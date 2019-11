Black Friday : la Microsoft Surface Pro 7 en baisse de… 700€ ! 🔥

Pour ce Black Friday, la Microsoft Surface Pro 7 qui a Ă©tĂ© officialisĂ©e en octobre dernier connaĂ®t dĂ©jĂ quelques belles rĂ©ductions. Ce dispositif est Ă©quivalent Ă un PC hybride avec en bonus tous les avantages d’une tablette tactile. La Microsoft Surface Pro 7 peut ĂŞtre vendue seule ou dans un pack avec d’autres accessoires comme des protections, une souris ou un clavier. Voici les ventes flash en cours pour Black Friday :

C’est une vĂ©ritable surprise de voir les toutes dernières Microsoft Surface Pro 7 en vente au Black Friday. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit-lĂ d’une très bonne nouvelle en ce vendredi matin, alors que le PC est considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs sur son crĂ©neau. Comme on l’a dit, il ne faut pas s’emballer car les stocks sont très limitĂ©s, et donc mieux vaut ĂŞtre le plus efficace possible. Si vous avez cette chance de saisir la Surface Pro 7 Ă ces prix bas, vous avez de quoi ĂŞtre très heureux.

Surface Pro 7, sitôt lancée, sitôt bradée au Black Friday

MalgrĂ© le Black Friday, la Microsoft Surface Pro 7 est un produit peut-ĂŞtre un peu mĂ©connu. Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste la Microsoft Surface Pro 7, il s’agit tout simplement d’un PC hybride capable de proposer via une tablette les capacitĂ©s d’un vĂ©ritable ordinateur. En d’autres termes, le propriĂ©taire d’une Surface Pro 7 bĂ©nĂ©ficie Ă la fois des avantages d’un ordinateur avec Windows 10 et l’ensemble des logiciels compatibles, avec la flexibilitĂ© d’une tablette.

Sur ces critères, c’est sans grande hĂ©sitation la solution la plus populaire du marchĂ© actuel, et la remise pour le Black Friday sur la Surface Pro 7 est la bienvenue. DĂ©sormais, ce dernier modèle prend le dessus sur les iPad Pro. Apple a crĂ©Ă© ces tablettes spĂ©ciales pour proposer une alternative Ă l’ordinateur classique, exactement comme Microsoft et ses Surface Pro 7.

Par dĂ©faut, la Microsoft Surface Pro 7 est vendue nue pendant le Black Friday, sans aucun accessoire Ă 799€ sur Amazon (-25%). Il faudra donc rajouter un clavier et une souris pour transformer votre tablette en ordinateur. La Fnac propose un pack incluant justement cette possibilitĂ© avec en plus la suite Microsoft Office. C’est sur ce dernier que vous pouvez Ă©conomiser plus de 700€ par rapport au tarif habituel, soit 38%. C’est vraiment une très belle offre, et Fnac montre qu’il est plus que jamais en place pour le Black Friday.

La Microsoft Surface Pro 6, une alternative ?

Ci-dessous, nous avons sĂ©lectionnĂ© un autre bon plan – cette fois sur la Microsoft Surface Pro 6 au Black Friday. Dans les deux cas, les stocks restent très limitĂ©s tout en Ă©tant plus larges que la Microsoft Surface Pro 7, mais il faut rester aux aguets pour ne pas manquer une telle offre. Si vous n’avez pas beaucoup de temps cette semaine, nous vous invitons vivement Ă partir pour ces promotions sur les PC hybrides, car elles sont très compĂ©titives.

Microsoft Surface Pro i7 8 Go RAM, 256 Go à 1251€ au lieu de 1699€

Si vous décidez de prendre une Microsoft Surface Pro lors du Black Friday, vous avez le droit de la tester chez vous avant de décider de la garder. Chez Amazon, une période de 30 jours vous est accordée pendant laquelle vous pouvez réfléchir au produit. Chez Fnac, qui commercialise pendant le Black Friday ce pack Surface Pro 7 avec un clavier, la durée est de 15 jours. Dans tous les cas, chez tous les marchands officiels, la garantie constructeur sur ce PC hybride est appliquée.

