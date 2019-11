Black Friday Kindle : la liseuse tombe de -31% sur Amazon 🔥

Bonne nouvelle pour les amateurs de lecture : lors de Black Friday, la Kindle classique et la Kindle Paperwhite sont en vente flash pendant quelques heures. Chacune des deux liseuses électroniques voit sont prix chuter de -31% via une vente flash. Dans un cas, c’est donc 40€ d’économie immédiate que l’on peut réaliser, avec un prix qui passe de 129€ à seulement 89€. Attention, les stocks sont limités, et le délai de livraison peut vite augmenter.

Profiter de l’offre Amazon

Pour ce Black Friday, la plus premium des liseuses, la Kindle Paperwhite passe de 129 euros à 89 euros – une belle économie qui fait passer le produit sous la barre symbolique des 100 euros. L’objet embarque un écran de 6 pouces, 8 Go d’espace de stockage et il est résistant à l’eau. En plus de cette dernière, les adeptes d’une liseuse électronique pourront aussi s’offrir la Kindle traditionnelle qui passe à 54 euros au lieu des 79 euros habituels.

La Kindle Paperwhite en baisse au Black Friday

Lors de ce Black Friday, la Kindle et la Kindle Paperwhite profitent de très belles réductions, ce qui finira peut-être par vous convaincre de passer aux liseuses et d’économiser du papier. Actuellement, les bibliothèques de ces liseuses contiennent plus de 400 000 ouvrages dans une tablette, ce qui représenterait un volume gigantesque si vous vouliez posséder tous ces livres en version papier. Avec ces Kindle en promotion au Black Friday, vous n’aurez plus de risques de perdre la page à laquelle vous aviez arrêté la lecture, ou le livre lui-même.

En somme, ces liseuses électroniques Kindle proposées sur Amazon pour le Black Friday ont plusieurs avantages indéniables, que ce soit une économie de place dans votre appartement/maison ou votre sac. Les produits du marchand en ligne vous proposent aussi un gain de place intéressant lorsque vous prenez les transports en commun ou que vous partez en voyage et que vous hésitez entre plusieurs livres. On rappelle aussi que les offres flash risquent de se terminer dans quelques heures à peine.

Amazon, star du Black Friday

Sans rentrer dans les fonctionnalités techniques, la Kindle Paperwhite en promotion au Black Friday est considérée comme la meilleure du marché. Conçue par Amazon, la liseuse prend la forme d’un livre plutôt que d’un écran afin de ne pas faire mal aux yeux de ses lecteurs. La liseuse a aussi l’avantage d’être résistante à l’eau, ce qui veut dire que vous pouvez l’utiliser dans votre bain, à la piscine ou à la plage lors de vos vacances (qui sont encore loin, certes). Elle pèse 128 grammes, soit moins qu’un yaourt plein au format standard. Ses dimensions sont de 167 x 116 x 8,18 mm.

Compte tenu des qualités de ces deux liseuses, n’hésitez pas à profitez du Black Friday pour vous tourner vers les Kindle et Kindle Paperwhite sur Amazon. Ce sont les versions les plus populaires de la marque et il est certain que les stocks du marchand en ligne sont très limités. De plus, vous bénéficiez d’une deuxième chance sur chacun de vos achats lors du Black Friday. Si les Kindle ne vous plaisent finalement pas, vous avez un délai de rétractation de 30 jours chez Amazon. Durant cette période, vous pourrez renvoyer l’objet et vous faire intégralement rembourser.

Voici toutes les offres du Black Friday Amazon :

Voir toutes les offres