnac ou encore AliExpress offrent tous le minimum obligatoire, soit 15 jours. Cela dit, cela reste suffisant pour appréhender son achat.

Cette période d’essai est également valable pendant des périodes promotionnelles, comme les French Days. Les marchands sont vraiment flexibles là-dessus, vous n’aurez donc aucun mal pour acheter sans risque et sans engagement en ligne. Leur procédure pour récupérer les colis est simple, vous n’aurez aucune difficulté pour opérer le retour. Même pendant les French Days, alors que les volumes sont plus importants, cela se fait rapidement.

Le vrai défi lors de ces French Days sur Amazon, Fnac, Cdiscount ou Darty, c’est qu’il faut réussir à décrocher les meilleures remises. Et malheureusement, elles partent à toute vitesse. Il faut donc savoir scruter chacun des sites pour trouver les meilleurs prix en cours. C’est ce que nous faisons tout au long de la période pour nos lecteurs. A tout moment, les tarifs peuvent évoluer, nous vous invitons à être rapide.

Si vous ne voulez pas rater un morceau de ces French Days 2020, nous vous invitons à mettre cette page dans vos favoris. Vous y trouverez tous les bons plans mis à jour des French Days 2020, sur Amazon et tous les autres marchands. C’est un bon moyen d’avoir une idée des produits les plus populaires et des meilleures remises. Comme chaque année, on a de belles surprises, il faut donc savoir être très vif pour bénéficier des deals de qualité.

