Bon plan : le casque Bose, son prix chute brutalement ce dimanche 🔥

Cette annĂ©e, le casque Bose sera une nouvelle fois un incontournable sous le sapin de NoĂ«l. Pour en Ă©couler toujours davantage, Amazon vient d’annoncer une offre flash qui permet d’Ă©conomiser plus de 30% sur les deux excellents casques Bose QC 35 II, et sur le nouveau Bose Headphones 700. A noter que les enceintes de la marque amĂ©ricaine voient aussi leur prix chuter cet après-midi.

Voici les bons plans Bose sur Amazon :

Selon le modèle de casque Bose en promotion sur Amazon, c’est plus de 100€ d’Ă©conomies qui peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es. De mĂŞme sur les enceintes comme le Home Speaker 500 qui perd plus de 120€, soit une remise de 27% sur ce qui est l’une des meilleures ventes de la marque en intĂ©rieur. On rappellera aussi que le Headphones 700 qui a Ă©tĂ© officialisĂ© il y a quelques semaines est dĂ©jĂ discountĂ© chez Amazon, puisque son prix chute de 20% pendant quelques heures.

Bose, le must have pour Noël sur Amazon

Avoir un casque Bose, c’est avoir la garantie de possĂ©der l’un des meilleurs casques audio du marchĂ©. Il permet non seulement de diffuser un son d’excellente qualitĂ©, mais il offre aussi un système de rĂ©duction de bruit incroyable. Pour ceux qui utilisent les transports en commun de manière rĂ©gulière, c’est le moyen de se couper de son entourage pour se concentrer sur d’autres choses. Et par chance, que ce soit le casque Bose QC 35 II ou le Headphones 700, tous deux sont en vente flash de NoĂ«l sur Amazon.

Pendant quelques heures – et jusqu’Ă rupture de stock, le casque Bose QC 35 II passe Ă 265€ seulement, contre 379€ en temps normal. C’est donc une remise directe de 30% qui peut ĂŞtre obtenue sur cette marque amĂ©ricaine. A ce prix-lĂ , c’est tout simplement le meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ©, sur le crĂ©neau du haut de gamme. Le nouveau Bose Headphones perd quant Ă lui 20% pour atteindre 319€.

Sans trop rentrer dans le dĂ©tail du casque Bose QC 35 II, il faut savoir qu’il est sans fil et qu’il se connecte donc en Bluetooth avec un tĂ©lĂ©phone. Il est aussi Ă©quipĂ© des assistants vocaux Alexa (et dans certains cas Google Assistant – ce qui n’est pas le cas dans cette vente flash Amazon) pour ĂŞtre contrĂ´lĂ© par la voix. Pour ceux qui se demandent comment fonctionne la rĂ©duction de bruit, un petit bouton situĂ© sur l’Ă©couteur droit permet d’ajuster la rĂ©duction selon 3 niveaux diffĂ©rents.

Casque et enceinte en promotion Ă©clair

En plus des promotions sur les casques Bose tels que le QC 35 II, il y a aussi des remises sur les excellentes enceintes du fabricant. Ce dernier est rĂ©putĂ© pour la qualitĂ© de tous ses appareils de manière gĂ©nĂ©rale, vous pouvez donc lui faire entièrement confiance. Entre la version Home Speaker 500, ou la version portable qu’est le SoundLink Revolve circulaire, il y en a pour tous les goĂ»ts. Le seul risque est de ne pas ĂŞtre assez rapide pour profiter des exemplaires en vente flash sur Amazon.

Pour chacun des casques Bose et des enceintes en promotion, Amazon dĂ©taille sur les fiches toutes les fonctionnalitĂ©s de ces derniers. Dans le cas de l’enceinte Home Speaker 500, on apprend qu’elle est compatible avec le Wi-Fi, le Bluetooth ou AirPlay 2. Comme pour les deux casques, le Home Speaker est aussi Ă©quipĂ© de l’assistant vocal Alexa.

Quel que soit le produit que vous achetez pour NoĂ«l sur Amazon – casque Bose et enceinte inclus – il faut savoir que l’e-commerçant propose une pĂ©riode de 30 jours pendant laquelle on peut rendre son achat sans aucun risque et obtenir un remboursement complet. Si vous n’ĂŞtes pas sĂ»r que le cadeau fasse plaisir sous le sapin, c’est donc un moyen supplĂ©mentaire de pouvoir le rendre sans aucun frais.

