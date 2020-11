Black Friday Amazon : les 10 pépites à saisir ce vendredi matin 🔥

A quelques encablures du Black Friday, Amazon, Fnac, Cdiscount ou Darty préparent activement le terrain. Ce vendredi encore, on retrouve des milliers de bons plans sur chacune de ces plateformes marchandes. Ci-dessous, nous avons mis en place une liste avec les meilleures offres disponibles. Elle est mise à jour selon les nouveautés et ruptures de stock.

Si le mot est devenu un peu tabou en France, le Black Friday reste un événement marquant. Le mois de novembre entier est marqué par cette opération, qui a déjà commencé fin octobre chez certains acteurs. Comme tous les jours pendant l’année, Amazon se montre percutant avec des ventes flash généreuses en ce vendredi. C’est aussi le cas chez Cdiscount ou Fnac.

Pour ce Black Friday, Amazon se prépare comme toujours à proposer des milliers de promotions pour que les clients puissent faire des économies. En général, ils peuvent facilement réduire leur budget Noël de 30 à 40% selon les marques. Black Friday est aujourd’hui un temps fort qui a pris l’ascendant sur les soldes ou les French Days, c’est là que vous verrez les meilleurs deals.

Le Black Friday et Amazon, une réussite

Pour le Black Friday, Amazon et Cdiscount distinguent deux formats de promotions. On recense les ventes flash qui sont ponctuelles et qui permettent de faire les plus belles affaires. Elles visent les grandes marques, les produits récents – mais elles sont en quantités limitées. Il faut donc obligatoirement revenir de temps en temps sur le site e-commerce pour les découvrir.

En parallèle, il y a des promotions en fil rouge, qui durent plus longtemps. Aussi longtemps que le stock n’est pas écoulé, elles seront disponibles sur le site. Ce sont elles qui durent le plus longtemps et elles sont les plus nombreuses. Pour Black Friday, Amazon et consorts ont déjà dévoilé de telles offres dès le début du mois de novembre. Cela dit, à tout moment, le stock peut disparaitre.

Chez Amazon, le Black Friday sera un moment important qui permettra au marchand de se refaire après une année compliquée. Avec le premier confinement, la fermeture des entrepôts français, la logistique complexe et les ruptures de stock, l’année a été difficile. Pour cette fin d’année, il espère donc réussir à motiver les clients – tout en leur permettant de faire des économies.

Pour satisfaire le plus grand nombre, le Black Friday sur Amazon a toujours couvert toutes les catégories. On va retrouver des offres sur le bricolage, la décoration, la culture, la beauté ou encore l’électronique. C’est cette dernière catégorie qui est le plus mise en avant. Les smartphones, ordinateurs, consoles de jeux et autres objets connectés sont très prisés à cette période.

Black Friday, une origine américaine

L’anglicisme traduit une origine américaine. Le Black Friday est né après la guerre pour soutenir les commerçants sur la fin d’année. En faisant des promotions, ils étaient censés réussir à passer leurs chiffres du rouge au vert (d’où le concept de « Black ») à cette période-là. Depuis, l’engouement s’est développé et c’est Amazon qui a développé le Black Friday à l’international.

En France, cela fait maintenant une dizaine d’années que le Black Friday est arrivé. Amazon n’est qu’un maigre participant puisque 90% du commerce se fait « hors ligne ». A titre d’exemple, Amazon ne représente que 20% du e-commerce, qui lui-même représente que 10% du commerce français. La proportion est donc assez similaire pour l’opération Black Friday.

Si le Black Friday et Amazon ont un lien étroit, les marchands français en profitent pleinement aujourd’hui. Les Fnac, Darty, Cdiscount et consorts n’hésitent pas à augmenter leurs budgets sur cette période, au détriment des autres opérations. C’est un moment fort où les français sont prêts à acheter davantage pour faire des économies pour la période de fêtes de fin d’année.

Amazon rallonge la période de retours

Par défaut, le gouvernement exige de tous les e-commerçants actifs en France qu’ils offrent une période de retour de 14 jours. Pendant cette durée, les clients peuvent tester et valider leur achat en ligne. Si cela ne leur plait pas (et sous condition qu’il soit comme neuf), ils peuvent le retourner et obtenir un remboursement complet de leur achat.

Pour Black Friday, Amazon va encore plus loin. Les clients pourront rendre leur produit (achetés depuis mi-octobre) jusqu’au 31 janvier 2021. Autrement dit, s’ils font des cadeaux pour Noël dès maintenant, ils pourront toujours le rendre. Chez Cdiscount ou Fnac, il n’y a que 14 jours d’essai. Il faut donc être sûr des produits pour ne pas regretter l’achat de Noël. Dans tous les cas, les produits peuvent toujours être revendus sur des sites tiers.

Pour cette édition du Black Friday, les Amazon, Cdiscount et autres ont des ambitions fortes. Avec les gestes barrières, les français évitent ces derniers temps de trop se mélanger. Ils en profitent ainsi pour faire leurs courses sur internet. Il est évident que les délais de livraison risquent d’en pâtir, et qu’ils vaut mieux sécuriser ses achats au plus vite.

Dans la liste que nous avons fait ci-dessus, nous avons relevé tous les deals pré- Black Friday sur Amazon et consorts. Ils sont mis à jour tout du long, avec les éventuelles ruptures de stock qui apparaissent. Apple, Samsung, Huawei ou Microsoft, toutes les grandes marques sont représentées. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard. Tous les jours, les marchands renouvèlent leurs offres. Mais attention, on a déjà vu des stocks épuiser dans les derniers jours.

