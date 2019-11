Black Friday Amazon : les TOP deals jusqu’à -70% pour jeudi matin 🔥

La semaine de Black Friday Amazon bat son plein ce jeudi, et le marchand en ligne en a profitĂ© pour officialiser une nouvelle vague de promotions massive sur des millions de produits. La plateforme y va clairement Ă fond, au mĂŞme titre que Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger. Tous ont pris de l’avance sur le jour officiel dĂ©diĂ© au Black Friday pour casser les prix avec de très grosses rĂ©ductions. Voici notre liste pour vous y retrouver parmi les bons plans.

L’essentiel du Black Friday :

Lors de cette Ă©dition spĂ©ciale du Black Friday, Amazon et les Cdiscount, Fnac et Darty ont publiĂ© leurs offres avant l’heure. Cela a d’ailleurs Ă©tĂ© le cas tout au long de la semaine, mais les offres flash n’avaient pas Ă©tĂ© aussi nombreuses et intĂ©ressantes que depuis ce jeudi matin. Sur chacune des plateformes, vous trouverez un espace dĂ©diĂ© au Black Friday pour trouver les bons plans qui vous intĂ©ressent.

Black Friday 2019 : les offres en direct



Dernière mise à jour : Jeudi 28 novembre, 6h48

Jeudi de Black Friday Amazon, le Jour J-1

Le Black Friday est le moment idĂ©al pour vous faire plaisir ou anticiper sur vos cadeaux de NoĂ«l. Avec ces promotions, vous pourrez faire de belles Ă©conomies, ce qui est forcĂ©ment intĂ©ressant Ă l’aube de la fin de l’annĂ©e et des dĂ©penses qui l’accompagne forcĂ©ment. Cette liste non-exhaustive que nous vous proposons recense tous les produits en promotion sur Amazon au Black Friday. Elle est mise Ă jour souvent mise Ă jour pour que les bons plans soient le plus neufs possible.

Le Black Friday sur Amazon ne cesse de prendre une place plus consĂ©quente en France Ă chaque annĂ©e qui passe. Si c’est la première fois que vous vous intĂ©ressez Ă la Black Friday Week ou Ă toutes ces promotions proposĂ©es par les diffĂ©rents marchands, voici quelques informations de base. Tout d’abord, il existe 2 types de rĂ©ductions pratiquĂ©es Ă cette occasion.

D’un cĂ´tĂ© il y a les offres flash, ce sont les plus allĂ©chantes, mais elles restent en ligne très peu de temps et sont très vite prises d’assaut. De plus, les stocks sont très limitĂ©s, il faut donc ĂŞtre très rapide pour en profiter au Black Friday. Amazon met aussi en ligne des offres plus durables dans le temps et qui peuvent rester d’actualitĂ© mĂŞme pendant tout le long de la semaine.

Lors du Black Friday sur Amazon, ce second type d’offres s’Ă©talent donc plus largement sur la semaine, que ce soit d’ailleurs sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty. Si elles sont plus durables, elles concernent souvent des produits dont les marques sont un peu moins connues. Par contre, les promotions sont plus intĂ©ressantes et peuvent parfois atteindre les -70%, ce qui offre la possibilitĂ© de faire de belles Ă©conomies juste avant les fĂŞtes.

Le Black Friday ne permet pas Ă Amazon, Cdiscount et autres de vendre Ă perte, comme c’est le cas par exemple durant les soldes d’hiver ou d’Ă©tĂ©. Sauf que cette opĂ©ration annuelle prend tellement d’ampleur que les promotions proposĂ©es et l’évĂ©nement en lui-mĂŞme deviennent plus intĂ©ressant que les soldes.

Voici les remises en vigueur au Black Friday Amazon :

Amazon, leader incontournable au Black Friday

Au Black Friday, c’est Amazon qui s’impose comme un des poids lourds de l’opĂ©ration, ce qui s’explique logiquement par le fait qu’il est nĂ© dans le mĂŞme pays que cette dernière, c’est-Ă -dire aux États-Unis. Le marchand a aussi vraiment contribuĂ© en personne Ă ce que celui-ci dĂ©passe les frontières et atteigne l’Europe ainsi que la France. C’est donc Ă cause de tout cela qu’Amazon est un des incontournables du Black Friday.

Ă€ l’origine, le Black Friday Amazon se consacrait plutĂ´t aux appareils et aux produits Ă©lectroniques, ce qui est de moins en moins le cas aujourd’hui, car vous pouvez trouver des multitudes de produits diffĂ©rents. L’opĂ©ration peut dĂ©sormais concerner le bricolage, l’ameublement, la mode et autres. Nul doute que le Black Friday est une belle occasion pour faire l’acquisition des produits que vous cherchez tout en faisant des Ă©conomies significatives.

De belles remises ont Ă©tĂ© d’actualitĂ© toute la semaine du Black Friday qui se clĂ´ture bientĂ´t avec les meilleures offres Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty. Beaucoup de promotions concernent des marques très populaires comme Apple et ses MacBook, Samsung et ses tĂ©lĂ©phones Galaxy S10 ou encore Huawei et ses P30. Cela signifie que mĂŞme des produits très rĂ©cents de grandes marques peuvent ĂŞtre Ă petits prix au Black Friday.

Les plus belles promotions cette année

Le Black Friday se dĂ©ploie peu Ă peu en France et ne cesse de prendre de l’ampleur annĂ©e après annĂ©e. Lors de chaque Ă©dition, l’opĂ©ration prend de l’ampleur et intĂ©resse de plus en plus de français qui se tournent vers Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty pour espĂ©rer y trouver de belles remises sur le produit qu’ils cherchent.

Le Black Friday sur Amazon s’appuie essentiellement sur les offres flash, ce qui veut dire que les utilisateurs doivent ĂŞtre rapides pour espĂ©rer profiter d’une belle rĂ©duction avant que les stocks ne s’Ă©coulent totalement. Mais si vous avez Ă©tĂ© trop rapide dans votre achat, sachez que tous les marchands proposent un dĂ©lai de rĂ©traction lors du Black Friday. Amazon a une pĂ©riode de 30 jours durant laquelle vous pouvez renvoyer le produit et vous faire rembourser dans l’intĂ©gralitĂ©. Chez Cdiscount, Fnac et Darty, ce mĂŞme dĂ©lai est de 15 jours, ce qui est largement suffisant pour savoir que vous n’ĂŞtes pas satisfait de votre produit achetĂ© lors du Black Friday.

Si vous n’avez pas le temps de vous rendre sur toutes les plateformes marchandes qui font le Black Friday, comme Amazon, Cdiscount et autres, n’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page web en favori. Nous l’actualisons toute la journĂ©e pour que les bons plans soient toujours d’actualitĂ© et que vous ayez zĂ©ro dĂ©ception.

Voici les deals du Black Friday sur Amazon :

