Black Friday Rakuten : TV Samsung, GoPro 8, Switch, AirPods, Mi 9T Pro à prix cassés

Pendant toute la journée sur Rakuten les promotions pleuvent. Pour vous y retrouver, nous vous avons concocté notre sélection des meilleures offres pour ce Black Friday Rakuten. Pour ne manquer aucun produit, on vous conseille de consulter la page dédiée à l’événement chez le marchand :

Pendant toute la journée, Rakuten propose un bon de réduction de 15€ dès 99€ d’achat avec le coupon BF19, ce qui vous permet de faire encore plus d’économies sur les tarifs des bons plans ci-dessous.

Smart TV Samsung QLED de 55″

Ce modèle de 55 pouces est habituellement vendu pour 999€ par le fabricant coréen. Pendant la Black Friday Week, il est en promotion à 799€ sur Rakuten grâce au code RAKUTENTV. En plus de ça, vous bénéficiez d’une ODR de 100€, ce qui fait tomber son prix à 699€ après le remboursement. Dernier bonus, tous les membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement) reçoivent au minimum 134,90€ (15%) en bons d’achat, quel que soit leur statut. Cette somme est à utiliser dès la prochaine commande. Tout combiné, la remise est donc extrêmement intéressante.

iPhone 11 à 672€ au lieu de 759€

Le tout nouvel iPhone 11 bénéficie d’une belle remise chez Rakuten pour ce Black Friday. En plus de cette réduction, les membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement) bénéficient de 68,80€ minimum en Super Points, des bons d’achat valables sur les commandes suivantes. L’iPhone 11 est pour nous le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez un iPhone dernière génération.

Malgré ses plus de 400€ de différences de prix avec l’iPhone 11 Pro, il ne manque pas d’atouts, avec un très bon double capteur à l’arrière, la même puce A13 Bionic, et une autonomie qui se révèle excellente au quotidien. Si vous cherchez un nouvel iPhone, cette offre Rakuten pour Black Friday est idéale. Notre comparatif entre l’iPhone 11 et le 11 Pro, pour vous faire une idée :

Le Xiaomi Mi 9T Pro à 317€ au lieu de 429€

L’un des tout meilleurs smartphones de l’année sur Android a aussi le droit à une très belle remise : le Mi 9T Pro de Xiaomi. Vendu pour 429€ en France, il est disponible pour Black Friday Rakuten à 317€, avec, en bonus, 33,30€ en Super Points.

Le Mi 9T Pro est un mix du joli design du Mi 9T avec son écran borderless et sa caméra selfie rétractable, et le Mi 9 et sa puissance avec ses 6 Go de RAM et un Soc Snapdragon 855. Notre test :

Les AirPods 2 à 123€ au lieu de 179€

On ne présente plus les AirPods 2, et cette offre à 123€ est excellente, surtout quand on y ajoute les 13,83€ de Super Points. La version de ce bon plan est celle avec le boitier de charge filaire. Si vous cherchez des écouteurs sans-fil et ne voulez pas investir dans des AirPods Pro.

Notre avis sur les AirPods 2 :

La Nintendo Switch nouvelle version à 284€ au lieu de 329€

Nintendo a sorti discrètement une nouvelle version de Switch, qui se reconnaît à sa nouvelle boîte. Elle est très peu en réduction et son prix de 284€ est très intéressant.

La principale nouveauté est sa batterie, qui dispose d’une bien meilleure autonomie. La Switch vous donne droit à 30€ offerts en Super Points, de quoi vous acheter des jeux chez Rakuten.

La GoPro HERO8 à 323€ au lieu de 429€

Dernier produit de notre sélection, la GoPro HERO8 qui voit son prix chuter de plus de 100€. Le leader du marché des caméras d’action à présenter sa nouvelle version, qui dispose d’un nouvel écran, et de nouveaux ports pour y ajouter des accessoires comme un micro ou un éclairage.

La nouvelle GoPro HERO8 propose aussi une stabilisation encore plus poussée que la 7, et il est très difficile de voir la différence entre une vidéo filmée à la GoPro 8 en main, et une filmée avec un stabilisateur.

Pour ne manquer aucune offre n’hésitez pas à fouiller les offres Black Friday Rakuten :

