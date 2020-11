Black Friday : Amazon casse (déjà) ses prix en ce lundi 🔥

Lundi dernier, Amazon a initié son opération « Black Friday avant l’heure ». Entre temps, il y a eu l’annonce du confinement et le marchand a donc décidé de retirer le terme pour ne pas mettre d’huile sur le feu. Cela dit, l’ogre du e-commerce maintient son plan et enchaine les promotions de manière agressive. Ci-dessous, tous les bons plans à ne pas rater ce lundi.

Le Black Friday chez Amazon est LE grand temps fort de l’année. En moins d’une décennie, le marchand américain a réussi à positionner cette opération comme un événement incontournable chez les français. Il avance deux formats de remises : les « offres du jour » et les « offres flash ». Les premières durent de minuit à minuit et ne sont pas limitées par le stock. Les secondes sont bien plus courtes.

Pour le Black Friday, Amazon est parvenu à trouver un modèle pour faire revenir ses clients de manière régulière sur la plateforme. Ces offres éclair incitent les clients à revenir régulièrement pour y découvrir de nouvelles affaires. Ce sont aussi elles qui concernent les marques les plus populaires. On retrouve du Apple, Samsung mai aussi Microsoft et Xiaomi à bas prix. Attention, elles sont limitées par les quantités et par le temps.

Comment Amazon a développé Black Friday

Le Black Friday est une opération d’origine américaine qui remonte déjà à plusieurs décennies. Cela dit, la popularité de cette dernière s’est intensifiée dans les 20 dernières années, avec l’essor du web. En France, le Black Friday a été importé par Amazon – qui en a fait un événement fort. Même les magasins traditionnels s’y sont mis, et l’opération est entrée dans la culture.

Le Black Friday sur Amazon est un temps parfait pour faire ses achats. En effet, il se situe à quelques semaines de Noël. Pour cette édition 2020, le format est quelque peu différent puisque le marchand américain étale l’opération sur tout un mois (depuis le 26 octobre jusqu’au 30 novembre). Tout du long, on retrouve des deals éclairs sur toutes les catégories, avec des économies réelles.

Sur les dernières années, le Black Friday chez Amazon s’est plutôt étalé sur une semaine (Black Friday Week). C’est également le cas chez d’autres e-marchands tels que Fnac, Darty, Boulanger ou Cdiscount. Dans les magasins physiques, cette tendance est la même. Le Black Friday est populaire parce qu’il permet de faire des cadeaux de Noël à des prix vraiment plus bas.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Black Friday sur Amazon est étendu. Le marchand veut se rattraper sur la fin d’année après un premier confinement qui lui a été défavorable. Si les volumes d’achat sur le web ont grimpé, la plateforme américaine a eu du mal : entrepôts fermés, difficultés logistiques, obligation de se limiter aux produits essentiels, ruptures de stock etc. Novembre est donc le temps idéal pour se relancer.

Où dénicher les meilleures affaires ce lundi ?

Sur Amazon, le Black Friday est une opération qui est ouverte à tous. Certes, il ne l’appelle plus officiellement « Black Friday avant l’heure » depuis ce samedi, mais c’est tout comme. D’ailleurs, la page de l’opération est restée strictement la même, juste sans la mention qui fait référence au fameux vendredi noir. Vous pouvez la retrouver dans le menu du site marchand, dans l’onglet « Ventes Flash ».

Pour ceux qui n’ont pas le temps de scruter les centaines de pages de bons plans du Black Friday sur Amazon, la solution de rapidité est la barre de recherche. Si vous avez un produit en tête, et que vous voulez prendre, cherchez-le directement via cette dernière. Vous arriverez directement sur la référence et vous pourrez facilement voir si elle est éligible à une promo.

Dans notre liste de bons plans ci-dessus, le Black Friday sur Amazon semble se concentrer autour de la high-tech. La réalité est bien différente puisque toutes les catégories sont visées par les réductions (culture, beauté, jardinage, décoration…). Nous avons juste privilégié cette thématique car elle est la plus proche de notre expertise, et parce que c’est la plus populaire de toutes.

Dans l’électronique et l’informatique, on voit les plus grandes marques à l’honneur. En ce lundi, on voit des deals spéciaux Black Friday sur Amazon qui ciblent des marques comme Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Microsoft ou Sony. Que ce soit pour un ordinateur, une tablette, un smartphone ou tout autre produit high-tech, vous pouvez faire des économies immédiates. Attention, le stock sera limité.

Une souplesse généreuse chez Amazon

Après avoir réussi un brillant Prime Day en octobre, Amazon mise sur le Black Friday. Pour faciliter les achats de Noël en avance, il a pensé à tout. Tous vos achats sont éligibles à la politique de « satisfait ou remboursé ». Alors qu’en temps de base, vous avez 30 jours pour renvoyer le produit, Amazon a décidé de prolonger cette durée. Vous pouvez donc le renvoyer jusqu’au 31 janvier 2021 (date fixe), ce qui vous permettra donc de renvoyer vos achats même après Noël.

Quand on sait que ses concurrents en ligne limitent les retours à 14 jours, Amazon fait très fort. C’est justement cette mesure qui devrait gonfler les volumes pour ce Black Friday Amazon avant l’heure. Vous avez donc tout intérêt à bénéficier des offres éphémères en cours pour faire vos cadeaux de la fin d’année. Dans le pire des cas, même si vous trouvez le même produit moins cher par la suite, vous pouvez donc le renvoyer sans frais.

Pour être sûr de ne rien rater de ce Black Friday Amazon, mettez cette page dans vos favoris. La sélection plus haut est mise à jour régulièrement, vous pourrez y voir toutes les offres à ne pas rater. Elles concernent en partie Amazon, mais aussi tous les autres grands marchands en ligne.

