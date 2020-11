Black Friday : les 10 meilleurs deals jusqu’à -80% ce lundi 🔥

Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac aura lieu fin novembre, comme chaque année. Néanmoins, la situation sanitaire a modifié un peu les habitudes des marchands en ligne. Depuis le début de ce mois, on retrouve des deals généreux sur une multitude de références. Voici les meilleures promotions pour ce lundi.

Écouteurs sans fil AUKEY à 29€ au lieu de 69€ (coupon)

D’habitude, le Black Friday sur Amazon a lieu pendant quelques jours. Cette annĂ©e, le leader du e-commerce a dĂ©cidĂ© d’Ă©taler les promotions sur un dĂ©lai plus long. Les marchands français comme Cdiscount, Fnac ou Darty font de mĂŞme pour cette Ă©dition, ce qui permet de profiter de nombreux produits Ă prix barrĂ©s. C’est une belle opportunitĂ© de rĂ©aliser des Ă©conomies, voire d’anticiper sur les cadeaux des fĂŞtes de la fin d’annĂ©e.

Le Black Friday chez Amazon, Cdiscount et les autres plateformes laissent place Ă diffĂ©rents types de remises, comme d’habitude. Il y a les ventes Ă©clair, des promotions gĂ©nĂ©reuses qui sont restreintes aussi bien dans le temps que dans les quantitĂ©s disponibles. Elles ont vocation Ă durer quelques heures au maximum. Compte tenu du fait qu’elles visent souvent des marques premium comme Apple, Microsoft ou Sony, les deals ont tendance Ă partir très vite.

Fnac, Cdiscount, Amazon au top de Black Friday

Sinon, on retrouve des offres en fil rouge, elles sont faites pour durer plus longtemps. Pour Black Friday, Amazon a décidé de mettre en avant ces offres dès le début du mois en cours. Les acteurs français font de même, on voit aussi des promotions sur les sites Cdiscount, Fnac et Darty depuis quelques jours. Les clients peuvent faire leurs courses depuis chez eux tout en réalisant des économies sur des produits qui deviennent accessibles au plus grand nombre.

Amazon est Ă©troitement liĂ© au Black Friday, et c’est bien normal. L’Ă©vĂ©nement tient son origine des États-Unis il y a plusieurs dĂ©cennies avant d’arriver en France il y a une dizaine d’annĂ©es. Le marchand est considĂ©rĂ© comme un leader de l’opĂ©ration en raison de sa grosse force de frappe Ă l’international, mais d’autres acteurs sont tout aussi capables de tirer leur Ă©pingle du jeu Ă chaque Ă©dition.

A Black Friday, Amazon ne reprĂ©sente qu’une petite part du volume des ventes rĂ©alisĂ© en France. Et pour cause, plus de 80% des ventes sont effectuĂ©es dans des boutiques physiques lors de cette opĂ©ration. Sur les 20% restants, Amazon a droit Ă une petite part du gâteau, car il existe beaucoup d’autres cyber-marchands ainsi que les marques elles-mĂŞmes. Ce sont ses prix barrĂ©s mis en avant chaque annĂ©e qui explique pourquoi on parle autant de la plateforme lors de cette opĂ©ration.

Le Black Friday sur Amazon n’a pas encore commencĂ© officiellement. Cela est loin d’empĂŞcher le marchand en ligne de dĂ©voiler de belles promotions, comme un avant-goĂ»t de l’Ă©vĂ©nement. Il fait chuter les prix de produits en vogue comme les Samsung Galaxy S20, les AirPods Pro, Mi Note 10 ou encore les Redmi Note 9 Pro et le Mi Note 10. Les remises peuvent aller jusqu’Ă -20 voir -30% sur les grandes marques, mĂŞme quand il s’agit de produits prĂ©sentĂ©s il y a quelques mois.

Le Black Friday, RDV en novembre

Black Friday a pris de l’ampleur depuis son arrivĂ©e en France. Amazon est vu comme le fer de lance de l’opĂ©ration, mais Cdiscount, Fnac ou Darty sont aussi des acteurs de poids en novembre. Tous les marchands surfent sur cette opportunitĂ© pour mettre en avant de nombreuses rĂ©fĂ©rences Ă prix barrĂ©s, au point qu’on retrouve souvent des meilleurs deals que pendant les soldes.

Ce lundi, les promotions sont excellentes. Si le Black Friday sur Amazon n’a pas encore droit au coup d’envoi officiel, on trouve dĂ©jĂ des prix barrĂ©s sur toutes les catĂ©gories de produits. L’Ă©lectronique et l’informatique sont au top, mais aussi le bricolage, la culture, la santĂ©, les jeux vidĂ©o ou la dĂ©coration. Pour toutes les thĂ©matiques, il faut ĂŞtre rapide, car les meilleurs plans partent Ă vitesse grand V.

Depuis ce dĂ©but de Black Friday anticipĂ©, Amazon propose dĂ©jĂ des très bons deals. On a pu voir des excellentes promotions, Ă l’exemple des AirPods Pro qui ont profitĂ© d’une remise de -25% tout le week-end. De la mĂŞme façon, la Microsoft Surface Pro 7 et les Philips Hue ont Ă©tĂ© vus Ă prix barrĂ©s lors de ces derniers jours.

Vous vous en doutez, les produits qui profitent des meilleurs deals arrivent vite en rupture de stock. L’avantage de ce Black Friday sur Amazon tient dans le fait qu’il y a de nouvelles promotions tous les jours. Il y en a des milliers, ce qui veut dire qu’il faut du temps pour trouver les bons plans qui vous intĂ©resse. Des centaines de pages web se consacrent aux offres sur la plateforme e-commerce, vous devez fouiller un peu afin d’espĂ©rer rĂ©aliser des affaires.

Amazon offre un bel argument

Avant que le Black Friday sur Amazon ne commence vraiment, le marchand en ligne a dĂ©jĂ affichĂ© un bel avantage. C’est peut-ĂŞtre un dĂ©tail, mais cela reste un vrai point fort par rapport Ă ses rivaux. En effet, la plateforme allonge son dĂ©lai de rĂ©tractation jusqu’au 31 janvier 2021. Cela vous laisse tout le temps de renvoyer vos cadeaux de NoĂ«l – après les fĂŞtes sans pression. En comparaison, cette mĂŞme pĂ©riode est de 14 jours chez les marchands français comme Cdiscount, Fnac et Darty. Chez Amazon, vous avez la garantie d’avoir le temps nĂ©cessaire pour vos retours en cas de besoin.

Dans tous les cas, il faut ĂŞtre rapide. Les ruptures de stock ont dĂ©jĂ impactĂ© certains produits depuis le dĂ©but de l’ouverture des hostilitĂ©s. Amazon a Ă©tĂ© obligĂ© de rallonger certains dĂ©lais de livraison, car beaucoup de clients arrivent en masse sur la plateforme e-commerce. Le marchand a confiĂ© que les stocks Ă©taient tendus de base et que certains entrepĂ´ts avaient dĂ» fermer en avril, ce qui rendait la pĂ©riode difficile pour lui aussi.

