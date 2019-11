Black Friday Amazon : les meilleures promos jusqu’à -70% ce mercredi 🔥

Nous sommes en pleine Black Friday Week sur Amazon, Ă seulement quelques jours du vendredi noir – et le marchand a dĂ©jĂ dĂ©cidĂ© de casser les prix sur les marques les plus tendances du moment. De la mĂŞme manière, Cdiscount, ou encore Fnac Darty ont Ă©galement pris de l’avance et commencent dĂ©jĂ Ă partager de bonnes affaires sur de nombreux produits. Pour vous aider Ă repĂ©rer les meilleures offres, et surtout Ă ne pas manquer aucune vente flash, nous avons prĂ©parĂ© une liste de produits qui sera mise Ă jour frĂ©quemment.

Mais d’abord, la liste des acteurs de ce Black Friday :

Pour cette nouvelle Ă©dition du Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et les autres ont prĂ©vu de belles promotions le jour J mais le reste de la semaine Ă©galement. Sur chacune de ces plateformes vous pourrez profiter d’une très grande quantitĂ© de produits Ă très bas prix, voyez par vous mĂŞme en ce mercredi. Que ce soit Amazon ou encore Cdiscount, vous trouverez facilement un espace dĂ©diĂ© au Black Friday, ce qui vous donnera accès Ă la totalitĂ© des offres proposĂ©es par ces marchands.

Black Friday 2019 : les offres en direct



Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Mercredi 27 novembre, 7h03

Black Friday Amazon, repérer les meilleures offres

Dans quelques semaines NoĂ«l sera lĂ , il est donc grand temps de faire ses achats. Le Black Friday est le moment idĂ©al pour profiter de bons plans et anticiper les achats de fin d’annĂ©e. Nous avons dressĂ© une liste consacrĂ©e Ă ce Black Friday Amazon, Cdiscount et Fnac Darty. Elle recense des produits de grandes marques ainsi que des rĂ©fĂ©rences très en vogue, le tout Ă bas prix. Nous mettons rĂ©gulièrement Ă jour cette notre courte sĂ©lection tout au long de ce mercredi afin que les offres proposĂ©es soient le plus fraiches possible.

Cet Ă©vĂ©nement devient progressivement populaire Ă travers l’Hexagone, il est donc possible que ce soit la première fois que vous vous intĂ©ressiez au Black Friday Amazon et Cdiscount. Il est donc important de rappeler quelques Ă©lĂ©ments Ă connaitre sur cette opĂ©ration annuelle. Les gĂ©ants du e-commerce mettent Ă disposition des milliers d’offres promotionnelles sur cette pĂ©riode, et il faut savoir que toutes sont classĂ©es en deux catĂ©gories bien distinctes. On retrouve tout d’abord les ventes flash, cela veut dire qu’elles disparaissent souvent en quelques heures Ă peine car leurs stocks sont très limitĂ©s. Ces ventes flash sont mises en avant par les vendeurs puisqu’elles demandent aux consommateurs de revenir plusieurs fois par jour sur le site. Cette limite de temps et de stocks demande Ă©galement au client d’ĂŞtre rĂ©actif.

Attention, toutes les offres proposĂ©es pendant le Black Friday Amazon et Cdiscount ne sont pas que des offres flash. Certaines sont bien plus longues et peuvent parfois durer sur l’ensemble de l’Ă©vĂ©nement. Il est important de prĂ©ciser que les marques optant pour ce type d’offres sont peut-ĂŞtre un peu moins connues que celles proposĂ©es lors des ventes flash, mais les promotions sont bien plus intĂ©ressantes, ce qui permet donc de faire de belles Ă©conomies sur une multitude de rĂ©fĂ©rences.

Par rapport aux soldes, le Black Friday ne permet pas aux marchands Amazon, Cdiscount, Darty et les autres de vendre à perte. Malgré cela, les bons plans proposé lors de cette opération lui permet de progressivement dépasser les soldes. Il faut dire que la période du Black Friday arrive juste avant Noël, ce qui permet indéniablement de se faire plaisir et de faire plaisir à son entourage sans se ruiner, avec des produits de grandes marques en promotion.

Voici les deals du Black Friday Amazon :

Voir les offres Amazon

Amazon, Cdiscount et Fnac ouvrent la voie

Le Black Friday sans Amazon ne serait pas ce qu’il est devenu. La raison est simple : l’opĂ©ration annuelle est un Ă©vĂ©nement en provenance des États-Unis, tout comme Amazon. Le marchand a très largement contribuĂ© Ă l’hĂ©gĂ©monie de l’Ă©vènement Ă travers le monde. Pour ces raisons, la plateforme reste l’un des principaux acteurs du Black Friday 2019.

Le Black Friday sur Amazon grossi d’annĂ©e en annĂ©e, de plus en plus de marques sont prĂ©sentes. Ă€ l’origine cet Ă©vĂ©nement Ă©tait principalement consacrĂ© aux appareils Ă©lectroniques, cependant il s’Ă©tend aujourd’hui les domaines, que ce soit la cuisine, le jardinage, le bricolage, le gaming, ou la mode. Nul doute que le Black Friday est la bonne occasion pour dĂ©nicher tous les produits qui vous plaisent ou que vous recherchez directement.

Plusieurs remises ont Ă©tĂ© lancĂ©es ce week-end et continuent ce mercredi matin, elles concernent des grandes marques. Par exemple, Apple prĂ©sente de belles rĂ©ductions sur ses iPad et ses MacBook tandis que Huawei casse les prix de sa gamme P30 et Mate 20. Le Black Friday sur Amazon commence de plus en plus tĂ´t, l’Ă©vĂ©nement bat dĂ©jĂ son plein alors que la journĂ©e du vendredi n’a pas encore commencĂ©.

Les plus belles offres de l’annĂ©e

Comme nous l’avons Ă©voquĂ© plus haut, le Black Friday est arrivĂ© en France il y a quelques annĂ©es, en ce lapse de temps cet Ă©vĂ©nement a rĂ©ussi Ă se faire une place prĂ©pondĂ©rante dans l’Hexagone. De plus en plus de français connaissent, participent, et attendent avec impatience la fin novembre.

Nous l’avons dit, le Black Friday se base principalement sur les offres flash et le fait que les stocks soient très restreints. Cela force Ă©videmment les consommateurs Ă acheter rapidement. Heureusement, les principaux marchands vous offre la possibilitĂ© de vous rĂ©tracter en cas de regrets. De son cĂ´tĂ© Amazon propose un dĂ©lai de 30 jours pour changer d’avis, tandis qu’il passe Ă 15 jours chez Cdiscount et la Fnac. Si vous ĂŞtes allĂ© trop vite dans votre achat sous la pression d’une vente Ă©phĂ©mère, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une deuxième chance.

Dans le cas oĂą vous n’avez pas vraiment le temps de surveiller le Black Friday ce mercredi sur Amazon, Cdiscount, Fnac Darty, n’hĂ©sitez Ă mettre cette page web en favoris. Elle sera mise Ă jour pendant la journĂ©e, vous avez donc la certitude de ne pas louper les meilleures plans disponible en temps rĂ©el, Ă travers toutes ces plateformes.

Vous pouvez accéder aux deals du Black Friday Amazon :

Voir les offres Amazon