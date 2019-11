Le Black Friday Amazon est Ă son comble : le marchand a annoncĂ© hier qu’il proposerait de nouvelles promotions pendant tout le week-end, et c’est chose faite. En attendant le Cyber Monday, Amazon a dĂ©cidĂ© de prolonger des offres choc sur les plus grandes marques. Nous vous avons prĂ©parĂ© une petite sĂ©lection pour ce samedi matin, avec les deals incontournables du jour.

Pour ce Black Friday, Amazon conclut la semaine de la plus belle des manières – avec l’arrivĂ©e de nouvelles remises sur sa plateforme. Pour rivaliser face aux Fnac, Cdiscount, Darty et autres Boulanger qui sont montĂ©s sĂ©rieusement au crĂ©neau cette annĂ©e, le gĂ©ant du e-commerce a rĂ©pondu avec des milliers de promotions supplĂ©mentaires. Cela profite aux français qui peuvent Ă©conomiser toujours plus sur leurs achats. Notre sĂ©lection vous aide Ă y voir plus clair parmi toutes ces offres.

Lors de ce Black Friday sur Amazon, ce sont plusieurs milliers d’appareils qui profitent d’excellentes rĂ©ductions. Le marchand amĂ©ricain ne se concentre toutefois pas seulement sur l’informatique et l’Ă©lectronique – deux thĂ©matiques qu’il apprĂ©cie – et ses promotions influencent toutes les catĂ©gories de produits. Vous pouvez donc retrouver des promotions sur de la literie, de la dĂ©coration ou encore du bricolage.

Amazon a survolé Black Friday

Durant le Black Friday, Amazon vous offre la possibilitĂ© de vous faire plaisir sur de très nombreux produits juste avant les fĂŞtes. Vous pouvez donc vous offrir votre propre cadeau ou anticiper sur les fĂŞtes de fin d’annĂ©e en rĂ©alisant vos achats dès maintenant. Avec le Black Friday sur Amazon, vous pouvez espĂ©rer rĂ©aliser plusieurs centaines d’euros d’Ă©conomie grâce aux promotions en vigueur.

Pour vous simplifier la vie, nous vous avons préparé une petite liste qui référence les meilleures offres flash de cette édition du Black Friday sur Amazon, Cdiscount et consorts, dont une bonne partie qui concerne des produits de marques extrêmement populaires. Celle-ci est mise à jour le plus souvent possible pour que les offres y soient les plus fraîches possible.

Au fil des annĂ©es, le Black Friday sur Amazon s’est imposĂ© aux États-Unis, mais Ă©galement en France oĂą il ne cesse de prendre de l’ampleur Ă chaque Ă©dition. Si c’est la première fois que l’opĂ©ration retient vote attention, sachez qu’il existe plusieurs type d’offres lors de cet Ă©vĂ©nement. D’une part, le Black Friday est l’occasion pour le marchand de proposer des offres flash. Amazon profite aussi du Black Friday pour proposer des deals plus durables et qui restent en ligne pour plus de temps, voir tout au long de cette semaine.

Si le Black Friday ne permet pas Amazon et aux autres marchands comme Cdiscount de vendre Ă perte, l’opĂ©ration est ultra populaire. Avec le temps, les promotions sont devenues plus consĂ©quentes que celles qui sont en ligne lors des soldes d’hiver ou d’Ă©tĂ©. N’oubliez pas que le Black Friday est l’occasion de trouver des millions de produits en promotion en plus des smartphones, des ordinateurs et autres appareils Ă©lectroniques.

Amazon, indispensable au Black Friday

Difficile de diffĂ©rencier Black Friday et Amazon tant le second a contribuĂ© Ă faire grossir le premier. Ce n’est pas un hasard, puisque l’opĂ©ration est nĂ©e aux États-Unis, pays de naissance du groupe fondĂ© par Jeff Bezos il y a maintenant plus de 20 ans. Amazon a donc pris l’évĂ©nement Ă bras le corps tout en participant très largement Ă son exportation au-delĂ des frontières amĂ©ricaines direction l’Europe et la France.

Ă€ ses dĂ©buts, le Black Friday sur Amazon se concentrait spĂ©cifiquement sur les appareils Ă©lectroniques et informatiques. DĂ©sormais, les promotions et les prix cassĂ©s concernent des multitudes de produits issues de toutes les catĂ©gories. Cela peut concerner le bricolage, le jardinage, la mode, l’ameublement et autres. Ă€ l’origine, Amazon ne proposait pas non plus de petits ou de gros Ă©lectromĂ©nagers lors du Black Friday, lĂ oĂą il s’est finalement engouffrĂ© dans la brèche au fil des annĂ©es. DĂ©sormais, l’électromĂ©nager est aussi une star de l’évĂ©nement Ă chaque Ă©dition annuelle.

Toute la Black Friday Week Amazon a Ă©tĂ© l’occasion pour le marchand de dĂ©voiler d’excellents bons plans. Il terminer cette Ă©dition en beautĂ© en levant le voile sur ses meilleurs deals, des prix cassĂ©s dont vous pourrez aussi profiter ce week-end sur Cdiscount, Fnac et Darty. Beaucoup de produits de marques très populaires sont la cible de rĂ©duction, Ă l’exemple des Huawei P30, des Samsung Galaxy S10, des iPhone d’Apple et autres. Cela signifie aussi que vous retrouvez des produits extrĂŞmement rĂ©cents en promotion sur Amazon pour ce Black Friday.

Rafales de promotions sur internet

Ă€ chaque Ă©dition du Black Friday, Amazon rĂ©vèle de plus en plus de promotions allĂ©chantes, ce qui justifie aussi le fait que l’opĂ©ration de cesse de prendre de l’ampleur. Comme les amĂ©ricains, les français s’y intĂ©ressent et voient lĂ l’occasion de rĂ©aliser des Ă©conomies intĂ©ressantes Ă quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Lors de ce Black Friday, Amazon vous offre toutefois une seconde chance si vous ĂŞtes allĂ© trop vite lors de votre achat sur la plateforme en ligne. Chez le marchand, le dĂ©lai de rĂ©traction est de 30 jours, contre 15 jours pour Cdiscount, Fnac et Darty. Durant cette pĂ©riode, vous avez donc la possibilitĂ© de renvoyer votre produit pour vous faire intĂ©gralement rembourser. Si le produit dont vous avez fait l’acquisition au Black Friday ne vous plait pas, vous pouvez donc vous rattraper.

Si vous n’avez pas le temps de vous rendre sur les plateformes en ligne participant au Black Friday, comme Amazon, Cdiscount, Fnac et autres, n’hĂ©sitez pas Ă ajouter cette page web Ă vos favoris. Nous actualisons rĂ©gulièrement notre liste de bons plans très rĂ©gulièrement pour que vous n’ayez pas de mauvaise surprise lorsque vous vous rendez sur la page produit.

