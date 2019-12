Black Friday : Huawei P30 Pro et Mate 20 en baisse jusqu’à -50% 🔥

Pendant tout le Black Friday, les Huawei P30 et P30 Pro ont eu droit à des réductions éphémères. Ce dimanche, on a droit à de nouvelles offres encore plus généreuses qui permettent d’économiser jusqu’à 50% du prix sur les deux dernières générations de smartphones du fabricant chinois. Avant qu’ils expirent, c’est la dernière chance de profiter de ces très bons plans.

Pour clôturer cette semaine de Black Friday, Amazon, Cdiscount et Fnac cassent ce dimanche encore un peu plus les prix de ces Huawei P30 et P30, les derniers-nés de la gamme, mais aussi la gamme Mate 20.

Quelles promos sur les Huawei P30 et P30 Pro ?

Le Black Friday est le moment parfait pour se faire plaisir avec des produits de marques très populaires. C’est à cette occasion que vous retrouverez les Huawei P30 et P30 à prix réduit, au même titre que les Mate 20 et Mate 20 Pro. Il faut noter que les promotions vont jusqu’à -44% pour certains de ces modèles, ce qui représente presque la moitié du tarif initial du smartphone. Ces remises vous permettront logiquement d’économiser plusieurs centaines d’euros alors que les fêtes ont lieu dans quelques semaines à peine après le Black Friday.

Huawei a dévoilé les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro il y a quelques mois, il s’agit donc des smartphones les plus récents de la marque. Mais ceux-ci ont un défaut majeur : ils n’embarquent aucun service de Google, et ne sont pas disponibles en France. Si les modèles se basent bien sur la version open source de l’OS Android, ils ne se dotent pas des applications ou du Play Store du géant américain. C’est pourquoi sur pendant Black Friday, ce sont les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro qui sont en promotion. La gamme P30 a été dévoilée il y a plusieurs mois, tandis que les Mate 20 datent d’un peu plus d’un an.

Compte tenu du fait que les Mate 30 et Mate 30 Pro n’embarquent pas les services de Google, les Huawei P30 et P30 Pro ainsi que la gamme des Mate 20 se présentent comme de très bons compromis pour ce Black Friday. Tous sont d’excellents choix, sachant que les P30 sont les derniers-nés de la gamme de la marque. Ils sont aussi des smartphones qui restent très largement dans le haut du panier des modèles haut de gamme du marché mondial. Les tarifs sont tout aussi avantageux puisque le Mate 20 tombe sous la barre des 400 euros grâce à cette offre flash dévoilée au Black Friday.

Le Black Friday, l’occasion de changer de smartphone

Lors de ce Black Friday, les Huawei P30 et P30 Pro se présentent comme de très belles occasions pour changer de smartphone. Ils sont d’ailleurs déjà des incontournables de cette édition 2019. Rappelons qu’ils sont en concurrence directe avec les Samsung Galaxy S10 et les iPhone 11 d’Apple. Sauf qu’en termes de tarifs, les modèles des rivaux de Huawei se situent plutôt vers les 800 à 1 000 euros, des tarifs plutôt loin de ces belles promotions du Black Friday.

Sans entrer dans les détails techniques, on rappellera que les smartphones Huawei P30 et P30 Pro en promo au Black Friday ont la qualité photo et l’autonomie pour points forts, tout comme les Mate 20 et Mate 20 Pro. Si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques techniques des téléphones en promotion, n’hésitez pas à vous rendre sur les pages web dédiées aux quatre téléphones en réductions au Black Friday.

Vous pouvez également consulter notre test vidéo du Huawei P30 Pro :

Nous vous conseillons de profiter du Black Friday pour choisir le Huawei P30 Pro, car il s’agit du dernier modèle de la gamme et du plus haut de gamme et qu’il profite toujours d’environ 200 euros de remise. Si toutefois votre budget est plus serré, les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro restent d’excellentes alternatives toujours bien positionnées sur le marché un an après leur sortie, tout comme le P30.

Les smartphones, incontournables du Black Friday

Les marchands profitent du Black Friday et de sa fin qui aura bientôt lieu pour dévoiler d’excellentes promotions sur de nombreux smartphones. C’est donc à cette occasion qu’ils vous seront accessibles alors qu’ils ne le sont pas forcément le reste de l’année. Les Huawei P30 et les Mate 20 en profitent, mais c’est aussi le cas des iPhone 11 d’Apple ou des Galaxy S10 de Samsung. Cela veut aussi dire que les marchand mettent en promotion des modèles extrêmement récents au Black Friday, vous aurez donc de quoi trouver votre bonheur.

Ces offres Huawei dédiées au Black Friday sont très compétitives, ce qui est une bonne nouvelle puisqu’elles permettent des réductions de qualité sur les P30 et P30 Pro, comme nous avons pu le voir. Cela vous permettra donc de belles économies, mais cela veut aussi dire que les stocks risquent d’être écoulés très rapidement.

Il faut aussi savoir que si vous passez à l’acte trop rapidement au Black Friday, vous avez droit à une deuxième chance. Amazon par exemple, offre un délai de rétractation de 30 jours, une durée qui signifie que vous pouvez renvoyer le produit si vous n’êtes pas satisfait. Chez Cdiscount, Fnac et Darty, ce même délai est de 15 jours, ce qui est bien suffisant pour se rendre compte que le Huawei acheté au Black Friday ne vous convient pas.

