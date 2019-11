Black Friday Amazon : TOP 10 des offres jusqu’à -70% de mardi matin

En cette semaine de Black Friday Amazon, Cdiscount on encore Fnac Darty sont sur le pied de guerre. Ce mardi matin, vous pouvez profiter de milliers de nouvelles offres chez la majorité des marchands. Les plus grandes marques sont représentées lors de cet événement que ce soit Apple, LG, Huawei ou Samsung avec des promotions pouvant atteindre -70%. Ci-dessous, notre sélection des meilleurs plans pour ce Black Friday en direct.

Les participants au Black Friday 2019 :

Il faut savoir que le Black Friday est largement représenté par Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty, ces derniers apparaissent comme les principaux acteurs pour cette opération. Sur ces plateformes, des milliers de produits sont référencés et bénéficient en ce moment même de très belles réductions. Pour vous aiguiller, nous avons préparé une liste de produits parmi les plus populaires pour ce Black Friday. Cette page sera mise à jour fréquemment tout au long de la journée afin que vous ne ratiez aucun bon plan.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Mardi 26 novembre, 8h12

Que retenir pour ce Black Friday Amazon ?

Nous sommes en pleine Black Friday Week, jour J est vendredi prochain, Amazon est déjà dans la course depuis plusieurs jours avec une multitude d’offres sur de nombreux produits de grandes marques. Plus le Black Friday se rapproche, plus le géant américain du e-commerce ajoute des promotions intéressantes et attractives. Depuis déjà quelques jours, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Néanmoins, comme on vous le répète désormais assez souvent, ces offres flash sur Amazon sont très limitées dans le temps, et disparaissent en fonction du stock, ce qui veut dire qu’il faut que vous soyez très rapides et aux aguets pour profiter des meilleures offres pour cette Black Friday Week.

Amazon n’est pas seul à proposer des belles promotions pour le Black Friday Amazon puisque ses homologues Cdiscount, Fnac et Darty ont également les moyens de proposer d’incroyables réductions sur les meilleurs produits. Il existe plusieurs types de promotions, d’un côté nous trouvons les offres flash, c’est à dire des réductions très limitées dans le temps et surtout très prisées, en effet il est important de préciser que les prix sont particulièrement attractifs.

D’autre part on trouve des promotions plus longues dans le temps, qui peuvent rester d’actualité plusieurs jours, et parfois même jusqu’à la fin de ce Black Friday Amazon. Pour faire simple, les offres flash permettent de réaliser des économies plus considérables sur des produits de grandes marques, cependant elles demeurent éphémères et disparaissent très rapidement du fait d’un faible stock.

Il est évident que cet épisode du Black Friday Amazon aide Cdiscount et les autres acteurs comme Fnac Darty à déployer toutes leurs offres flash sur des produits de grandes marques. On trouve notamment des iPad et des MacBook, des Surface Pro de Microsoft ou encore des casques audio haut de gamme de Sony et Bose. Toutes ces enseignes sont parfaitement connues des fans d’objets high-tech, et le prix de leurs produits chute – quelle que soit la plateforme marchande.

Il est important de le rappeler, les offres flash ne dureront pas la totalité de la période du Black Friday Amazon prévoit de les faire disparaître rapidement dès leur lancement, elles sont extrêmement limitées par le temps et le stock. C’est pourquoi nous invitons vivement à être vraiment attentif pour saisir ces mini prix avantageux chez le marchand Amazon.

Voici toutes les offres flash Amazon :

Voir toutes les offres

Amazon, n°1 de cet événement

Le Black Friday est un événement qui tire son origine des États-Unis, tout comme Amazon, c’est pourquoi le leader mondial de la vente en ligne contribue largement à l’exportation de cette date dans le monde entier. Au fil des années, Amazon a permis au Black Friday de passer les frontières et s’exporter pour arriver jusqu’en Europe et se faire une place de choix dans le paysage e-commerce. On s’en aperçoit tous les ans, le Black Friday devient de plus en plus important et gagne toujours plus d’ampleur en France, que ce soit pour les boutiques physiques, mais principalement sur Internet.

Pendant cette période de Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger, Darty, sont les poids lourds de ce secteur en croissance, en grande partie parce qu’ils sont très généralistes. Tous les secteurs sont maintenant présents au Black Friday, qu’il s’agisse de produits liés à la cuisine, à la culture, au bricolage ou encore à la mode, tous sont en promotions pendant cette semaine. De par cette ampleur, le Black Friday a su s’imposer comme une opération spéciale, incontournable, qui devance désormais très largement les soldes d’hiver.

Il faut dire que le Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Darty ou encore Fnac permet des économies assez conséquentes, pouvant facilement atteindre plusieurs centaines d’euros sur un produit. Les offres oscillent de -10% à -40% sur des produits de marques tendance, là où d’autres références atteignent même les -70%. De ce fait, le Black Friday devient le moment idéal pour trouver les cadeaux de Noël ou choisir de vous faire plaisir en cette fin d’année.

Les ruptures de stock fréquentes pour Amazon

Depuis le début nous faisons les louanges du Black Friday sur Amazon ou Cdiscount cependant il a aussi quelques inconvénients – et nous allons vous aider à les contourner très facilement. En effet, les offres à prix cassé sont très limitées par le temps, surtout sur des marques toujours très appréciées par les utilisateurs comme Sony, Philips, Apple, Samsung et autres. C’est pourquoi nous vous conseillons vivement de ne pas hésiter très longtemps quand il faut passer à l’achat.

Afin de vous faire profiter uniquement de tout le meilleur du Black Friday Amazon, Cdiscount et les autres, cette liste sera régulièrement mise à jour, de ce fait vous devriez vous y retrouver sans trop de difficultés et sans perdre de temps. Le mieux est d’ajouter cette page en favori afin de revenir souvent voir s’il y a eu des changements et nouveautés, vous ne pourrez donc pas rater de réductions sur les produits que vous attendiez.

Voici l’intégralité des deals du Black Friday Amazon :

Voir toutes les offres