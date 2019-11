Black Friday : le prix des iPhone 11 et 11 Pro chute (enfin) sur Amazon

Alors qu’ils sont disponibles depuis quelques semaines, les nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont déjà en vente flash sur Amazon pour le Black Friday. Certes, la réduction n’est pas très élevée, mais c’est toujours quelques dizaines d’euros d’économisées. Même avec ces remises, ils vont partir à toute vitesse, donc il faut être très rapide !

Les nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro disponibles au Black Friday se distinguent clairement pour son excellent rapport qualité prix. C’est le moins cher de la dernière génération des smartphones Apple, et c’est celui qui a vocation à remplacer l’iPhone XR, qui était considéré jusque-là comme le meilleur rapport qualité prix. Avec des fonctionnalités supplémentaires et un prix inférieur, l’iPhone 11 est vraiment LE téléphone à avoir pour cette fin d’année. L’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max du Black Friday sont deux modèles premium qui ne laisseront pas indifférents.

Vente flash, stock très limité sur l’iPhone 11

Il ne faut pas croire qu’il y aura beaucoup de stock sur cette vente flash de l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro pour le Black Friday. Sur un événement comme celui-ci, et pour un produit aussi populaire que l’iPhone 11, ce sont tout au plus quelques dizaines (maximum centaines) d’exemplaires qui sont mis à disposition par les marchands à ce prix-là. C’est clairement un effet buzz puisque leurs marges sont déjà réduites sur ce téléphone haut de gamme. Donc encore une fois, c’est maintenant ou jamais, dans quelques minutes il peut avoir expiré.

Pour ceux qui ont besoin encore d’être réconfortés sur les détails techniques de cet excellent iPhone 11, voilà ce qu’il faut savoir : il s’agit de l’un des plus puissants smartphones Apple, avec un écran LCD de 6,1 pouces, un capteur photo à l’avant et un double capteur photo à l’arrière. Il est équipé d’une puce A13 Bionic qui permet d’augmenter encore la vitesse et les capacités de traitement des images de l’iPhone 11. Il est certifié IP68 (résistant à l’eau) et il a une autonomie qui dépasse largement la journée.

Quant au design du smartphone – que ce soit pour l’iPhone 11 et iPhone 11 Pro, il est quasiment similaire à la génération précédente. On notera que l’amélioration significative de l’offre photo (qui positionne Apple parmi les meilleurs de ce point de vue-là) couplée à un prix plus accessible sont la recette du succès pour cet iPhone 11. Le Black Friday avec sa réduction supplémentaire finit de couronner le tout, et c’est donc l’un des meilleurs deals que l’on peut voir en ce moment.

Pour ce Black Friday, c’est la première année qu’on voit autant de produits Apple être en promotion. Au delà de l’iPhone 11, le Black Friday met aussi à l’honneur des produits comme les iPad Pro ou les MacBook Pro – ce qui n’était pas le cas dans les éditions précédentes. Mais pour eux aussi, le stock est très limité donc il ne faut pas s’attendre à en profiter tout du long.

L’iPhone 11 et 11 Pro, sensation au Black Friday

Selon les premières informations récupérées par les fabricants, Apple aurait relevé la production d’iPhone 11 face à son énorme succès. Pour le Black Friday, voir un iPhone 11 être en promotion est donc une magnifique surprise, et un grand coup de buzz de la part du marchand. Si la promotion n’est pas aussi importante que sur d’autres produits, inutile de préciser qu’elle sera prise d’assaut par les fans.

Cette année encore, le Black Friday est plus important que jamais, et les produits aussi populaires que l’iPhone 11 contribuent largement à sa popularité. Si les marchands ont décidé de lever le pied sur les soldes pour capitaliser sur le Black Friday, on peut dire qu’on est vraiment servi. A quelques semaines de Noël, c’est le moment parfait pour faire des achats à un prix mini – tout en bénéficiant des garanties classiques.

Ainsi, pour l’achat d’un iPhone 11 au Black Friday sur le site marchand, vous pouvez bénéficier d’une garantie constructeur de 2 ans, qui est la même que si vous achetiez le téléphone dans une boutique Apple (qui cela dit au passage ne fait aucune remise, quelle que soit la période de l’année). De même, vous avez également la possibilité sur Amazon d’obtenir 30 jours de délais de rétractation si vous n’êtes plus satisfait, et 15 jours chez un Cdiscount ou Fnac.

