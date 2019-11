Black Friday Rue du Commerce : notre sélection des tops bons plans

Alors que la Black Friday Week s’est terminée jeudi 28 novembre à 15h59, le vendredi du Black Friday est officiellement lancé sur Rue du Commerce. Chez le marchand le choix est très large avec des catégories phares comme les smartphones, les objets connectés ou encore les ordinateurs. Voici notre sélection des offres à ne pas rater aujourd’hui.

Notre liste des bons plans Rue du Commerce Black Friday est éditée en permanence pendant la journée. Il se peut que des promotions soient vite en rupture de stock, soyez donc vigilants pour ne pas manquer la promo que vous attendiez !

Dernière mise à jour : vendredi 29 novembre, 10h40

Pour Black Friday chez Rue du Commerce, les remises peuvent monter jusqu’à plusieurs centaines d’euros, le marchand n’hésitant pas à être très agressifs sur les promotions. Ce sont des milliers de produits qui sont à tarif préférentiel pour la journée, et vous pouvez aussi trouver sur la page dédiée au Black Friday les offres Star Rue du Commerce.

Ces promotions concernent une vingtaine de produits phares et sont mises en avant sur la page d’accueil de Rue du Commerce. Que ce soient les bons plans ou les offres stars, les stocks peuvent être amenés à être en rupture assez rapidement, la clé du Black Friday est donc la rapidité.

Le Pack Reprise, spécificité du marchand

Il y a peu, Rue du Commerce a lancé un nouveau programme baptisé « Pack de reprise ». L’idée est plus maline pour les personnes aimant changer souvent de smartphone par exemple. En souscrivant au « Pack de reprise », vous pouvez pendant un an, et sur les offres compatibles, renvoyer votre produit à Rue du Commerce et recevez en échange 80% de la valeur en bon d’achat.

Si vous achetez un smartphone à 500€ par exemple, vous pouvez au bout de 11 mois le renvoyer et toucher 400€. Cette bascule simple vous permet donc de payer un modèle récent seulement 100€, ce qui est bien plus simple que devoir gérer une revente auprès d’un particulier.

La plupart des ventes flash et bons plans du Black Friday sur Rue du Commerce sont compatibles avec le « Pack de reprise », la mention est indiquée sur chaque fiche produit l’étant.

Le nombre de promotions est très conséquent sur Rue du Commerce pour Black Friday. Pour être sûr de ne pas manquer l’offre idéale, n’hésitez pas à consulter la page dédiée à l’événement sur le site :

